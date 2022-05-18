أشياء يجب مراعاتها عند استبدال نظام HVAC القديم والمكلف

كم عدد هذه العلامات التي تعاني منها؟ إذا كنت تواجه العديد من العلامات من قائمة التحقق، فقد حان الوقت لكي تفكر في استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وخاصة، إذا كانت تكاليف التشغيل تتزايد باستمرار، فقد حان الوقت لاتخاذ قرار.

إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف تشغيل HVAC عن طريق استبدال نظامك القديم، فمن الضروري التحقق مما إذا كان نظامك المرشح هو نظامًا عاكسًا أم لا. وغالبًا ما نسمع أن تكلفة نظام HVAC العاكس أغلى بقليل من نظام السرعة الثابتة، ولكن تحسين كفاءة النظام سيعوض في النهاية تكاليف الاستثمار الأولية. وذلك لأن تقنية العاكس تقدم أداءً وكفاءة وموثوقية وقوة تحمل لا مثيل لها تفوق الضواغط التقليدية.

◼ انخفاض استهلاك الطاقة

بالمقارنة مع الضواغط التقليدية ذات السرعة الثابتة، فإن التشغيل المتغير السرعة للعاكس يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير. تعد تقنية العاكس فعالة بشكل خاص في أحمال العمليات المنخفضة، مع الحفاظ على مستوى درجة الحرارة المطلوب.