ما الذي يتطلبه الأمر للبقاء في المقدمة بمجال معقد مثل صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؟ لطالما التزمت إل جي بتقديم منتجات مبتكرة للعملاء والعمل عن كثب مع الشركاء للبقاء في صدارة اللعبة. تقديراً لهذه الجهود، تم تكريم إل جي من قبل معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة (AHRI) للعام الخامس على التوالي. بصفتها حاصلة على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة، تفخر إل جي بحصولها على هذا التميز لحلولها في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

تأسس معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة في عام 1953، وهو اتحاد تجاري يحظى باحترام عالمي ويضم حاليًا أكثر من 350 شركة عضو ويمثل مصنعي حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه في العالم.

بالنسبة لجائزة الأداء، يقوم معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة بالاستعانة بخدمات انترتك، وهي مؤسسة مستقلة رائدة في مجال المعايير والاعتماد والاختبارات، لتقييم ما إذا كان أداء المنتج الفعلي يتوافق مع المواصفات المدرجة من قبل الشركة المصنعة أم لا. يتم اعتبار تلك الشركات التي اجتازت عروض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بها لتقييم الأداء الأساسي لمدة ثلاث سنوات متتالية للحصول على جائزة الأداء.

اجتاز ما مجموعه 55 من حلول إل جي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء عبر ست فئات عملية التقييم الصارمة التي وضعها معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة، مسجلاً بذلك العام الثالث على التوالي لاجتياز جميع المنتجات المقدمة من إل جي لذلك التقييم. تنتمي النماذج المختبرة إلى الفئات التالية: تدفق هواء المبرد المتغير (VRF)، والمضخة الحرارية الصغيرة الأحادية (USHP)، والمبردات المبردة بالهواء، والمبردات المبردة بالماء، والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP)، وحدات ملف مروحة الغرفة.