أصبح معظم الناس على دراية جيدة بفكرة حماية البيئة في هذه الأيام، كما سئم وأولئك الذين يعيشون في المدن الكبيرة آثار التلوث ويحتاجون بشكل خاص إلى الحد من آثاره الضارة. هناك مشكلة أقل انتشارا تتمثل في تلوث الهواء الداخلي والضرر الذي يلحقه بصحة الإنسان.

تهتم جودة الهواء الداخلي بتحسين الهواء داخل المباني، حيث ندرك التهديد السام المتأصل الذي يمارسه هذا العدو غير المرئي خلال الوقت الراهن. تعد جودة الهواء الداخلي أحد أهم العوامل التي يتم اعتبارها عند التفكير في البيئات الداخلية في جميع المساحات خلال الوقت الحالي ، بداية من المستشفيات ومنشآت التمريض، المعرضة بشكل خاص للعدوى، وحتى الأماكن العادية التي نقضي فيها حياتنا اليومية، مثل المقاهي والمطاعم والمكاتب وغيرها.