ما المقصود بـ True HVAC Solution Care؟

توفر خدمة صيانة LG HVAC للمهندسين منصة متعددة الاستخدامات للمراقبة الفعالة وإدارة الأنظمة عن بعد من خلال الاتصال السهل وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة. وهذا يسمح بتطوير وتنفيذ التطبيقات والضوابط المخصصة، وتعزيز وظائف النظام وتجربة المستخدم. وبالتالي، يمكن للمهندسين تعزيز موثوقية النظام، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وضمان رضا العملاء من خلال الصيانة التنبؤية والوقائية.

* واجهة برمجة تطبيقات سحابة BECON غير مدعومة رسميًا. لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات سحابة BECON، يجب على الشركة أولاً استشارة LG Electronics بالتفصيل.