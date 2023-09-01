We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
بذل جهد إضافي لتعويض البصمة الكربونية
في شركة LG Electronics، الاستدامة أحد المبادئ المتأصلة بعمق في فلسفة شركتنا، وهو ما يؤثر على قراراتنا على جميع المستويات التنظيمية. إن التزامنا بالاستدامة يدفعنا إلى إنشاء منتجات موفرة للطاقة، مثل حل التدفئة المتجددة بمصدر الهواء Therma V، واعتماد ممارسات مسؤولة بيئيًا، كل ذلك سعيًا لتقليل بصمتنا البيئية وتعزيز مستقبل أكثر وعيًا بالبيئة. تمتد هذه الفلسفة إلى مقاطع الفيديو التي نصورها للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا. باعتبارها السلسلة الثانية من حملة المضخات الحرارية #CareForWhereYouLive، قمنا بإنتاج فيديو حملة "New Horizon" (الأفق الجديد) مع مراعاة نفس الاستدامة المقدمة بواسطة حل المضخة الحرارية Therma V.
حيث بدأ كل شيء
يروي فيديو الحملة الذي أنتجناه هذا الصيف قصة مؤثرة تتماشى مع التزامنا بالمسؤولية البيئية. لقد شعرنا أنه لكي نكون صادقين مع فلسفتنا المتعلقة بالوعي البيئي، يجب أن يكون إنتاج الفيلم نفسه مسؤولاً بيئيًا أيضًا. في البداية، ثبت أن العملية معقدة للغاية. ومع ذلك، اجتمع جميع المشاركين في النهاية معًا لتحقيق ذلك. قال تشارلز؛ منتج الفيديو: "لقد كان جهدًا جماعيًا حقيقيًا حيث تمكن الجميع من مشاركة أفكارهم والمساهمة في النجاح الجماعي للمشروع".
لمشاركة الشعور بالعملية، يُظهر الفيلم نفسه سلوكًا فاضلاً ومسؤولًا دون تسليط الضوء على مناشدة اللاوعي الجماعي، كما يخلق شكلاً من أشكال الحياة الطبيعية مع هذه التصرفات.
عمليتنا المسؤولة عن البيئة
في كل خطوة من خطوات الإنتاج، استخدمنا ممارسات مراعية للبيئة لتقليل تأثيرنا البيئي. كانت الجهود مثل الاستعانة بالموظفين المحليين واستخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام ضرورية بالنسبة لنا لتحقيق هدفنا. تحدثت دلفين (Delphine)؛ مصممة الديكور لدينا عن هذه الجهود قائلة: "بدلاً من استئجار عدد كبير من النباتات، تمكنا من الحصول عليها على سبيل الاستعارة. وهذا أيضًا توفير لا يستهان به، وأعتقد أنه يعطي معنى حقيقيًا لما نقوم به."
* قام فريق الإنتاج بالشرب من أكواب قابلة لإعادة الاستخدام لتقليل النفايات الناتجة عن تقديم الطعام
* استخدم فريق الإنتاج بطارية تعمل بالطاقة الشمسية لغرفة التحكم بأكملها
تعويض البصمة الكربونية لدينا
تحدث مُنتِجَنا عن تقليل البصمة الكربونية لإنتاجنا قائلًا: "بعد حساب تأثير الكربون لدينا، تمكنا من إنشاء نهج المساهمة البيئية للتأثيرات المتبقية." وتماشيًا مع هذا النهج، فإننا نتلقى تقييمات من ATEO (ateo. eco)، وهي وكالة متخصصة في حساب وتقييم آثار الكربون، وA Better Prod (abetterprod.com)، وهي وكالة استشارية تقوم بتقييم مشاريع الإنتاج البيئي منذ بدايتها. تساعدنا هذه الوكالات على ضمان أن تكون جهودنا مثمرة في تقليل البصمة الكربونية الإجمالية لدينا.
بالإضافة إلى ذلك، نحن نشارك في مشروع زراعة الأشجار لتعويض تأثير إنتاجنا بشكل أكبر. من خلال هذا المشروع، قمنا بزراعة ما يقرب من 300 شجرة وقمنا بتمويل 4 أيام من أبحاث الحراجة الزراعية، أي يوم واحد لكل يوم من أيام الإنتاج الأربعة. للتحقق من جهودنا والتحقق من صحتها، سنتلقى تدقيقًا من AFNOR، وهي منظمة تابعة لهيئة الاعتماد الفرنسية.
* قام الفريق بزراعة ما يقرب من 300 شجرة وقام بتمويل 4 أيام من أبحاث الحراجة الزراعية
نحن ندرك ضرورة قيام الشركات بتخفيض بصمتها البيئية بشكل فعال، ونحن ملتزمون بالقيام بدورنا في هذا المسعى المهم. توسعت داريا (Daria) في شرح جهودنا قائلة: "إن اتخاذ قرار بشأن التصوير بطريقة مسؤولة بيئيًا ليس قرارًا سهلاً دائمًا، لأنه يتطلب التخطيط الدقيق والتنسيق والرغبة في استثمار موارد إضافية. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن الفوائد طويلة المدى تفوق بكثير التحديات الأولية، وستساهم LG في خلق بيئة أكثر صحة وفي إلهام التغيير الإيجابي داخل صناعتنا والمجتمع ككل". تابع معنا مرة أخرى للحصول على الجزء الثاني من قصتنا، والذي يوضح بالتفصيل كيف أنجزنا هذه المهمة لإنتاج فيديو مسؤول بيئيًا.
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.
