مع تزايد أهمية جودة الهواء الداخلي، ركزت LG طاقتها على الحفاظ على بيئات أكثر صحة. ومن خلال هذه الجهود ، طورت LG أجهزة تنقية الهواء (LG Air Purification Kit) مع 5 خطوات لنظام الترشيح الذي يقضي على 99.9٪ من جزيئات PM1.0 من الهواء3. يمكن تنفيذ حل تنقية الهواء هذا باستخدام وحدات LG الداخلية مثل مكيف كاسيت مزدوج الريش (DUAL Vane Cassette) لإضافة تنقية الهواء إلى التحكم الفعال في المناخ. نظرًا لأن أنظمة تنقية الهواء غير فعالة إذا لم تتم صيانة المرشحات بشكل صحيح، فقد تم تصميم أجهزة تنقية الهواء من LG خصيصًا لتسهيل الوصول إليها وصيانتها.



نظرًا لأن المدارس تفتح ببطء في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون المسؤولون قادرين على إنشاء بيئات آمنة وصحية يمكنها ضمان حصول الطلاب على بيئة تعليمية آمنة ورعاية. ويجب أن تضع المدارس على رأس أولوياتها عند إعادة فتح أبوابها توفير تهوية وتنقية شاملة للهواء مع إمكانية الاعتماد عليها