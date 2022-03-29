مثل معظم شركات التدفئة والتهوية والتكييف، نركز أيضًا على إدارة جودة الهواء الداخلي للتعامل مع مسألة إزالة الغبار الدقيق من الهواء الداخلي. ومع ذلك، منذ بداية الوباء، قمنا بزيادة مقدار الاهتمام الذي نوليه لصحة ونظافة شاغلي المباني وفي الوقت ذاته، تحول تركيزنا إلى التكنولوجيا التي تدير ملوثات الهواء الداخلي، بما في ذلك الغازات الضارة، وعززنا التدابير للتعامل مع الفيروسات والبكتيريا المعدية.

ومن أجل التخلص من الفيروسات المحمولة جوًا من الهواء، قمنا بتطوير مرشحات هيبا، ومرشحات ميرف عالية التصنيف والمرشحات الكهروستاتيكية عالية الكفاءة ونفذناها بنشاط في حلولنا مثل أنظمة الهواء الخارجي المخصصة، ووحدة مناولة الهواء، وأجهزة التهوية، ووحدات التدفئة والتهوية والتكييف في الأماكن المغلقة وأجهزة تنقية الهواء.

ولأن مرشحات هيبا فعالة في إزالة ما لا يقل عن 99.97 ٪ من الفيروسات المحمولة جوًا*، فإنها تعد عاملًا مهمًا في إزالة الفيروسات من الهواء. وقد تم اعتماد هذه المرشحات لإزالة الغبار فائق الدقة للجسيمات البالغة 1 ميكرون و 2.5 ميكرون ويجري بالفعل تنفيذها على نطاق واسع في المدارس والمنازل والمرافق متعددة الاستخدامات. ونظرًا لأن جزيئات فيروس الأنفلونزا تتراوح بين 60 و 200 نانومتر وتنتشر عادة في قطرات بحجم بضعة ميكرونات، يتم تنقيتها بشكل فعال باستخدام أجهزة تنقية الهواء ويتم بالفعل اعتماد أجهزة تنقية الهواء هذه من قبل العديد من جهات الاعتماد**. كما نصحت ASHRAE (أبريل 2020) و REHVA (مارس 2020) بأن أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات هيبا ساعدت في تقليل تركيز الهباء الجوي المعدي في الهواء.

* تم اختبار أداء الحد من الغبار الدقيق لمرشح الهواء من قبل "IBR " عن طريق التخلص من الهباء الجوي لجسيمات النفط المشتتة المتولدة حراريًا، بمتوسط قطر كتلة يبلغ 0.3 ميكرومتر، وكانت النتيجة الحد من الغبار الدقيق بنسبة 99.97 ٪ . (استند الاختبار إلى كتاب "IEST RP CC001.6 (2016) HEPA and ULPA Filters") قد تختلف النتائج بحسب البيئة.

** تم اختبار أداء إزالة الفيروسات المحمولة جوًا من قبل جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا عن طريق رش الإشريكية القولونية والعاثيات البكتيرية في غرفة 9.84 قدم*8.2 قدم*8.2 قدم (عرض*عمق*ارتفاع) والمحافظة على تشغيل الجهاز (رقم الموديل PS-P809CB، PS-V219CS، PS-V219CG) لمدة عشرين (20) دقيقة، وكانت النتيجة انخفاض نسبته 99٪. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.