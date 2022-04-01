تبدأ إل جي إلكترونيكس بصفتها شركة رائدة في مجال تقنيات تكييف الهواء عام 2022 من خلال العديد من الندوات الفنية في جميع أنحاء منطقة الخليج. يعرض فريق حلول الهواء مجموعة قوية في حلول التدفئة والتهوية والتكييف الهواء التجارية والسكنية - بما في ذلك تقنية التدفق المتغير للمبردات (VRF) الرائدة في الصناعة وحلول جودة الهواء الداخلي ومبرد الطرد المركزي الخالي من الزيت وغير ذلك من حلول الترقية.

"إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمتع الفريق بالقدرة على السفر وعرض المنتجات والحلول مرة أخرى على نحو شخصي. سعيد جاي وون يو، رئيس حلول الهواء، بشركة إل جي إلكترونيكس منطقة الخليج. "عملت إل جي على مدار الأشهر الماضية من أجل إيجاد وتقديم حلول مختلفة فيما يتعلق بتكييف الهواء ونتطلع إلى مشاركة أحدث عروض إل جي. نظرًا لقيامنا بمشاركة مجموعتنا الأكثر ابتكارًا من المنتجات والتكنولوجيا الرائدة في الصناعة في وحدات الأعمال التجارية والسكنية، فإن مهمة إل جي تتمثل في ضمان سماع آراء شركائها وأخذ رؤاهم في الاعتبار وتوسيع وإقامة المزيد من العلاقات على مدار العام.

تشمل الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الندوة التقنية ابتكارات Multi V والتقنيات الأساسية وحلول الهواء المرقاة ومنتجات التبريد.