LG HVAC IAQ Solutions: For the Fresh Air You Breathe

حلول جودة الهواء الداخلي في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG: لتوفير الهواء النقي الذي تتنفسه
وكما ناقشنا في الجزء الأول من هذه السلسلة المكونة من جزأين، برزت في السنوات الأخيرة أهمية جودة الهواء الداخلي، والتي تعتمد على عوامل عديدة. وينبغي بذل الجهود من أجل تحسين جودة الهواء الداخلي، وقد ساعدت جائحة كوفيد-19 في إبراز هذه المسألة. وسنلقي في الحلقة الثانية من هذه السلسلة نظرة متعمقة على حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التي تعزز من كفاءة إدارة الهواء الداخلي. وهذه الحلول بإمكانها أن تسهم في تحسين سلامتنا وصحتنا في بيئة المعيشة والعمل. وتوفر حلول LG لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إدارة شاملة لجودة الهواء الداخلي في كل أنواع البيئات.
بشكل عام، توجد طرق أربع أساسية لتحسين جودة الهواء الداخلي وهي التهوية والفلترة وتقنية النظافة الصحية والضبط الصحيح لدرجة الحرارة والرطوبة. والتطبيق المتناغم لهذه الطرق معًا أمر ضروري لتحسين جودة الهواء الداخلي عمليًا.
▪ التهوية
إن التحكم في تدفق الهواء والتهوية أمران ضروريان في التخفيف من مخاطر الإصابة جراء الجسيمات الصغيرة المحمولة في الهواء. ومع أن تنقية الهواء تساعد في فلترة الجسيمات من الهواء، نجد أن التهوية مهمة أيضًا في دفع الهواء النقي إلى الداخل. وتساعد التهوية أيضًا في إزالة المواد الضارة الأخرى التي يصعب التخلص منها بالفلترة. ولتحسين جودة الهواء الداخلي، نحتاج إلى استخدام طرق فعّالة إلى جانب طرق تحسين جودة الهواء الداخلي الخاملة مثل الفلترة.
• نظام التهوية باستعادة الطاقة (ERV) (الاستخدام التجاري والسكني)
يمكن أن تكون التهوية الطبيعية سببًا في فقدان كميات كبيرة من الطاقة الحرارية. وتوفر أنظمة التهوية باستعادة الطاقة (ERV) هواءً نقيًا في الأماكن المغلقة بينما تسهم في الحد من فقدان هذه الطاقة حيث يقوم المبادل الحراري داخل نظام التهوية باستعادة الطاقة بجمع الطاقة. وبالإضافة إلى المبادل الحراري، فإن كفاءة نظام LG للتهوية باستعادة الطاقة تتعزز بفضل الوظائف التي يتميز بها مثل وظيفة التشغيل التلقائي لفلترة ثاني أكسيد الكربون، ووظيفة التبريد الحر في الليل، ووظيفة التشغيل الموسمي التلقائي، ووظيفة التشغيل المعلق
علاوة على ذلك، يتميز نظام LG ERV DX بوظائف ترطيب وتبريد مسبق وتدفئة، ما يجعله مناسبًا للمساحات التي تحتاج فيها إلى التحكم في درجة الحرارة والرطوبة. ويمكن كذلك التحكم في الرطوبة من خلال الريموت السلكي. ومع استعادة الحرارة، يمكن لنظام التهوية باستعادة الحرارة (ERV) من LG توفير 24% من الطاقة، وعندما تعمل عدة وظائف أخرى معًا، يمكن توفير المزيد من الطاقة.
تتوفر أنظمة التهوية باستعادة الحرارة (ERV) من LG للاستخدامات المنزلية والتجارية على حدٍ سواء*، وتأتي منتجات أنظمة التهوية باستعادة الحرارة (ERV) المنزلية والتجارية من LG مجهزة بفلاتر عالية الكفاءة**. ويُستخدَم نظام التهوية باستعادة الحرارة (ERV) المنزلي مع تقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano) للحفاظ على النظافة الصحية البيئة الداخلية.
• وحدة الهواء النقي (FAU)
تعتبر وحدة الهواء النقي (FAU) من حلول التهوية الأخرى التي تعمل مع نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على توفير الهواء النقي للمساحات الداخلية بينما تساعد في الوقت نفسه في تدفئة وتبريد هذه البيئات الداخلية. ويمكن ضبط هذا النوع من الأنظمة أيضًا للحفاظ على ضغط إيجابي في مساحة بعينها لمنع تسرب أي هواء ملوث من الخارج أو من أي منطقة أخرى بالمبنى إليها. ومع هذا، فإن نظام وحدة الهواء النقي لا يتضمن وظيفة المبادل الحراري ويمكن استخدامه فقط لتهوية خط التغذية. وتُستخدَم وحدة الهواء النقي من LG مع فلتر أولي لفلترة الجسيمات الكبيرة.
• نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS)
تُستخدَم وحدات نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) من LG لسحب الهواء الخارجي النقي بنسبة 100% إلى الداخل لتحسين جودة الهواء.
يستعيد نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) من LG الحرارة في عجلة استعادة الحرارة ومرة أخرى في ملف الاستعادة. وبفضل ميزة استعادة الحرارة المزدوجة الفريدة من LG، يستهلك نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) طاقة أقل.
يقوم نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) بفلترة الهواء الخارجي باستخدام الفلاتر العادية من الدرجة MERV 8 إلى MERV 14 وبهذا يضمن جودة الهواء المسحوب إلى الداخل. علاوة على ذلك، لا ينشر نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) الهواء المُعدي أو الملوث عبر القنوات داخل المناطق المختلفة بالمبنى. وتساعد تكوينات الأنظمة المتكاملة مثل نظام الهواء الخارجي المخصص (DOAS) + نظام تدفق مادة التبريد المتغير (VRF) في الحد من سرعة انتشار العدوى وفي تقليل استهلاك الطاقة.
في الأماكن التي تكون فيها التهوية صعبة أو غير كافية، من المهم إزالة الملوثات بسرعة بتدوير الهواء عبر فلتر عالي الأداء نضعه في مُنقي الهواء أو نظام تكييف الهواء.
• مُنقيات الهواء
تُعدّ مُنقيات الهواء المتخصصة طريقة فعالة لتوفير الهواء النقي، وخصوصًا في الاستخدامات المنزلية. وتقدم LG موديلات متنوعة من مُنقيات الهواء PuriCare مثل PuriCare 360°. وبفضل تنقية الهواء بزاوية 360° وفلاتر HEPA، يلتقط المُنقي الغبار الدقيق بالكامل ويمنحنا هواءً نقيًا في كل المساحات الكبيرة*. ويقوم مُنقي الهواء بدفع تدفق الهواء المفلتر بسهولة إلى مسافة 7.5 أمتار عبر معزز التنظيف، والذي ينشط عند تشغيله ويدور لتوزيع الهواء المفلتر في كل أنحاء الغرفة. وبالنسبة إلى الاستخدامات الصناعية أو التجارية، توفر LG مُنقي الهواء التجاري، والذي يمكنه تغطية مساحات داخلية تصل مساحتها إلى 158 مترًا مربعًا بسهولة.** وهذا الجهاز القوي الرائع مثالي لمساحات العمل الكبيرة والصالات وغرف المؤتمرات والكافيتريات، حيث يستخدم مروحتين قويتين لتوفير الهواء النقي بسرعة وبشكل متسق لمسافة تصل إلى 12 مترًا.***
• الوحدات الداخلية المزودة بمُنقي هواء
وحدات LG الداخلية المزودة بمُنقي هواء يمكنها تنقية الهواء بسرعة وكفاءة والتحكم في الوقت نفسه في درجة الحرارة بشكل فعال. والوحدات الحائطية ووحدات الكاسيت والأنظمة ذات القنوات من LG كلها تقبل تزويدها بتقنية تنقية الهواء. وتحتوي أنظمة LG للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء على تقنيات مثل كهربة الغبار، وفلاتر HEPA، وفلاتر PM 1.0، وفلاتر إزالة الروائح، ونانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano)، أو المؤينات من أجل إدارة جودة الهواء الداخلي، ويمكن مراقبة جودة الهواء في التو واللحظة. وتختلف توليفة تقنيات تنقية الهواء باختلاف المنتج. ولأننا أيضًا نحتاج إلى أن يكون الجزء الداخلي من نظام تنقية الهواء نظيفًا وصحيًا، استخدمنا أيضًا تقنية لمنع تكوّن العفن على المكونات الداخلية.
• الوحدات الحائطية
تأتي وحدات LG الحائطية مثل DUALCOOL وARTCOOL مزودة بنظام AirCare الكامل الذي يضمن الهواء النظيف والنقي باستخدام فلترة متعددة الخطوات، ويستخدم تقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية UVnano™ وتقنية التنظيف التلقائي من LG للحفاظ على نظافة الأجزاء الداخلية في الوقت نفسه. ويمكن أن تحافظ تقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية UVnano على ظروف النظافة الصحية من خلال القضاء على ما يصل إلى 99.99%* من البكتيريا من المروحة. ويعمل المؤين Plasmaster على الحد من الجسيمات المجهرية الضارة في الهواء، والتي يمكن أن تلتصق بالملابس أو الأثاث. وفي الآخر تتولى وظيفة التنظيف التلقائي من LG تجفيف المبادل الحراري لمنع تكوّن البكتيريا والعفن.
• وحدات الكاسيت
يمكن تجهيز وحدات الكاسيت من LG مثل الكاسيت أحادية الاتجاه والكاسيت رباعية الاتجاه والكاسيت الدائرية، بمجموعة تنقية الهواء من LG. وقد اعتمدت جمعية TÜV قدرة مجموعة تنقية الهواء من LG على إزالة الغبار الدقيق بحجم PM 1.0 والتخلص من الفيروسات والبكتيريا من الهواء بنسبة تصل إلى 99.9%.* ومن خلال كهربة الغبار، تزداد القوة الكهروستاتيكية للجسيمات الصغيرة لتحسين كفاءة احتجاز الغبار. وتحتوي مجموعة تنقية الهواء أيضًا على مؤين لإزالة البكتيريا الملتصقة. وقد أصبحت صيانة مجموعة تنقية الهواء أكثر راحةً مع الفلاتر التي يمكن غسلها بسهولة من دون الحاجة إلى استبدال الفلاتر بالكامل، وهو ما يسهم أيضًا في توفير تكاليف الفلاتر.
• أنظمة القنوات
تحتاج أنظمة القنوات أيضًا إلى تنقية الهواء لضمان صحة الهواء الداخلي. ويمكن استخدام صندوق فلاتر LG بتقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano) في أنظمة القنوات. ويحتوي صندوق الفلاتر بتقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano) على فلتر أولي وفلتر MERV عادي بمواصفات عالية (معيار ISO 16890 ePM1 65%) لاحتجز الجسيمات بحجم 0.3 -1 ميكرومتر. وتقضي تقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano) مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم (UVC) على الفيروسات والبكتيريا التي يحتجزها الفلتر الأولي لتعزيز النظافة الصحية للبيئة الداخلية.
• مراقبة تنقية الهواء والتحكم فيها
يمكن مراقبة جودة الهواء من خلال مصباح led الموجود على الجهاز، أو من خلال وحدة التحكم أو تطبيق ThinQ. وتوفر أنظمة التحكم الشاملة من LG مستوى إضافيًا من قوة تنقية الهواء من خلال جعل التحكم في النظام أكثر راحة وشمولاً. ومن خلال التحكم في كل وحدة على حدة أو التحكم الشامل على مستوى النظام، تغطي حلول التحكم من LG مجموعة واسعة من الاستخدامات والبيئات.
▪ تقنية النظافة الصحية
تُستخدَم تقنيات النظافة الصحية في منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من أجل تحسين جودة الهواء من الوحدات الداخلية. ويجري تنفيذ هذه التقنيات بشكل أكثر شيوعًا في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
• المؤينات
تعمل أيونات البلازما من المؤينات على القضاء على البكتيريا والفيروسات وإبطال فعاليتها في الغرفة وبهذا تحافظ على هواء الغرفة نظيفًا. ويتم إطلاق أيونات الهيدروجين والأكسجين النشطة في الهواء لإبطال فعالية البكتيريا والفيروسات وتحييد المُركّبات العضوية المتطايرة (VOC). ويوجد المؤين LG Plasmaster في منتجات مثل وحدة LG DUALCOOL الحائطية ومجموعة تنقية هواء الكاسيت، والتي تساعد في التخلص من المُركّبات العضوية المتطايرة وتوفير هواء أنقى وأصحّ.
• الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم (UVGI)
ببساطة، أثبتت الأشعة فوق البنفسجية أنها تعمل على تقليل عدد الفيروسات أو البكتيريا على الأسطح. الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم (UVGI) هي أشعة كهرومغناطيسية مستخدمة في تقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano) من LG، ويمكنها تدمير قدرة الكائنات الحية الدقيقة على التكاثر عن طريق إحداث تغيرات كيميائية ضوئية في الأحماض النووية. وكما ناقشنا بالأعلى، فإن تقنية نانو الأشعة فوق البنفسجية (UVnano) تُستخدَم في مجموعة من الوحدات الحائطية، وأنظمة القنوات وأنظمة التهوية باستعادة الطاقة (ERV). وفي أنظمة القنوات، تُطلق مصابيح الأشعة فوق البنفسجية من LG حزمة أشعة فوق بنفسجية مبيدة للجراثيم (UVC) (أو ما تُسمى بأشعة فوق بنفسجية من النوع C) على الفلتر الأولي لتطهيره. وتتم إمالة مصابيح LED هذه بزاوية لإطلاقها في اتجاه الفلتر الأولي، والموجود أمام فلتر MERV-13 لتحطيم حمض DNA وحمض RNA في البكتيريا والفيروسات التي تتجمع على الفلتر الأولي. وهذه التقنية المعتمدة من جمعية TÜV
أثبتت فعاليتها بنسبة 99.99%*.
▪ التحكم في درجة الحرارة والرطوبة
▪ التحكم في درجة الحرارة والرطوبة
ُعدّ التحكم الفعال في درجة الحرارة والرطوبة أمرًا حيويًا للحفاظ على البيئة الداخلية المثلى، ولدى LG مجموعة متنوعة من حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة. وقد صُممت حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء هذه لتحقق تكاملاً سلسًا مع حلول التهوية وتنقية الهواء والفلترة التي تحدثنا عنها بالأعلى.
تلتزم LG بتوفير منتجات تضمن بيئات أصحّ وأنقى. ومع إبراز جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى إدارة فعالة لجودة الهواء الداخلي، فإنه توجد كذلك سيناريوهات أخرى يمكننا الاستفادة معها من تعزيز نظافة الهواء الداخلي. ومن الواضح أن جودة الهواء الداخلي قد انتقلت إلى الصدارة باعتبارها مسألة صحية ضرورية، وهنا تهدف LG إلى ضمان الراحة والصحة للعملاء. انقر فوق الزر بالأسفل لتنزيل مستند LG التقني بشأن جودة الهواء الداخلي.