We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
قصة صادقة تتناغم مع إنتاج الفيديو المراعي للبيئة
لمجموعة Therma V من المضخات الحرارية هذا الصيف. وبما أن إنتاج المشروعات السمعية والبصرية الصديقة للبيئة ليس ممارسة شائعة، فإن إنتاج هذه الحملة كان معقدًا ورائدًا. عندما قبلنا هذا التحدي، كنا نعلم أن الأمر سيكون شاقًا. من الاتصالات وإدارة النفايات إلى خيارات الطعام والنقل والمعدات، كان تركيز إنتاجنا على تقليل البصمة البيئية. لقد أتى التزامنا بثماره حقًا في النهاية.
بدأنا الاستعدادات للتصوير في مارس/آذار 2023، وحقق الفيلم توقعاتنا فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة خلال جلسة التصوير التي استمرت 4 أيام في يونيو/حزيران على ساحل الباسك الفرنسي مع طاقم مكون من 40 شخصًا. نحن فخورون بمشاركة هذا المشروع الجماعي غير المسبوق معكم.
الاتصالات والفلسفة
مساعدة كل فريق على البقاء متناغمًا مع أهدافنا لهذا الإنتاج كانت جزءًا رئيسيًا من هذا المشروع. للحفاظ على وعي كل عضو في الفريق، قمنا بنشر أوراق معلومات يمكن للجميع استخدامها كمبادئ توجيهية. أبقت هذه المعلومات الجميع على توافق واطلاع وجعلت هذا المشروع ناجحًا. طوال فترة الإنتاج، قمنا أيضًا بجمع بيانات حول استهلاك الطاقة لكل فريق. تمت بعد ذلك مشاركة المعلومات التي جمعناها مع أعضاء الفريق والشركاء بحيث كان الجميع على اطلاع.
وأدى المرجع البيئي دوره في رفع مستوى الوعي حول قضية النفايات، وتسليط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على الطاقة، والتخفيف من التداعيات البيئية الناجمة عن الممارسات الرقمية. ولم يسلط هذا الضوء على الجانب البيئي فحسب، بل أكد أيضًا على الأهمية الشاملة للاستخدام المسؤول للموارد.
كيف جاء كل ذلك معًا
النقل
يمكن أن يسبب النقل الكثير من استهلاك الطاقة غير الضروري. فيما يلي بعض الطرق التي تُمكِّننا من تقليل ذلك:
1. تم استخدام 2 مركبة هجينة كهربائية للنقل
2. مستخدمو السيارات، باستخدام مركبة واحدة لكل قسم
3. في المجمل، أكثر من 70% من طاقم التصوير كانوا محليين، بما في ذلك طاقم العمل
إلى جانب إدارة النقل الدقيقة، تم أيضًا إنشاء طريق مُعلن لتمكين أطقم العمل من المرور عبر المناطق المشذبة بدلاً من المناطق البرية لحماية التنوع البيولوجي.
خدمات الطعام
وغني عن القول أن الخدمات الحرفية يمكن أن تسبب الكثير من النفايات. ولحسن الحظ، تمكنا من تقليل هذا أيضًا:
1. الغذاء العضوي والمحلي والمستدام
2. مطعم يقع بالقرب من موقع التصوير - التوصيل في الموقع
3. تأجير أدوات المائدة والأطباق القابلة لإعادة الاستخدام
4. تقديم خيارات الأسماك واللحوم البيضاء لإزالة اللحوم الحمراء من القائمة وتقليل البصمة الكربونية
5. تم جمع وتوزيع الوجبات غير المأكولة من قبل الصليب الأحمر
6. حبوب القهوة: إزالة جميع أغلفة القهوة من المجموعة (توفير حوالي 3أغلفة/شخص/اليوم)
7. استخدام زجاجات المياه الفردية القابلة لإعادة الاستخدام والمتوفرة على طاولة التحكم "الخالية من البلاستيك"
8. تأجير نوافير المياه لتعبئة الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام
إدارة النفايات
يمكن أن تصبح إدارة النفايات صعبة عندما يشارك فيها الكثير من الأشخاص. شارك الجميع وعَمِلنا مع الخدمات المحلية:
1. فرز وجمع النفايات بالشراكة مع الخدمات العامة المحلية (التوصيلوجمع صناديق الفرز)
2. استخدام المراحيض الجافة وإعادة استخدام المخلفات كسماد
لقد أتاح لنا استخدام المراحيض الجافة توفير 2000 لتر من مياه الشرب وإنتاج 70 لترًا من الأسمدة.
المعدات، ومرحلة ما بعد الإنتاج، وخزانة الملابس، وتصميمات الديكور
على الرغم من أن المعدات ومرحلة ما بعد الإنتاج وخزانة الملابس والتصميم في موقع التصوير يمكن أن تسبب استهلاكًا كبيرًا للطاقة وإهدارًا، فقد استخدمنا الخطوات الموضحة أدناه لتقليل ذلك بشكل كبير طوال فترة الإنتاج:
المعدات وما بعد الإنتاج
1. استبدال المصابيح ذات الاستهلاك العالي بمصابيح LED منخفضة الطاقة واستخدام الضوء الطبيعي عندما يكون ذلك ممكنًا
2. استخدم صندوق طاقة بقدرة 5000 كيلو وات يتم شحنه بواسطة ألواح الطاقة الشمسية
3. الاستخدام المحدود للبطارية والبطاريات المستخدمة القابلة لإعادة الشحن
4. بالنسبة لنقل الملفات وتحسين التبادلات الرقمية، تم تخزين البيانات في مكان واحد (السحابة) ومحليًا لتجنب مضاعفة إرساليات البريد الإلكتروني، وبالتالي خلق تكرار جغرافي
خزانة الملابس وتصميمات الديكور
1. يتم استخدام 50% من المواد العضوية والمواد العضوية المعتمدة أو كلاهما
2. ملحقات قابلة لإعادة الاستخدام بنسبة 90%
3. تمت إعادة الأزياء والأشياء غير المستخدمة، في حين تم التبرع ببعض الأزياء لطاقم الفيلم، ويتم إعادة الباقي إلى التداول في اقتصاد دائري نزيه
ومن خلال جهودنا، وفي نهاية التصوير، تم إرجاع 90% من النفايات أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد.
إعداد التقارير عن مساهماتنا في البيئة
ومن أجل التأكد من أننا نستخدم الممارسات المستدامة بشكل فعال؛ أعطينا بياناتنا إلى المنظمات ذات الصلة لإجراء تدقيق شامل. لقد عملنا مع وكالات مثل AETO (ateo.eco) وA Better Prod (abetterprod.com) للتأكد من أننا حققنا أهدافنا المتعلقة بانبعاثات الكربون والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا استخدام أدوات الحساب Bilan Carbone® وCarbon'Clap Calculator لتقييم انبعاثات الكربون ويتم تقييم النتيجة الإجمالية للإنتاج البيئي بواسطة AFNOR (وكالة حكومية فرنسية). ساعد مشروع الحراجة الزراعية على تعويض بصمتنا الكربونية عن طريق زراعة الأشجار كما نرفع تقاريرنا إلى AFNOR حتى نتمكن من التأكد من أن كل شيء مستدام قدر الإمكان.
ولمواجهة التحديات الناتجة عن هذا المشروع، كانت المثابرة أمرًا أساسيًا، خاصة في حالة جمع البيانات لكل التفاصيل، كل ساعة، من البداية إلى النهاية. الفواتير، ومطالبات النفقات، والشهادات، وقوائم الوجبات، والصور، ورسائل البريد الإلكتروني، والتذاكر - كل إجراء يحتاج إلى دليل رسمي للتحقق من صحة معايير التصنيف.
بعض الأرقام الرئيسية لتلخيص المشروع
1. تصوير لمدة 4 أيام بمجموعتين وحملة واحدة عبر 7 تنسيقات وسائط
2. إجمالي بصمة ثاني أكسيد الكربون: 23.84 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
3. بصمة ثاني أكسيد الكربون/يوم التصوير: 5.96 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
* أظهرت البيانات من إنتاجات أعمدة الخيمة أن متوسط البصمة الكربونية يبلغ 3370 طنًا متريًا - أو حوالي 33 طنًا متريًا لكل يوم تصوير.1)
* تم حساب الأرقام وفقًا لمعايير اتحاد تحالف الإنتاج المستدام (SPA) في الولايات المتحدة.
1) https://greenproductionguide.com/wp-content/uploads/2021/04/SPA-Carbon-Emissions-Report.pdf
لم نعتقد أبدًا أن الأمر سيكون سهلاً، لكننا كنا نعلم أنه يستحق كل هذا الجهد. وكما علَّقت ممثلتنا، داريا، على قيمة القيام بمشاريع مراعية للبيئة قائلة: "نحن نؤمن بأن الفوائد طويلة المدى تفوق بكثير التحديات الأولية، وسوف تساهم LG في خلق بيئة صحية أكثر وفي إلهام التغيير الإيجابي داخل صناعتنا ومجتمعنا ككل"، نشعر أننا نجحنا في تحقيق هدفنا المتمثل في تقليل التأثير البيئي لإنتاجنا وهذا ينعكس في القصة المؤثرة التي يرويها الفيديو الخاص بنا. أحد أهدافنا أيضًا هو أن نكون قدوة لما يمكن إنجازه في الإنتاج البيئي ليتبعه الآخرون. عندما يجتمع الجميع معًا، يصبح من الممكن خلق بيئة صحية أكثر وإحداث تغيير ملهم للمستقبل.
- السابقبذل جهد إضافي لتعويض البصمة الكربونية01/09/2023
- التاليالاتجاه السائد في مبردات HVAC لعام 202524/10/2023