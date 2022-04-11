We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد يكرم إل جي بجائزة الأداء لمدة 5 سنوات على التوالي
ما الذي يتطلبه الأمر للبقاء في المقدمة بمجال معقد مثل صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؟ لطالما التزمت إل جي بتقديم منتجات مبتكرة للعملاء والعمل عن كثب مع الشركاء للبقاء في صدارة اللعبة. تقديراً لهذه الجهود، تم تكريم إل جي من قبل معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة (AHRI) للعام الخامس على التوالي. بصفتها حاصلة على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة، تفخر إل جي بحصولها على هذا التميز لحلولها في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
تأسس معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة في عام 1953، وهو اتحاد تجاري يحظى باحترام عالمي ويضم حاليًا أكثر من 350 شركة عضو ويمثل مصنعي حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه في العالم.
بالنسبة لجائزة الأداء، يقوم معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة بالاستعانة بخدمات انترتك، وهي مؤسسة مستقلة رائدة في مجال المعايير والاعتماد والاختبارات، لتقييم ما إذا كان أداء المنتج الفعلي يتوافق مع المواصفات المدرجة من قبل الشركة المصنعة أم لا. يتم اعتبار تلك الشركات التي اجتازت عروض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بها لتقييم الأداء الأساسي لمدة ثلاث سنوات متتالية للحصول على جائزة الأداء.
اجتاز ما مجموعه 55 من حلول إل جي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء عبر ست فئات عملية التقييم الصارمة التي وضعها معهد تكييف الهواء والتبريد والتدفئة، مسجلاً بذلك العام الثالث على التوالي لاجتياز جميع المنتجات المقدمة من إل جي لذلك التقييم. تنتمي النماذج المختبرة إلى الفئات التالية: تدفق هواء المبرد المتغير (VRF)، والمضخة الحرارية الصغيرة الأحادية (USHP)، والمبردات المبردة بالهواء، والمبردات المبردة بالماء، والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP)، وحدات ملف مروحة الغرفة.
تم تقييم وحدة Multi V الخارجية من إل جي ذات السعة الكبيرة، والتي تستخدم الضاغط العاكس الأساسي الخاص بالشركة لتوفير أداء متميز وكفاءة في استخدام الطاقة من بين أكثر من خمسين منتجًا من منتجات إل جي الخاضعة للتقييم. يحظى نظام تدفق هواء المبرد المتغير الرائد من إل جي بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بلدان نصف الكرة الشمالي حيث يمكن أن يكون الشتاء طويلًا وقاسيًا، كما يوفر النظام عملية تدفئة يمكن الاعتماد عليها، حتى في درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى - 30 درجة مئوية تحت الصفر (سالب 22 درجة فهرنهايت).
تم أيضًا اختبار نظام Multi V Water من إل جي، وهو نظام تبريد بمصدر المياه يوفر كفاءة حرارية أفضل بفضل استخدام مبادل حراري من نوع اللوحة. يقلل حل إل جي أيضًا من استهلاك الطاقة عن طريق ضبط حجم المياه المستخدمة.
يستفيد المبرد اللولبي العاكس المبرد بالهواء أيضًا من تقنية العاكس المتقدمة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة. كما توفر وحدته المصممة بشكل مضغوط أداءً رائعًا دون أن تشغل مساحة كبيرة مثل النماذج الأخرى في فئتها.
يعد الحصول على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد للعام الخامس على التوالي دليلاً على الجودة والأداء والموثوقية المضمنة في جميع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التي تقدمها إل جي. تواصل إل جي تعزيز مكانتها وسمعتها في جميع أنحاء العالم بفضل الابتكارات في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر على شعار 'الاستفسار للشراء' أدناه للاتصال بمكتب "إل جي" المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.