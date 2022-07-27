الأسئلة الستة الأكثر شيوعًا حول حلول التهوية باسترداد الطاقة (ERV)

هناك ثلاثة أنواع من التهوية الميكانيكية: تهوية الإمداد، وتهوية العادم، والتهوية المتوازنة. تعمل تهوية الإمداد على خلق تبادل إضافي للهواء باستخدام مروحة لسحب الهواء إلى الفضاء الداخلي؛ حيث تزيد المروحة من متوسط ​​ضغط الهواء الداخلي، مما يزيد من القوة التي تميل إلى دفع الهواء خارج الغرفة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الغرف مثل وحدات للعناية المركزة تستخدم تهوية الإمداد لمنع دخول الملوثات من الأماكن المجاورة. أما تهوية العادم فتعمل على خلق حجم هواء إضافي باستخدام مروحة لدفع الهواء خارج الغرفة، حيث تعمل المروحة على خفض متوسط ​​ضغط الهواء الداخلي، مما يزيد من القوة التي تسحب الهواء إلى الغرفة. وينبغي الالتفات إلى أن مستوى التلوث ليس هو نفسه في كل مكان داخل المبنى، ففي بعض الغرف، مثل المراحيض، تستخدم تهوية العادم لمنع انتشار الروائح الكريهة.

ومن وحي واسمها، تستخدم التهوية المتوازنة مروحتين؛ أحدهما يسحب الهواء للداخل والآخر يدفع حجمًا متساويًا من الهواء للخارج. وينبغي أن نشير إلى أن متوسط ​​ضغط الهواء في المنزل لا يتأثر بذلك. وتوفر التهوية المتوازنة مزايا التحكم في الموقع لكل من تهوية العادم وتهوية الإمداد،



بالإضافة إلى ذلك، توفر التهوية المتوازنة فرصة لتضمين المبادلات الحرارية بين الهواء الخارج والهواء الداخل لتهيئة الهواء الداخل مسبقًا. وعادةً ما يأتي نظام التهوية المتوازنة المزود بمبادل حراري إما في جهاز تهوية باسترداد الحرارة (HRV) أو جهاز تهوية باسترداد الطاقة (ERV).