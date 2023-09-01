بذل جهد إضافي لتعويض البصمة الكربونية

يروي فيديو الحملة الذي أنتجناه هذا الصيف قصة مؤثرة تتماشى مع التزامنا بالمسؤولية البيئية. لقد شعرنا أنه لكي نكون صادقين مع فلسفتنا المتعلقة بالوعي البيئي، يجب أن يكون إنتاج الفيلم نفسه مسؤولاً بيئيًا أيضًا. في البداية، ثبت أن العملية معقدة للغاية. ومع ذلك، اجتمع جميع المشاركين في النهاية معًا لتحقيق ذلك. قال تشارلز؛ منتج الفيديو: "لقد كان جهدًا جماعيًا حقيقيًا حيث تمكن الجميع من مشاركة أفكارهم والمساهمة في النجاح الجماعي للمشروع".

لمشاركة الشعور بالعملية، يُظهر الفيلم نفسه سلوكًا فاضلاً ومسؤولًا دون تسليط الضوء على مناشدة اللاوعي الجماعي، كما يخلق شكلاً من أشكال الحياة الطبيعية مع هذه التصرفات.