الندوة الفنية لحلول الهواء المبتكرة من إل جي
تبدأ إل جي إلكترونيكس بصفتها شركة رائدة في مجال تقنيات تكييف الهواء عام 2022 من خلال العديد من الندوات الفنية في جميع أنحاء منطقة الخليج. يعرض فريق حلول الهواء مجموعة قوية في حلول التدفئة والتهوية والتكييف الهواء التجارية والسكنية - بما في ذلك تقنية التدفق المتغير للمبردات (VRF) الرائدة في الصناعة وحلول جودة الهواء الداخلي ومبرد الطرد المركزي الخالي من الزيت وغير ذلك من حلول الترقية.
"إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمتع الفريق بالقدرة على السفر وعرض المنتجات والحلول مرة أخرى على نحو شخصي. سعيد جاي وون يو، رئيس حلول الهواء، بشركة إل جي إلكترونيكس منطقة الخليج. "عملت إل جي على مدار الأشهر الماضية من أجل إيجاد وتقديم حلول مختلفة فيما يتعلق بتكييف الهواء ونتطلع إلى مشاركة أحدث عروض إل جي. نظرًا لقيامنا بمشاركة مجموعتنا الأكثر ابتكارًا من المنتجات والتكنولوجيا الرائدة في الصناعة في وحدات الأعمال التجارية والسكنية، فإن مهمة إل جي تتمثل في ضمان سماع آراء شركائها وأخذ رؤاهم في الاعتبار وتوسيع وإقامة المزيد من العلاقات على مدار العام.
تشمل الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الندوة التقنية ابتكارات Multi V والتقنيات الأساسية وحلول الهواء المرقاة ومنتجات التبريد.
MULTI V من إل جي
يعد Multi V 5 من إل جي حلاً متكاملاً يجمع بين التقنيات المتقدمة للمباني الشاهقة. يوفر هذا الحل كفاءة قصوى ويعزز موثوقية الضاغط من خلال تقنية الضاغط العاكس الرائدة على الصعيد العالمي. يتميز حل Multi V بتحكم مزدوج في استشعار الرطوبة ودرجة الحرارة من أجل تشغيل اقتصادي ومريح. توفر الوحدة الداخلية تنقية قوية للهواء وتهوية فعالة تتيح إمكانية استنشاق هواء نقي ونظيف.
حل الترقية من إل جي
يمكن الاستفادة بحل الترقية من إل جي لاستبدال الوحدات الداخلية والخارجية لتعمل بنظام الضاغط العاكس مع إعادة استخدام الأنابيب الموجودة. يمكنك توفير المزيد من الطاقة سنويًا باستخدام نظام العاكس المُحسَّن الذي يوفر تبريدًا مريحًا. بفضل التثبيت السريع والسهل لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يمكنك إعادة تدوير واستخدام الأنابيب الحالية. يعد الحفاظ على البيئات الآمنة والصحية من خلال تنقية الهواء الفعالة أمرًا مهمًا للغاية في الوقت الحالي. يعمل نظام تنقية الهواء القوي المكون من 5 مراحل بمكيفات كاسيت من إل جي على إدارة جودة الهواء الداخلي. أصبحت صيانة المرشح أكثر سهولة مع المرشحات شبه الدائمة القابلة للغسل والتي يسهل تنظيفها
مبردات إل جي
تم تصميم مبردات إل جي لتوفير تبريد فعال حتى لأكبر المباني والمنشآت. تعتبر حلول تكييف الهواء المركزية المبردة بالماء من إل جي مثالية للمرافق الصناعية مثل محطات الطاقة والمصانع وكذلك تبريد المناطق. يقلل مبرد الطرد المركزي ذو المحمل المغناطيسي الخالي من الزيت من إل جي من تكاليف التشغيل ويزيد من كفاءة الطاقة من خلال هيكل أنابيب مبسط. تقدم إل جي أنواعًا مختلفة من المبردات، مثل مبردات الطرد المركزي، والمبردات اللولبية والمبردات المبردة بالماء، والمبردات اللولبية المبردة بالهواء، والمبردات المبردة بالامتصاص وغيرها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
