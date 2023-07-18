We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG تتلقى التقدير بجائزة الأداء من معهد AHRI للعام السادس على التوالي
يغير الذكاء الاصطناعي شكل الصناعات من خلال تحسين عمليات سير العمل، وتقليل النفقات، وتحسين تجارب المستخدمين. تُحسِّن هذه الحلول من حيوات أصحاب الأعمال حول العالم.
تُعد صناعة المُكيفات أحد المجالات التي أحدث الذكاء الاصطناعي فيها تطورات غير مسبوقة. كل من تعلم الآلة والاتصال بالذكاء الاصطناعي جعلا أنظمة HVAC أكثر كفاءة وملائمة وراحة. ولكن كيف يؤثر ذلك على عملاء LG؟
جلسنا مع أحد عملاء LG الذي استبدل نظام HVAC الحالي بنظام LG Multi V الجديد بمحرك الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد حول المزايا المقدمة لأصحاب الأعمال.
فلنستمع إلى ما قاله هذا العميل عن التجارب الأولى مع وظائف الذكاء الاصطناعي الموجودة في Multi V.
معهد AHRI عبارة عن اتحاد تجاري يلقى تقديرًا عالميًا ويمثل جهات تصنيع حلول HVAC والتبريد وتسخين المياه في العالم. تأسس معهد AHRI في عام 1953 ويفخر الآن بأكثر من 350 شركة ضمن عضويته.
لضمان أعلى معيار للاختبار، تتولى منظمة Intertek إجراء غالبية تقييمات جائزة الأداء من معهد AHRI، وهي إحدى أكثر المنظمات الخارجية الموثوق بها في العالم في مجال المعايير والاعتماد والاختبار. تتولى منظمة Intertek إجراء مجموعة شاملة من التقييمات على المنتجات المختارة لتحديد ما إذا كان الأداء الفعلي يتسق مع المواصفات التي ذكرتها جهة التصنيع.
تفضل بتعريف نفسك وأخبرنا عن مجال عملك.
مرحبًا، أنا يونج كيم. أمتلك وأدير مقهى في إكسان، كوريا الجنوبية. يتكون المقهى من طابقين. تبلغ مساحة الطابق الأول 248 متر2، بينما تبلغ مساحة الطابق الثاني 496 متر 2. في الأساس، كنا نستخدم نظام HVAC الذي يُشغّل كل وحدة على حدى. بسبب مساحة المقهى الكبيرة، كان هناك 10 وحدات تكييف. كنا نستخدم مُكيف من وحدة واحدة بالإضافة إلى مُكيف من 9 وحدات.
ماذا كانت مشكلة نظام التكييف الذي كنا نستخدمه من قبل؟
حين يتعلق الأمر بإدارة النظام، تجد الأمر غير مريح. كان علينا تشغيل وإغلاق كل وحدة تلو الأخرى، واضطررنا إلى تقليل استخدام المُكيفات، حين لا يكون هناك زبائن في المقهى بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء. وبعد ذلك نضطر إلى الإسراع لتشغيل وحدات التكييف على أقصى درجة في المناطق التي يرغب الزبائن في الجلوس فيها بمجرد وصولهم.
هل كانت هناك أية شكاوي من الزبائن؟
كانت هناك اختلافات في درجات الحرارة بين المناطق التي توجد بها ماكينات القهوة الساخنة وأماكن جلوس العملاء أو بين المقاعد الموجودة بالقرب من النوافذ والمناطق البعيدة عن النوافذ. إذا لم نستبدل نظام HVAC بنظام Multi V الجديد بمحرك الذكاء الاصطناعي هذه المرة، فستظل بعض المناطق شديدة البرودة والبعض الآخر لن يتلقى ما يكفي من الهواء البارد.
ما السبب الذي جعلك تغيَّر إلى LG Multi V مع محرك الذكاء الاصطناعي؟
نظام التكييف القديم لم يكن يعمل وفق توقعاتنا. على الرغم من أن التكييف كان يعمل بلا توقف، ظلت بعض المناطق دافئة إلى حد ما، ولذلك كنا نضطر إلى تشغيل المُكيفات على درجة أعلى. في النهاية، سبب ذلك إرهاقًا ماليا للمقهى. كنا بحاجة إلى منتج يمكنه توفير الطاقة وإدارة دقيقة لدرجة الحرارة في كل مكان بالمقهى وطريقة أكثر ملاءمة لإدارة النظام.
ما التغييرات التي أجريناها مقارنة بالنظام السابق؟
قامت شركة LG باستبدال الـ10 وحدات المُدارة كل وحدة على حدى بـ9 وحدات داخلية متكاملة. في الطابق الأول، تم تركيب وحدة خارجية لنظام Multi V مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع 4 وحدات cassette داخلية. هذه هي وحدة التشغيل الداخلية الأساسية في المنتصف، الوحدتان الداخليتان الموجودتان على الجانبين تُعتبران وحدتين إضافيتين. في الطابق الثاني، تم تركيب وحدة خارجية لنظام Multi V مع 6 وحدات cassette داخلية. الوحدتان الموضوعتان قطريًا على طرفي المقهى هما وحدتا التشغيل الداخليتين الرئيسيتين، والوحدتان الموجودتان على جانب كل وحدة رئيسية هما الوحدات الداخلية الإضافية.
كيف وفرت ميزة العناية الذكية بالمساحة الداخلية (AI Indoor Space Care) الراحة للعملاء؟
عادة ما نضيء الأنوار لأن العديد من عملائنا يذاكرون في المقهى هذه الأيام. لكن رواد المكان كانوا يشعرون بعدم الارتياح لأن الحرارة المنبعثة من الضوء كانت شديدة عليهم. يؤدي استخدام ميزة العناية الذكية بالمساحة الداخلية (AI Indoor Space Care) إلى الحفاظ على درجة حرارة المكان بأكمله موحدة لأن وحدة التشغيل الداخلية الرئيسية تحدد تلقائيًا الوحدات الداخلية القريبة وتقوم بتشغيلها وإيقاف تشغيلها وفقًا لحمل التبريد.
كيف عملت ميزة العناية الذكية (AI Smart Care) على تحسين راحة الموظفين؟
أصبح الأمر الآن مريحًا جدًا بالنسبة لموظفينا، حيث أن نظام التكييف يقوم بضبط درجة الحرارة تلقائيًا حين ترتفع الحرارة. عندما يعمل نظام تكييف الهواء تلقائيًا ويحافظ على درجة حرارة المكان ثابتة، فلن يشعر العملاء براحة أكبر فحسب، بل يشعر موظفونا أيضًا براحة أكبر.
هل تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي في تقليل استهلاك الطاقة؟
منذ أن غيّرنا نظام التكييف إلى العناية الذكية (Smart Care)، وجدنا أن استهلاك الطاقة انخفض بنسبة 17٪ في يوليو/تموز و 31٪ في أغسطس/آب في الطابق الأول، و 30٪ في يوليو/تموز، و 16٪ في أغسطس/آب في الطابق الثاني. وجدنا أيضًا أنه بعد تشغيل وظيفة AI Indoor Space Care، تم تقصير وقت التشغيل الإجمالي مع تشغيل الوحدة الداخلية الرئيسية بشكل أساسي والوحدات الداخلية الأخرى الإضافية وفقًا للظروف في المقهى.
ما مقدار الأموال التي توفرها في فاتورة الكهرباء بعدما قمت بالترقية إلى نظام Multi V مع محرك الذكاء الاصطناعي؟
بمجرد أن رأيت فاتورة الكهرباء، تيقنت أن هذا التغيير كان القرار الصحيح. قمنا بهذه الترقية في يوليو/تموز، حيث تكون فاتورة الكهرباء في أوجها نظرًا لاتفاع درجة الحرارة في الصيف. بالطبع جاءت فاتورة الكهرباء أقل أيضًا. أنت تعلم أن أسعار الكهرباء ارتفعت في الآونة الأخيرة. لقد تحدثنا عما كان سيكون عليه الوضع لو لم نقم بترقية النظام، كنا سنواجه في مشكلة كبيرة. لقد وفرنا 1000 دولار أمريكي تقريبا في كلا من يوليو/تموز وأغسطس/آب.
كيف كانت تجربتك مع خدمة التركيب المُقدمة من LG؟
يمكننا إخبار مهندسي LG أن يفخروا بعملهم. في الأماكن التي يتردد عليها الكثير من العملاء مثل المقهى، لا يتوقف عمل مهندسي LG عند التركيب فحسب. بل يستمر ليشمل متابعة النظام وصيانته حتى يتسنى لنا استخدامه بأقصى كفاءة كل يوم.
لماذا في رأيك يُعد Multi V الخيار الأمثل للأعمال التجارية؟
ليس هناك أسباب تمنعك من الترقية إلى هذا النظام. يعمل هذا المُكيف الذكي تلقائيًا، ونحن نشعر بالراحة الآن أكثر ونبذل مجهودًا أقل. كما أن الاستخدام المنخفض يوفر لنا المال. أعتقد أن أصحاب الأعمال سيوافقونني الرأي أن الأموال المُوفرة قد تصل إلى مئات، إن لم تكن آلاف الدولارات سنويًا. نحن نوصي بالترقية إلى نظام Multi V مع محرك الذكاء الاصطناعي بأسرع وقت ممكن!
نحن ممتنون للوقت الذي قضيناه بصحبة يونج هون كيم وبصحبة مهندسي LG. ونتطلع إلى سماع المزيد من قصص النجاح من عملاء LG وحول كيفية الاستفادة التي تحققها أعمالهم من نظام VRF الجديد المدعوم بالذكاء الإصطناعي. شاهد الفيديو بالأسفل لرؤية القصة الكاملة حول تجربة عميل LG.
المقالات ذات الصلة
- السابقصندوق فلتر LG Duct UVnano21/04/2023
- التالي8 أخطاء شائعة خلال تركيب أنظمة HVAC19/07/2023
*قد تختلف المنتجات والحلول حسب البلد وظروف التشغيل.
اتصل بنا
يُرجى الاتصال بنا لطلب مزيد من المعلومات، وسوف نتواصل معك قريبًا.