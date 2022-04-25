LG HVAC IAQ Solutions: For the Fresh Air You Breathe

• وحدات الكاسيت

يمكن تجهيز وحدات الكاسيت من LG مثل الكاسيت أحادية الاتجاه والكاسيت رباعية الاتجاه والكاسيت الدائرية، بمجموعة تنقية الهواء من LG. وقد اعتمدت جمعية TÜV قدرة مجموعة تنقية الهواء من LG على إزالة الغبار الدقيق بحجم PM 1.0 والتخلص من الفيروسات والبكتيريا من الهواء بنسبة تصل إلى 99.9%.* ومن خلال كهربة الغبار، تزداد القوة الكهروستاتيكية للجسيمات الصغيرة لتحسين كفاءة احتجاز الغبار. وتحتوي مجموعة تنقية الهواء أيضًا على مؤين لإزالة البكتيريا الملتصقة. وقد أصبحت صيانة مجموعة تنقية الهواء أكثر راحةً مع الفلاتر التي يمكن غسلها بسهولة من دون الحاجة إلى استبدال الفلاتر بالكامل، وهو ما يسهم أيضًا في توفير تكاليف الفلاتر.

*تم اختبار أداء التخلص من البكتيريا المحمولة جوًا بواسطة TUV Rheinland عن طريق حقن بكتيريا المكورات العنقودية البشرية (1 × 105 وحدة تشكيل المستعمرة (CFU)) في منطقة محصورة بمساحة 60 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ستين (60) دقيقة، والنتيجة هي قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة. (رقم TÜV المرجعي ‎60382341 001) تم اختبار أداء التخلص من الفيروسات المحمولة جوًا بواسطة TUV Rheinland عن طريق حقن فيروس Phi-X174 في منطقة محصورة بمساحة 60 م³ مع استمرار تشغيل الجهاز (رقم الطراز PAH-TAP0MW) لمدة ثلاثين (30) دقيقة، والنتيجة هي قدرة الجهاز على التخلص منها بنسبة 99.9%. قد تختلف النتائج بحسب البيئة. (رقم TÜV المرجعي ‎60375745 001)