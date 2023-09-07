مساعدة كل فريق على البقاء متناغمًا مع أهدافنا لهذا الإنتاج كانت جزءًا رئيسيًا من هذا المشروع. للحفاظ على وعي كل عضو في الفريق، قمنا بنشر أوراق معلومات يمكن للجميع استخدامها كمبادئ توجيهية. أبقت هذه المعلومات الجميع على توافق واطلاع وجعلت هذا المشروع ناجحًا. طوال فترة الإنتاج، قمنا أيضًا بجمع بيانات حول استهلاك الطاقة لكل فريق. تمت بعد ذلك مشاركة المعلومات التي جمعناها مع أعضاء الفريق والشركاء بحيث كان الجميع على اطلاع.

وأدى المرجع البيئي دوره في رفع مستوى الوعي حول قضية النفايات، وتسليط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على الطاقة، والتخفيف من التداعيات البيئية الناجمة عن الممارسات الرقمية. ولم يسلط هذا الضوء على الجانب البيئي فحسب، بل أكد أيضًا على الأهمية الشاملة للاستخدام المسؤول للموارد.