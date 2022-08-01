We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ضمان مدارس أكثر أمانًا مع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG
نظرًا لأن المدارس في أجزاء مختلفة من العالم تتطلع إلى إعادة فتح أبوابها أثناء التعامل مع الوباء، لا يزال المسؤولون يعملون على اكتشاف الحلول من أجل ضمان بيئات آمنة في الفصول الدراسية. يعد ارتداء الأقنعة وغسل اليدين واستخدام معقم اليدين أمرًا مهمًا لتقليل مخاطر انتقال العدوى، ولكن أحد أكثر الطرق فعالية للتخفيف من التعرض للفيروسات المحمولة بالهواء هو وجود نظام فعال لتهوية الهواء وتنقيته. ومن أجل خلق بيئة آمنة لا تقلل من خطر الإصابة بالعدوى فحسب، بل تتيح للطلاب أيضًا الشعور بالراحة، يجب أن تكون أنظمة تهوية وتنقية الهواء على مستوى المهمة. تقدم أنظمة تهوية وتنقية الهواء من LG حلولاً تمنح المسؤولين الثقة للسماح للطلاب بالعودة إلى الفصل الدراسي.
تعد جودة الهواء في المدارس ضرورية لتوفير بيئة تعليمية صحية
أهمية تهوية وتنقية الهواء
نظرًا لأن جودة الهواء عامل أساسي في الحد من انتشار العدوى، فمن الأهمية بمكان أن تعطي المدارس الأولوية لتقييم أنظمة تهوية الهواء وتنقيته. أبرزت الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) أن "التغييرات في عمليات البناء، بما في ذلك تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يمكن أن تقلل من التعرض للمخاطر المحمولة بالهواء. '' بالإضافة إلى ذلك، أوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بزيادة تنقية الهواء قدر الإمكان كتوجيه لإعادة فتح المدارس. كما أوصت الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) باستخدام المرشحات ذات الحد الأدنى لقيمة الإبلاغ عن الكفاءة (MERV) من 13 أو مرشح مع تصنيف ePM1 بموجب ISO 16890 لأنظمة تهوية وتنقية الهواء. إذا كان نظام التهوية في المدرسة أقل من المواصفات الموصى بها أو لم يتم تقييمه، فقد يكون الآن هو الوقت المثالي لتقييم النظام وترقيته.
يضمن جهاز LG ERV حصول الطلاب على هواء نقي وصحي في الفصل الدراسي
فعالية تهوية جهاز ERV
إن جهاز LG ERV عبارة عن حل لتهوية الهواء حيث يقوم بإزالة الدورات الضارة ويسحب الهواء الخارجي النقي إلى مبنى به نظام تنقية هواء مكون من 3 خطوات. تدعو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى ترقية أنظمة التهوية من أجل توفير هواء نظيف وتخفيف الملوثات الضارة من المدارس. بإمكان نظام الفلترة المكون من 3 خطوات في جهاز LG ERV توفير الهواء النقي عن طريق منع ما يقرب من 90٪ من الغبار الناعم 0.4 ميكرومتر1، بينما يعمل طلاء مضاد الفيروسات على منع تطور الفيروسات2. يوفر هذا النظام بديلاً أكثر أمانًا من فتح النوافذ ببساطة، مما يسمح بوجود مسببات الحساسية في الأماكن المغلقة والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية إضافية.
توفر أجهزة تنقية الهواء من LG هواءً نقيًا مع نظام ترشيح مكون 5 خطوات
أداء أجهزة تنقية الهواء
مع تزايد أهمية جودة الهواء الداخلي، ركزت LG طاقتها على الحفاظ على بيئات أكثر صحة. ومن خلال هذه الجهود ، طورت LG أجهزة تنقية الهواء (LG Air Purification Kit) مع 5 خطوات لنظام الترشيح الذي يقضي على 99.9٪ من جزيئات PM1.0 من الهواء3. يمكن تنفيذ حل تنقية الهواء هذا باستخدام وحدات LG الداخلية مثل مكيف كاسيت مزدوج الريش (DUAL Vane Cassette) لإضافة تنقية الهواء إلى التحكم الفعال في المناخ. نظرًا لأن أنظمة تنقية الهواء غير فعالة إذا لم تتم صيانة المرشحات بشكل صحيح، فقد تم تصميم أجهزة تنقية الهواء من LG خصيصًا لتسهيل الوصول إليها وصيانتها.
نظرًا لأن المدارس تفتح ببطء في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون المسؤولون قادرين على إنشاء بيئات آمنة وصحية يمكنها ضمان حصول الطلاب على بيئة تعليمية آمنة ورعاية. ويجب أن تضع المدارس على رأس أولوياتها عند إعادة فتح أبوابها توفير تهوية وتنقية شاملة للهواء مع إمكانية الاعتماد عليها
1. تم التحقق من أداء الترشيح لمرشح الهواء AHFT035H0 من LG Electronics بواسطة FINAS (خدمة الاعتماد الفنلندية) وفقًا للإجراءات المحددة في ISO 16890: 2016
2. اجتاز المبادل الحراري LG ERV اختبار JIS Z 2911 الذي يشهد بمقاومته للبنسيليومsp. ، Cladosporium sp. و Alternaria sp.
3. تم التحقق من إزالة البكتيريا والغبار فائق الدقة لأجهزة تنقية الهواء للوحدة الداخلية من نوع الكاسيت بواسطة TÜV Rheinland. وفقًا للاختبار الذي تم إجراؤه في اختبار KTL الدائم في أبريل 2020، قامت أجهزة تنقية الهواء بإزالة 99.9٪ من بكتيريا Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) في 60 دقيقة و 99.4٪ من phi X174 (ATCC 13706-B1) في 30 دقيقة تحت وضع التشغيل. . وفقًا للاختبار الذي تم إجراؤه في مارس 2020، قامت أجهزة تنقية الهواء بإزالة 99.9٪ من الغبار متناهية الصغر بحجم 50 نانومتر و100 نانومتر في وضع التشغيل.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة ""طلبات الشراء"" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.