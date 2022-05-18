We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أشياء يجب مراعاتها عند استبدال نظام HVAC القديم والمكلف
يبلغ العمر الافتراضي لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) حوالي 15 إلى 20 عامًا.* ومع ذلك، بعد سنوات من الاستخدام المنتظم، تقل كفاءة وأداء نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل طبيعي مع الوقت الإضافي. لحسن الحظ، توجد إشارات تدل على أن كفاءة وأداء نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لديك قد يتراجعان. حدد عدد الأعراض التي يعاني منها نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من قائمة المراجعة أدناه.
*يمكن أن يختلف العمر الافتراضي الفعلي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حسب البيئة وعوامل أخرى. [المصدر] مخطط العمر المتوقع للمعدات ASHRAE
دلائل على الحاجة إلى نظام HVAC جديد
كم عدد هذه العلامات التي تعاني منها؟ إذا كنت تواجه العديد من العلامات من قائمة التحقق، فقد حان الوقت لكي تفكر في استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وخاصة، إذا كانت تكاليف التشغيل تتزايد باستمرار، فقد حان الوقت لاتخاذ قرار.
إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف تشغيل HVAC عن طريق استبدال نظامك القديم، فمن الضروري التحقق مما إذا كان نظامك المرشح هو نظامًا عاكسًا أم لا. وغالبًا ما نسمع أن تكلفة نظام HVAC العاكس أغلى بقليل من نظام السرعة الثابتة، ولكن تحسين كفاءة النظام سيعوض في النهاية تكاليف الاستثمار الأولية. وذلك لأن تقنية العاكس تقدم أداءً وكفاءة وموثوقية وقوة تحمل لا مثيل لها تفوق الضواغط التقليدية.
◼ انخفاض استهلاك الطاقة
بالمقارنة مع الضواغط التقليدية ذات السرعة الثابتة، فإن التشغيل المتغير السرعة للعاكس يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير. تعد تقنية العاكس فعالة بشكل خاص في أحمال العمليات المنخفضة، مع الحفاظ على مستوى درجة الحرارة المطلوب.
مع الضاغط العاكس النهائي من إل جي، يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك لتقليل تكلفة الطاقة من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة المتنوعة مثل HiPOR™ وإدارة الزيت الذكية
لطالما عانت المشاكل المتعلقة بعودة النفط أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مما أدى إلى إعاقة الحلول ومنعها من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة. يحل HiPOR™ هذه المشكلة عن طريق إعادة الزيت مباشرة إلى الضاغط، وهو ما يساعد على حل واحدة من أكثر نقاط عدم كفاءة HVAC الأساسية.
تستخدم ميزة "إدارة الزيت الذكي" من إل جي أجهزة استشعار لفحص توازن زيت الضاغط في الوقت الفعلي، وهو ما يقلل من عمليات استعادة الزيت غير الضرورية. يستخدم النظام المتقدم خوارزمية موازنة الزيت والعودة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشعر لتقليل استهلاك الطاقة.
◼ أداء قوي للتحكم في المناخ
تسمح الضواغط العاكسة لأنظمة HVAC بالوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة بشكل أسرع. وبمجرد تلبية درجة الحرارة المطلوبة، يتم ضبط الضواغط العاكسة متغيرة السرعة للحفاظ على درجة الحرارة المستهدفة بدقة دون تقلبات. سيؤدي ذلك إلى توفير إجمالي استخدام الطاقة، مقارنةً بضواغط السرعة الثابتة التي تعمل فقط بنسبة 0٪ أو 100٪ من الطاقة.
◼ متانة محسّنة
تُترجم الهياكل والمكونات الأكثر متانة إلى جهود صيانة أقل وعمر أطول للمحرك، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض تكاليف التشغيل أيضًا. يحتوي الضاغط العاكس من إل جي على نظام تحميل محسّن مع PEEK (بولي إيثير كيتون) - وهي مادة متطورة تستخدم عادة في محركات الطائرات - تسمح هذه البنية التحتية الفعالة للنظام بالعمل خلال فترات زمنية متواصلة دون أي زيت.
◼ أداء تسخين موثوق
يمكن أن توفر ضواغط العاكس تدفئة موثوقة حتى في درجات الحرارة القاسية باستخدام مجموعة واسعة من العمليات. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم تقنية حقن البخار المتقدمة من إل جي أحدث نهج للضغط على مرحلتين لتوفير تدفئة فعالة في البيئات الباردة دون زيادة فاتورة الطاقة.
◼ تشغيل هادئ
يمكن أن يصبح نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المنهك مصدر إزعاج يومي، عندما يتم تشغيل وإيقاف محرك مزعج باستمرار. ومع ذلك، فإن ضواغط العاكس من إل جي مصممة على النحو الأمثل لتعمل عند مستويات ضوضاء منخفضة.
وإلى هذه النقطة، ناقشنا مزايا نظام HVAC العاكس ولماذا يعد خيارًا رائعًا للاستثمار فيه. ويوفر نظام HVAC من إل جي مجموعة كاملة من أنظمة العاكس التي تتنوع بداية VRF، والوحدات المنقسمة الفردية، والوحدات متعددة الانقسام، والمعبأة إلى المبردات. ومع ذلك، فإن تقنية العاكس المتطورة هذه ليست الشيء الوحيد الذي يجعل حلول HVAC من إل جي مميزة. لنفكر في الابتكارات الأخرى التي تجعل حلول إل جي فعّالة في توفير التكاليف.
◼ صمم ليُناسب Ultimate, Multi V 5
LG MULTI V 5 هو نموذج VRF الرائد من إل جي الذي يشتمل على تقنيات متقدمة لتوفير كفاءة الطاقة المثلى مع تقليل تكاليف التشغيل في الوقت نفسه.
يتميز Multi V 5 بالعديد من الميزات الفعالة بالإضافة إلى مزايا محول إل جي المذكورة أعلاه. وإحدى هذه الميزات هي التحكم المزدوج في الاستشعار. وعلى عكس مكيفات الهواء التقليدية، التي تنظم درجة الحرارة فقط، تم تجهيز MULTI V 5 بخاصية التحكم المزدوج في الاستشعار بحيث يستشعر مستويات درجة الحرارة والرطوبة لإدارة التبريد والتدفئة بكفاءة. وفي النهاية، تقدم هذه الوظيفة كفاءة مثالية في استخدام الطاقة عند الحفاظ على مستويات الراحة الداخلية.
وعادةً ما تتقلب عمليات التوجيه وإعادة التوجيه الافتراضية VRF بشكل كبير للحفاظ على درجة حرارة ثابتة في الداخل، مما يجعلها غير فعالة للغاية. ومع ذلك، فإن الأنظمة الفعالة، مثل "التحكم الذكي في الحمل" تجعل من الممكن التحكم في درجة حرارة تفريغ سائل التبريد للوحدة الخارجية، وهو ما يزيد من كفاءة الطاقة.
◼ حل المبرد الحديث، مبرد حلزوني (سكرول) عاكس
يمكن أن يكون المبرد الحلزوني (سكرول) العاكس من إل جي بديلاً جيدًا إذا كنت تستخدم حاليًا نظام تبريد يعتمد على الماء. يُعد المبرد الحلزوني العاكس المبرد بالهواء من إل جي مثالًا ممتازًا على الحلول الحديثة. تستخدم تقنيات Multi V من إل جي المتفوقة، مثل الضاغط العاكس النهائي وميزات الاستشعار المزدوج، التي تؤدي إلى انخفاض تكاليف الطاقة. ومع ذلك، وبفضل نظام المبرد الحلزوني (سكرول) عاكس، لا يزال بإمكانك الاستفادة من أنابيب المياه الموجودة.
تم تجهيز مبرد عاكس حلزوني بتبريد الهواء بضاغط عاكس مزدوج يتم تنفيذه في منتجات VRF ويمنح نطاق تشغيل أوسع من 15 هرتز إلى 120 هرتز.
على عكس حلول التبريد بالمياه والتي غالبًا ما تكون معقدة، فإن المبرد الحلزوني (سكرول) الانسيابي من إل جي يسمح باستخدام مساحة أكثر كفاءة. بالإضافة إلى بساطة التركيب وتقليل تأثير الحل، يسمح تصميمه المعياري بتوسيع النظام بسهولة في وقت لاحق. والتوسيع السهل للنظام يعني انخفاضًا إجماليًا في تكاليف تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
◼ العبوة الكاملة، عاكس مفرد مُعبأ
إذا كنت تستخدم نظامًا معبأ في المبنى التجاري الخاص بك، مثل مركز تجاري، فيجب أن تفكر في مكيف LG Inverter Single Packaged. فهو يدعم سهولة التشغيل والمتانة المتنوعة مع الاحتفاظ بكل تقنيات العاكس الفريدة من إل جي. يأتي حل Single Packaged مزودًا بضاغطين عاكسين يعملان على تحسين كفاءة النظام وتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط مصدر الطاقة لمطابقة حمل التشغيل المطلوب.
بفضل كفاءته في استخدام الطاقة، أثبت Inverter Single Package أنه مناسب تمامًا لأصحاب المباني والمديرين. وبفضل خاصية "محرك مروحة الدفع المباشر"، يتم تبسيط عملية التركيب، وتصبح الصيانة أسهل، ويتم تقليل تكاليف الإصلاح نظرًا لعدم وجود حاجة لضبط البكرة والحزام أو حقن الشحوم بشكل دوري.
تم تجهيز مكيف Inverter Single Packaged من إل جي بتحكم مزدوج في الاستشعار أيضًا. يتم تفريغ الهواء البارد للتخلص بسرعة من الحرارة في أيام الصيف الرطبة ويتم تفريغ الهواء الأكثر اعتدالًا لجعل الغرفة منعشة في أيام الصيف الجافة. تمنع هذه الوظيفة التبريد المفرط وغير الضروري وتقلل من استهلاك الطاقة، مع توفير ظروف هواء مثالية.
وكشركة رائدة في مجال تقنية العاكس، ستجلب تشكيلة إل جي الكاملة من منتجات HVAC العاكس رضا المستهلكين في ما يتعلق بتكاليف تشغيل HVAC المخفضة. بالإضافة إلى الوحدات الخارجية، تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الحلول لزيادة جودة الهواء الداخلي من خلال تنقية الهواء والتهوية إذا كانت ترقية نظام HVAC تتضمن وحدات داخلية. وبشكل عام، ستؤدي ترقية النظام الشاملة لكل من الوحدات الخارجية والداخلية إلى نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالي الكفاءة من إل جي إلى خفض تكاليف التشغيل وتوفير جودة هواء أفضل لرفاهية المستأجر.