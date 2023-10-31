كيف يعمل نظام التبريد ولماذا تحتاج إليه

تعمل المبردات باستخدام دورة التبريد لنقل الحرارة من الماء إلى الهواء المحيط أو إلى وسيط تبريد، مثل الماء. تقوم أنظمة الماء المبرد بتدوير الماء المبرد من خلال سلسلة من الأنابيب والملفات لامتصاص الحرارة من الهواء في المبنى أو المنشأة. ثم تعود المياه المبردة إلى المُبرِّد، حيث يتم تبريده مرة أخرى وتتكرر الدورة. تعتبر أنظمة الماء المبرد وسيلة فعالة للغاية لتبريد المساحات الكبيرة، ويتم استخدامها في مجموعة واسعة من البيئات التجارية والصناعية. تخيل المبرد كجهاز لتبريد المياه. يقوم مبرد الماء بتبريد الماء ومن ثم توزيعه في أكواب. نظام الماء المبرد يشبه الأكواب والشفاطات. تحتوي الأكواب على الماء البارد، وتسمح لك الشفاطات بشربه. بنفس الطريقة، يقوم المبرد بتبريد الماء، ويقوم نظام الماء المبرد بتدوير الماء المبرد إلى حيث تكون هناك حاجة إليه.