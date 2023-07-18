معهد AHRI عبارة عن اتحاد تجاري يلقى تقديرًا عالميًا ويمثل جهات تصنيع حلول HVAC والتبريد وتسخين المياه في العالم. تأسس معهد AHRI في عام 1953 ويفخر الآن بأكثر من 350 شركة ضمن عضويته.

لضمان أعلى معيار للاختبار، تتولى منظمة Intertek إجراء غالبية تقييمات جائزة الأداء من معهد AHRI، وهي إحدى أكثر المنظمات الخارجية الموثوق بها في العالم في مجال المعايير والاعتماد والاختبار. تتولى منظمة Intertek إجراء مجموعة شاملة من التقييمات على المنتجات المختارة لتحديد ما إذا كان الأداء الفعلي يتسق مع المواصفات التي ذكرتها جهة التصنيع.