8 أخطاء شائعة خلال تركيب أنظمة HVAC
أصبحت عملية تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أكثر تعقيدًا. التركيب الصحيح مهم جدًا لأي نظام HVAC لكي يعمل بكفاءة ولزيادة عمره الافتراضي. ومع ذلك، فإن الجميع بما في ذلك الفنيين المتمرسين يمكن أن يرتكبوا أخطاءً في التركيب قد تسبب مشكلات في الأداء، وتقلل من كفاءة الطاقة وهو ما يؤدي إلى عمليات إصلاح مُكلفة.
على الرغم من أن التعلم من الأخطاء يُعد طريقة رائعة للتعلم، فإن الوعي بالأخطاء المُحتملة سيضمن لنا أداءً مثاليًا للنظام، ناهيك عن رضا العملاء. دعونا ننظر إلى بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث عند تركيب نظام HVAC، ونرى كيف يمكن أن تؤثر هذه الأخطاء على أداء النظام.
الاختار الخاطيء لحجم وحدة المُكييف
أحد أكبر الأخطاء التي تحدث عن تركيب نظام HVAC هو التحديد الخاطيء لحجم قطع المُكييف. نظام HVAC صغير الحجم سيعاني ليحافظ على درجات الحرارة المرجوة، حيث سيضطر إلى العمل أكثر ولفترة أطول من المُقدر له عند تصميمه. على العكس من ذلك، تؤدي الوحدات كبيرة الحجم أكثر من اللازم إلى التشغيل غير الفعال. بطبيعة الحال ضغط ذلك على النظام ويزيد من تكاليف الطاقة والصيانة.1)للاستهلاك الأمثل للطاقة ولزيادة العمر الافتراضي للمنتج، يُعد اختيار الحجم المناسب لوحدة التكييف عاملاً مهمًا.
وضع مُنظم الحرارة بشكل غير صحيح
يجب أن تكون مُنظِمات الحرارة موضوعة بدقة لضمان الحصول على قراءات دقيقة لدرجة الحرارة ولضمان التحكم المناسب في النظام. يجب أن تُركّب مُنظِمات الحرارة في منتصف المنزل على حائط داخلي لا يتعرض للحرارة الخارجية.2)ستؤدي القراءات الخاطئة لدرجات الحرارة إلى أداء تدفئة وتبريد غير فعّال. وبالتالي، يجب تجنب المساحات القريبة من المناطق شديدة الحرارة أو الدافئة مثل النوافذ، أو الفتحات، أو الأبواب، أو الزوايا المشمسة.3) يوصى أيضًا بإجراء فحوصات القياس المنتظمة للحفاظ على الأداء الأمثل.
تثبيت الوحدة الخارجة في مكان لا يسمح بتدفق الهواء إليها بالشكل المطلوب
يُعد مكان الوحدة الخارجية لنظام HVAC مهمًا جدًا بالنسبة للأداء العام للنظام. قد يؤدي وضع وحدة خارجية في منطقة مُطوَّقة أو مزدحمة إلى وجود مناطق ساخنة وأخرى باردة في جميع أنحاء المنزل، وقد يؤدي ذلك حتى إلى تشكيل خطرًا على السلامة. إن تغطية الوحدات الخاجية أو وضعها في أماكن مشمسة وحارة سيضر بها ويقلل من كفائتها. مثلما يحتاج كل منا إلى مساحته الشخصية الخاصة لأداء المهام بنجاح، تحتاج وحدة المُكيف الخارجية إلى مساحة مفتوحة لتنفيذ وظائفها على أكمل وجه.*
*LG ليست مسؤولة عن أية أعطال تظهر بسبب عدم الامتثال لإرشادات التركيب.
وضع وحدات التكييف الخارجية والفتحات في أماكن غير مناسبة
يمكن أن يؤدي تصميم تدفق الهواء غير الملائم إلى إعاقة أداء النظام وتقويض الراحة الداخلية. لذلك، يجب تفريغ المنطقة المحيطة بوحدة التكييف لأن ذلك سيحسن من كفاءة تبريد النظام ويُحسِّن الأداء بشكل كبير.4)فيما يتعلق بنظام التهوية، يُوصى بتثبيت فتحات التهوية على ارتفاع عالٍ على الجدران أو الأسقف لتجنب سدها من قِبل المفروشات الداخلية وإعاقة دوران الهواء.5) قد يحدد موقع الفتحات كيف يقوم عملاؤك بترتيب أثاثهم وتزيين منازلهم. لذا لا تقلل أبدًا من أهمية وضع الوحدات الخارجية للمُكيف وفتحات التهوية في الأماكن الصحيحة.
عدم فحص تسرب غاز التبريد
قد يؤدي شحن غاز التبريد بشكل غير صحيح إلى تقليل سعة التبريد، وانخفاض كفاءة الطاقة، وفي النهاية، حدوث تسرب. يمكن أن يؤدي تسرب مادة التبريد إلى زيادة فواتير الخدمات حيث يؤدي فقد غاز التبريد في النظام إلى تقليل الكفاءة.6) يمكن أن يؤدي التعرض لمواد التبريد أيضًا إلى حدوث بعض المخاطر الصحية الخطيرة مثل الدوخة والطفح الجلدي وخفقان القلب وما إلى ذلك.7) لذلك ، يجب أن يكون التحقق من تسرب مادة التبريد أولوية عالية بعد اكتمال عملية التركيب.
التوصيل غير المناسب لمواسير نظام HVAC
يُعبر التوصيل المناسب للمواسير أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المشكلات المتعلقة بجودة الهواء داخل المكان. بعض أصحاب المنازل يبقون على المواسير والتوصيلات القديمة حتى بعد تركيب وحدة مُكيف جديدة. قد يوفر ذلك بعض المال، لكنه ليس حلاً مثاليًا دائمًا. تحبس المواسير والوصلات القديمة الشوائب مثل الغبار، والبقايا، والعفن. ستؤدي الماسورة أو الوصلة غير محكمة الإغلاق إلى خفض جودة الهواء وتعريضك لملوثات الهواء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية ومشاكل التنفس وغيرها من المخاطر المتعلقة بالصحة.8) قد تكون الوصلات القديمة أيضًا غير متوافقة مع نظامك الجديد، خاصة إذا كنت تغيير حجم وحدة التكييف. إذا كانت الوصلات صغيرة جدًا، فلن تسمح بتدفق الهواء بشكل كافٍ ومناسب.9) سيؤدي ذلك إلى خفض أداء التبريد للنظام بشكل كبير.
الإضرار بعملية التركيب
إذا لم يكتمل أحد جوانب التركيب بشكل صحيح، فلن يصل النظام مطلقًا إلى إمكاناته الكاملة وقد يواجه الكثير من المشكلات. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب إهمال العزل حول خطوط التبريد في حدوث تكاثف وفقدان للطاقة ومشكلات محتملة متعلقة بالمياه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الاستخدام غير المناسب للأسلاك أو التوصيلات أو الجهد غير المناسب في فشل النظام أو التشغيل غير المنتظم أو التلف الدائم للمكونات الكهربائية. حافظ على الاحترافية خلال عملية التركيب للحصول على نتائج احترافية.
إصلاحات DIY غير احترافية
قد تساعدك مشاريع DIY في توفير المال في بعض الحالات، ولكن تثبيت أو إصلاح أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ليس من بين تلك الحالات. يمكن أن تعرِّض إصلاحات HVAC DIY سلامتك البدنية للخطر، وتكلفك الكثير من الأموال وتؤثر على التشغيل السليم لمعداتك. نظرًا لأن إصلاحات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تشمل الكهرباء، فقد يؤدي خطأ طفيف إلى حريق في المنزل أو عطل في المعدات أو مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة.10) تتطلب إصلاحات HVAC أيضًا مجموعة من الأدوات المتخصصة وقطع الغيار التي تحتاج إلى التحديث بشكل دوري مع تطورات جديدة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 11)(HVAC). عادة ما يكون الامتثال لمعايير الصناعة هو الخيار الأفضل.
يعد تجنب هذه الأخطاء الشائعة في تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأداء الأمثل للنظام وكفاءة الطاقة ورضا العملاء. نأمل أن تضع هذه العناصر في الاعتبار وأن تتعلم قبل ارتكاب أي أخطاء.
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.