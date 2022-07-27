We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الأسئلة الستة الأكثر شيوعًا حول حلول التهوية باسترداد الطاقة (ERV)
مع استمرار الوباء، يقضي الكثير منا وقتًا أطول داخل المنزل. لقد قادنا هذا التحول في نمط الحياة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام من أجل الحفاظ على جودة هواء أفضل، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: لماذا تعتبر التهوية ضرورية للحفاظ على جودة الهواء الداخلي؟ يحتوي الهواء الداخلي على الغبار الناعم والفيروسات والبكتيريا والعفن والغازات الضارة التي تتشبث بمواد البناء والديكورات الداخلية والأثاث. يمكن إزالة الغبار الناعم داخل المنزل باستخدام جهاز تنقية الهواء، ولكن يجب التخلص من المواد الضارة الأخرى من خلال التهوية. تقدم LG حلول تهوية عالية الكفاءة لمواجهة هذه المواد غير المرغوب فيها، وسنقدم فيما بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول حلول التهوية باسترداد الطاقة.
السؤال الأول: ما الفرق بين التهوية الطبيعية والتهوية الميكانيكية؟
تشير التهوية الطبيعية (NV) إلى التهوية التي تستخدم اختلافات الضغط لإنشاء تدفق الهواء، حيث يمكن القيام بذلك بسرعة عن طريق فتح النوافذ أو الأبواب لبدء الدوران. ومع ذلك، هناك بعض الجوانب السلبية للتهوية الطبيعية في عصرنا الحديث؛ حيث إنه ليس من السهل دائمًا فتح الأبواب أو النوافذ في المناطق الحضرية بسبب المخاوف المتعلقة بالأمان والخصوصية والضوضاء. علاوة على ذلك، يعد تلوث الهواء أحد العوامل الهامة التي تعيق الناس من استخدام التهوية الطبيعية. بالإضافة إلى هذه العوامل، هناك سبب آخر يجعل الأشخاص مترددين في استخدام التهوية الطبيعية، خاصة في موسم البرد، وهو فقدان الطاقة. وفي الحقيقة، يمكن للأشخاص إدخال الهواء النقي إلى المبنى من خلال التهوية الميكانيكية مع تقليل فقدان الطاقة.
الشكل 1 مقارنة بين التهوية الطبيعية والتهوية باسترداد الطاقة
* تم اختبار أداء مرشح الهواء (رقم الطراز .AHFT035H0 من خلال معيار ISO 16890-1: 2016 لاختبار مرشح الهواء باستخدام رذاذ DEHS و KCl مع حالة معدل تدفق الهواء 0.278 م/ث، ودرجة حرارة الهواء 23-24 درجة مئوية، ودرجة رطوبة نسبية 44-49٪، وكانت النتيجة تصنيف ISO لـ ePM1 75٪، وقد تختلف النتائج اعتمادًا على البيئة
السؤال الثاني: ما هي أنواع التهوية الميكانيكية؟
هناك ثلاثة أنواع من التهوية الميكانيكية: تهوية الإمداد، وتهوية العادم، والتهوية المتوازنة. تعمل تهوية الإمداد على خلق تبادل إضافي للهواء باستخدام مروحة لسحب الهواء إلى الفضاء الداخلي؛ حيث تزيد المروحة من متوسط ضغط الهواء الداخلي، مما يزيد من القوة التي تميل إلى دفع الهواء خارج الغرفة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الغرف مثل وحدات للعناية المركزة تستخدم تهوية الإمداد لمنع دخول الملوثات من الأماكن المجاورة. أما تهوية العادم فتعمل على خلق حجم هواء إضافي باستخدام مروحة لدفع الهواء خارج الغرفة، حيث تعمل المروحة على خفض متوسط ضغط الهواء الداخلي، مما يزيد من القوة التي تسحب الهواء إلى الغرفة. وينبغي الالتفات إلى أن مستوى التلوث ليس هو نفسه في كل مكان داخل المبنى، ففي بعض الغرف، مثل المراحيض، تستخدم تهوية العادم لمنع انتشار الروائح الكريهة.
ومن وحي واسمها، تستخدم التهوية المتوازنة مروحتين؛ أحدهما يسحب الهواء للداخل والآخر يدفع حجمًا متساويًا من الهواء للخارج. وينبغي أن نشير إلى أن متوسط ضغط الهواء في المنزل لا يتأثر بذلك. وتوفر التهوية المتوازنة مزايا التحكم في الموقع لكل من تهوية العادم وتهوية الإمداد،
بالإضافة إلى ذلك، توفر التهوية المتوازنة فرصة لتضمين المبادلات الحرارية بين الهواء الخارج والهواء الداخل لتهيئة الهواء الداخل مسبقًا. وعادةً ما يأتي نظام التهوية المتوازنة المزود بمبادل حراري إما في جهاز تهوية باسترداد الحرارة (HRV) أو جهاز تهوية باسترداد الطاقة (ERV).
السؤال الثالث: ما هو الفرق بين نظام التهوية باسترداد الحرارة (HRV) ونظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV)؟
الفرق الأساسي أن نظام التهوية باسترداد الحرارة (HRV) ينقل الحرارة، بينما ينقل نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) الحرارة والرطوبة. يؤدي نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) نفس وظائف التبادل الحراري لنظام التهوية باسترداد الحرارة (HRV) مع دمج تقنية لنقل الرطوبة بين تيارات الهواء. باستخدام عملية تسمى "نقل المحتوى الحراري"، يستخرج نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) بخار الماء من تيار الهواء الرطب ويضيفه إلى تيار الهواء الأكثر جفافاً. في فصل الصيف، تتم إزالة الرطوبة من الهواء الداخل وإلقائها في تيار الهواء الخارج، مما يقلل من تأثير الرطوبة الخارجية على البيئة الداخلية، بينما تنعكس العملية في فصل الشتاء، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الرطوبة لمنع الظروف الداخلية شديدة الجفاف.
الشكل 2 مفهوم التبادل الحراري للتهوية باستراد الحرارة (HRV) مقابل التهوية باسترداد الطاقة (ERV)
وتجدر الإشارة إلى أن الشيء الذي يصنع فرقًا بين هذه المبادلات الحرارية هو المواد التي تتكون منها، تتكون التهوية باستراد الحرارة (HRV) بشكل أساسي من الألومنيوم والبولي بروبيلين بينما تتكون التهوية باسترداد الطاقة (ERV) من الورق ومكونات أخرى، مما يجعل الأخيرة لديها كفاءة أعلى لأنها تستعيد الحرارة الكامنة المهملة عادة.
السؤال الرابع: ما مقدار الطاقة التي يمكنك توفيرها باستخدام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) أثناء الحصول على هواء نقي في الهواء الطلق؟
تحتوي التهوية باسترداد الطاقة (ERV) على آلية مبادل حراري توفر طاقة التبريد والتدفئة أثناء التهوية، وفي الحقيقة لا يقتصر الأمر على المبادل الحراري فقط، ولكن الوظائف المتباينة للتهوية باسترداد الطاقة من LG (التبريد المجاني ليلاً، التشغيل الموسمي الآلي، التشغيل المعلق، التشغيل التلقائي لثاني أكسيد الكربون) يجلعها أكثر كفاءةً في استخدام الطاقة. يمكن أن يؤدي استخدام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) من LG إلى توفير طاقة بنسبة تصل إلى 40٪ أكثر من التهوية الطبيعية.
السؤال الخامس: لماذا تعتبر التهوية أكثر ذكاءً باستخدام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) من LG؟
يأتي نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) مزودًا بالعديد من الوظائف الأنيقة التي تساعد في تنظيم درجة الحرارة وجودة الهواء من خلال دمج الظروف المناخية المتأصلة من أجل توفير تجربة مستخدم مثالية مع تعزيز كفاءة الطاقة. ويعد وضع التبريد المجاني أثناء الليل أحد هذه الميزات التي تستغل الاختلافات في درجة حرارة الهواء عن طريق توجيه هواء المساء البارد إلى الداخل خلال أشهر الصيف. وبالمثل، في وضع التشغيل الموسمي الآلي، يستشعر نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) من LG درجة الحرارة الخارجية ويغير وضع التشغيل تلقائيًا باتباع حالة الطقس؛ حيث يتيح هذا الوضع إجراء عملية الالتفاف خلال أشهر الربيع والخريف المعتدلة، حيث تكون درجة حرارة الهواء الخارجي والرطوبة كافية. وهنا يتم إدخال الهواء النقي الخارجي مباشرة إلى الأماكن الداخلية، دون تبادل الحرارة مع الهواء الداخلي الخارج - مما يؤدي إلى خفض التكلفة. يعمل نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأخرى مثل وحدات تكييف الهواء للتغلب على التحولات المفاجئة بين درجات الحرارة القصوى. ومن خلال هذه الوظائف وعن طريق تشابك نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) مع نظام تكييف الهواء، يمكن توفير الطاقة أثناء التدفئة/التبريد وتهوية الأماكن الداخلية.
السؤال السادس: هل من الممكن الحفاظ على صحة الهواء الداخلي باستخدام نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV)؟
يقوم نظام التهوية باسترداد الطاقة من LG بالتهوية ويوفر هواء داخليًا صحيًا من خلال مرشحات الهواء لإزالة العديد من المواد الضارة مثل جزيئات الغبار والميكروبات الموجودة في الهواء. من الممكن أيضًا إضافة مرشح متوسط للحصول على مزيد من النتائج المحسّنة. وينبغي الإشارة إلى أنه يتم بذل جهود مستمرة لتوسيع نطاق الابتكار في هذا المجال، وحالياً، يمكن تطبيق مرشح الهواء الحاصل على تصنيف ISO لنظام التمدد المباشر للتهوية باسترداد الطاقة والتهوية باسترداد الحرارة (ERV & ERV DX). تظهر نتائج الاختبارات المستندة إلى ISO 16890-1 أن مرشح الهواء الخارجي (OA) المتوسط المطبق حاليًا مع نظام التهوية باسترداد الطاقة (ERV) على قدم المساواة مع MERV 14 أو F8 للمقارنة.
على مر التاريخ، سعى البشر إلى تصميم أماكن المعيشة بكل كفاءة بالتنسيق مع مناخ بيئتهم وخصائصها الجغرافية. تعد الراحة بطبيعة الحال عنصرًا رئيسيًا في هندستنا المعمارية، وقد أثبتت أنها تقود التقدم التكنولوجي لمنازلنا. وفي السنوات الأخيرة، أصبح تحسين الظروف المعيشية من خلال بيئات داخلية آمنة ونظيفة وجيدة التهوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتعد التهوية ضرورية للحفاظ على بيئة صحية في الأماكن الداخلية. وفي الحقيقة، يقدر سكان المبنى الراحة والأمان المقدمين مع التهوية المناسبة للهواء. ضع في اعتبارك تصميم المباني بأنظمة التهوية باسترداد الطاقة (ERV) من LG التي توفر هواءًا أنقى وأنظف مع توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل.
المنتجات الواردة في هذا المقال
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.