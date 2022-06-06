We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
حل ERV من LG يحقق أقصى استفادة من التهوية في المباني السكنية
بينما يجري سن لوائح تنظيمية تتعلق بأداء المباني الجديدة حول العالم، بدايةً من المجمعات التجارية أو المنازل السكنية، من حيث استهلاك الطاقة، فإن المباني الجديدة آخذة في اكتساب فعّالية أكبر في هذا المضمار. ولقد أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة تلزم المباني الجديدة التي لا تنبعث منها أي انبعاثات "تقريبًا" (NZEB) بأن تتحول إلى مبانٍ عديمة الانبعاثات تمامًا (ZEB) بحلول عام 2030. لكن كثيرًا من الدراسات توضح أن الاتجاه الرائج للمباني المنعدمة الانبعاثات تقريبًا في قطاع الإنشاءات يؤدي إلى تدهور نوعية الهواء داخل المباني. ومع تطبيق مبدأ المباني المنعدمة الانبعاثات تقريبًا، فإن مقاومة المبنى لتسرب الهواء آخذة في التزايد. والسبب في هذا يرجع إلى أن المنازل الحديثة مبنية بمستوى عالٍ من العزل الفعّال، ولهذا يقاوم الهواء الداخلي المستهلك للإفلات منها، وهذا الوضع تصبح فيه التهوية الميكانيكية أمرًا بالغ الأهمية.
*المباني المنعدمة الانبعاثات تقريبًا (NZEB): المباني المنعدمة الطاقة تقريبًا هي عبارة عن مبانٍ ذات أداء فائق للغاية من حيث استهلاك الطاقة، في حين يجب تأمين كمية الطاقة التي لا تكاد تُذكر أو المنخفضة للغاية المطلوبة من الطاقة المستخلصة من المصادر المتجددة إلى حد كبير للغاية، بما في ذلك تلك التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة في الموقع أو في موقع قريب. (المصدر: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en)
التهوية الموفرة للطاقة
يستخدم حل ERV للمباني السكنية مبادلاً حراريًّا إجماليًّا يسترد حرارة الهواء الداخلي المستهلك (الهواء الراجع) والذي يتم إهداره بالطرق الأخرى ويبادل حرارته الحساسة والكامنة مع الهواء الخارجي النقي الوارد، وبذلك يتم تبريد الهواء الخارجي النقي أو تسخينه مسبقًا حتى درجتي حرارة ورطوبة قريبتين من هاتين اللتين يتسم بهما الهواء الداخلي. توضح نتائج الاختبارات أن أكثر من 80% من حرارة الهواء الراجع يمكن استردادها في ظل ظروف تسخين متوافقة مع توجيه ErP. *
*يتم استرداد ما يصل إلى 85 بالمئة من طاقة التسخين في الوضع العالي للغاية/العالي. الطراز الذي خضع للاختبار هو LZ-H015GBA6. تم إجراء الاختبار في درجة حرارة داخلية تبلغ 20 درجة مئوية (البصيلة الجافة)، و12 درجة مئوية حسب درجة حرارة البصيلة المبتلة (CWB) ودرجة حرارة خارجية تبلغ 7 درجات مئوية (البصيلة الجافة) بما يتوافق مع ظروف التسخين حسب توجيه ErP.
يتم تحقيق وفورات طاقة من خلال كلّ من المبادل الحراري الإجمالي الفائق الفاعلية من جهة والوظيفة الذكية التي يتميز بها حل ERV للمباني السكنية من جهة أخرى. تتحكم وظيفة توفير الطاقة في تشغيل حل ERV للمباني السكنية وتقوم بضبطه لتقليل وقت التشغيل وتجنب التشغيل غير الضروري عندما تكون الظروف مواتية.
هواء أكثر نقاءً لحياة أكثر صحةً
على الرغم من أنه من الجيد بصفة عامة تدوير الهواء النقي داخل جدران المنزل، فإن العوامل المسببة للحساسية وحبوب اللقاح، ناهيك عن الغبار الدقيق، تجعل هذه الأمنية الحالمة أمرًا بالغ التعقيد قليلاً. فمن الضروري إذن ترشيح هذه العوامل الملوِّثة الضارّة من الهواء الوارد إلى المنزل لتحسين ظروف المعيشة داخل المباني. فكيف إذن يضمن حل ERV المرور الآمن للهواء النقي مع ردع تسلل الملوثات الضارّة؟ يشتمل حل ERV للمباني السكنية على فلاتر تزيل الغبار الدقيق من الهواء الخارجي وعلى تقنية صحية تزيل الجراثيم من الهواء قبل أن تتسلل إلى الداخل. تستخدم شركة LG فلترًا أوليًّا لجمع الجسيمات الأكبر في الحجم، وفلتر ePM₁ لإزالة الجسيمات الأصغر حجمًا. يقوم هذا الخيار القياسي المتمثل في فلتر ePM₁ بكبح ما يصل إلى 95% من الغبار الدقيق (يتراوح حجمه ما بين 0.3 و1.0 ميكرون) الذي يكون في طريقه إلى التسلل داخل المبنى. *
*يلتقط نسبة 95 من الغبار الدقيق الذي يبلغ حجمه 0.3 ميكرون. تم الاختبار بواسطة مختبرات التوافق الكورية في درجة حرارة 23±5 درجات مئوية وفي ظل رطوبة نسبية تبلغ 45±10 بالمئة.
تساعد تقنية UVnano من LG في معالجة الهواء الخارجي الداخل إلى المباني. فضوء الموجات فوق الصوتية يقوم بتكسير الفيروسات والبكتيريا عند المستوى الخلوي، ما يقضي على 99.99% من المتسللين المحتملين الذين سينجحون في اجتياز الفلتر الأولي. * تم اعتماد ضوء LED الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية من LG بواسطة معهد الاختبار الدولي TUV Rheinland. أضف إلى ما سبق أنه لكي تضمن LG وصول الهواء الصحي والنظيف، فإنها تستخدم مادة ممررة للهواء ومقاومة للبكتيريا والعفن (EPS) ومادة مقاومة للعفن في المبادل الحراري. **
*تم الاختبار بواسطة TÜV Rheinland من خلال قياس عدد المستعمرات البكتيرية (من نوع المكورة العنقودية الذهبية والعنقودية البشروية والكلبسيلة الرئوية) عند درجة حرارة تبلغ 25±2 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 50±10 بالمئة بعد ساعتين من تشغيل المنتج.
**تم اختبار أداء مقاومة العفن في المبادل الحراري بواسطة مؤسسة Fiti للاختبارات والأبحاث وتم اعتماده ضمن الفئة 0. أُجري الاختبار بالتوافق مع معيار ASTM G21-15، وكانت ظروف الاختبار كما يلي: درجة الحرارة 28-30 درجة مئوية، رطوبة نسبة تبلغ 85% أو أعلى، مدة الاختبار 28 يومًا. قد تختلف النتائج بحسب البيئة. أُجري اختبار مقاومة البكتيريا في ممر الهواء بواسطة مؤسسة Fiti للاختبارات والأبحاث مع اعتماد النشاط المقاوم للبكتيريا بدرجة R4.6 (السلالة 1)، وR6.2 (السلالة 2). أُجري الاختبار بالتوافق مع المعيار JIS Z 2801: لعام 2010، وكانت طريقة لصق الغشاء مع ظروف الاختبار كما يلي: (35+/-1) درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ 90% لمدة 24 ساعة. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.
وأخيرًا، وليس آخرًا، تتيح مستشعرات الغبار الدقيقة المزدوجة ومستشعر ثاني أكسيد الكربون مراقبة آنية لجودة الهواء الداخلي. يضمن هذا النهج المتعدد الأسلحة أن حل ERV للمباني السكنية يوفر الدعم لك، فيخلصك من المشكلات التي تعيق تحسين جودة الهواء الداخلي.
احصل على مستوى مضاعف من الراحة
تحظى مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون بأهمية كبيرة؛ إذ إنها تؤسس الظروف المثلى لأن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الداخل هي مؤشر آخر على جودة الهواء. تتم معايرة حل ERV بحيث يُبقي مستويات ثاني أكسيد الكربون عند أقل من 1000 جزء من المليون – وهذا يمثل المعيار الطبي لإدامة البيئة الصحية للمعيشة. يمكن للمستخدمين التحقق من حالة جودة الهواء عن طريق تطبيق ThinQ، أو وحدة التحكم عن بُعد السلكية الاختيارية، أو أي وحدة تحكم منزلية ذكية متوافقة. ولإراحتك، يتم ضبط أداء التهوية تلقائيًّا حسب مستويات ثاني أكسيد الكربون المكتشفة عبر مستشعره الذي يكون جزءًا من نظام ERV.
يوفر المزيج المكون من مستشعرين للغبار الدقيق إمكانية اكتشاف فوري للجسيمات، ما يمنحك إمكانية البت في أداء الفلتر. وعندما يتجاوز مستوى تركيز الغبار الدقيق في الهواء الذي يتم إمداد المنزل به المعيار المحدد، يسارع إشعار بإبلاغك أن الوقت قد حان لاستبدال الفلتر.
في الوقت الحاضر، من الضروري أن تتحلى باليقظة عندما يتعلق الأمر بالاعتناء بجودة الهواء الداخلي لكي تضمن المستوى الأمثل من ظروف المعيشة. وهذا الأمر زاده استفحالاً كلٌّ من التغير المناخي والزيادة في الملوثات بصفة عامة، وخصوصًا في المدن الكبيرة. لقد أثبت وصول هذين العاملين إلى أوجهما، وكذلك اللوائح التنظيمية المرتبطة بالكفاءة في استهلاك الطاقة، ضرورة تطوير مبانٍ منعدمة الانبعاثات تقريبًا. ومع استمرار بروز مشروعات إنشاء المباني المنعدمة الانبعاثات تقريبًا، تصبح التهوية الميكانيكية ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموفرة للهواء النقي والتي تقلل في الوقت ذاته فقدان الطاقة أمرًا بالغ الأهمية. إن حل ERV للمباني السكنية من LG هو حل ذكي يسمح لك بالحفاظ على الهواء النقي في منزلك من دون أن تخشى فقدان الطاقة.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يُرجى النقر فوق شعار "استعلام للشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
اتصل بنا
يُرجى الاتصال بنا لطلب مزيد من المعلومات، وسوف نتواصل معك قريبًا.
- السابق
- التالي