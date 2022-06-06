تحظى مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون بأهمية كبيرة؛ إذ إنها تؤسس الظروف المثلى لأن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الداخل هي مؤشر آخر على جودة الهواء. تتم معايرة حل ERV بحيث يُبقي مستويات ثاني أكسيد الكربون عند أقل من 1000 جزء من المليون – وهذا يمثل المعيار الطبي لإدامة البيئة الصحية للمعيشة. يمكن للمستخدمين التحقق من حالة جودة الهواء عن طريق تطبيق ThinQ، أو وحدة التحكم عن بُعد السلكية الاختيارية، أو أي وحدة تحكم منزلية ذكية متوافقة. ولإراحتك، يتم ضبط أداء التهوية تلقائيًّا حسب مستويات ثاني أكسيد الكربون المكتشفة عبر مستشعره الذي يكون جزءًا من نظام ERV.

يوفر المزيج المكون من مستشعرين للغبار الدقيق إمكانية اكتشاف فوري للجسيمات، ما يمنحك إمكانية البت في أداء الفلتر. وعندما يتجاوز مستوى تركيز الغبار الدقيق في الهواء الذي يتم إمداد المنزل به المعيار المحدد، يسارع إشعار بإبلاغك أن الوقت قد حان لاستبدال الفلتر.

في الوقت الحاضر، من الضروري أن تتحلى باليقظة عندما يتعلق الأمر بالاعتناء بجودة الهواء الداخلي لكي تضمن المستوى الأمثل من ظروف المعيشة. وهذا الأمر زاده استفحالاً كلٌّ من التغير المناخي والزيادة في الملوثات بصفة عامة، وخصوصًا في المدن الكبيرة. لقد أثبت وصول هذين العاملين إلى أوجهما، وكذلك اللوائح التنظيمية المرتبطة بالكفاءة في استهلاك الطاقة، ضرورة تطوير مبانٍ منعدمة الانبعاثات تقريبًا. ومع استمرار بروز مشروعات إنشاء المباني المنعدمة الانبعاثات تقريبًا، تصبح التهوية الميكانيكية ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموفرة للهواء النقي والتي تقلل في الوقت ذاته فقدان الطاقة أمرًا بالغ الأهمية. إن حل ERV للمباني السكنية من LG هو حل ذكي يسمح لك بالحفاظ على الهواء النقي في منزلك من دون أن تخشى فقدان الطاقة.