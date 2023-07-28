كم عدد الوحدات الحرارية البريطانية التي أحتاجها: الدليل الشامل

خلافًا للاعتقاد السائد، فإن ارتفاع عدد الوحدات الحرارية البريطانية (BTU) لا يعني بالضرورة أن وحدة التكييف ستكون أفضل. إن مجرد اختيار الوحدة ذات التصنيف الأعلى من BTU قد يؤدي إلى تبريد غير فعال وزيادة استهلاك الطاقة. سيتم تشغيل وإيقاف وحدة تكييف الهواء ذات تصنيف BTU مرتفع جدًا، ما يؤدي في النهاية إلى تبريد مكانك أكثر من اللازم. 2) من ناحية أخرى، يجب أن تعمل وحدات تكييف الهواء التي تحتوي على عدد قليل جدًا من وحدات BTU على التشغيل باستمرار لتحقيق درجة الحرارة المستهدفة. من الضروري تحديد الوحدة الحرارية البريطانية (BTU) الملائمة والمناسبة حسب حجم المكان.

