We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
صندوق فلتر LG Duct UVnano
أكد وصول COVID-19 وتأثيره على حياتنا على أهمية جودة الهواء. لا يتعلق الاتجاه لتحسين البيئات الداخلية بالراحة والراحة فحسب، بل يأخذ أيضاً جودة الهواء الداخلي في الاعتبار. يتم قياس جودة الهواء من خلال تركيز الملوثات في الهواء مثل الغازات وجزيئات الغبار والميكروبات. وفقاً لـ ASHRAE 62.1، إذا تجاوز تركيز هذه الملوثات في مكان ما مستوى معيناً، فإن جودة الهواء تعتبر رديئة وقد تؤثر سلباً على الركاب. وبالتالي ، فإن حلول التحكم في هذه التركيزات ضرورية.
توفر LG حلولاً متنوعة للتحكم في جودة الهواء بدءاً من أجهزة تنقية الهواء المستقلة إلى مجموعات تنقية الهواء لوحدات VRF والوحدات الداخلية من نوع الكاسيت الفردي / المتعدد (باستثناءالكاسيت ثنائي الاتجاه).
صندوق فلتر UVnano هو خيار جديد لوحدات مجاري الهواء المتوسطة الثابتة (هيكل M1 ، M2 ، M3) التي يتم تثبيتها في جانب الهواء العائد للوحدة وتهدف إلى تنظيف الهواء الداخلي وتحسين جودة الهواء. من المتوقع إطلاق صندوق مرشح UVnano الجديد على مستوى العالم بحلول أكتوبر من هذا العام. سيتم تقديم ميزات صندوق مرشح UVnano الجديد في هذه المقالة.
مكونات وهيكل صندوق فلتر UVnano
يتكون صندوق الترشيح من ثلاثة مكونات رئيسية ؛ فلتر مسبق ، UVnano (UVC LED) ، وفلتر MERV 13 (فلتر ePM1 بنسبة 50٪). يوجد اثنان من كل مكون ويمكن الوصول إليهما إما من جانب الوحدة أو من أسفلها.
شكل 1. مكونات صندوق مرشح UVnano
1. الفلتر المسبق
الفلتر المسبق هو المكون الأول ويقوم بحبس جزيئات الغبار الأكبر حجمًا. إنه يمنع انسداد فلتر MERV-13 بجزيئات أكبر بحيث يمكنه تصفية الملوثات الأصغر بكفاءة أكبر. لا يحتاج الفلتر المسبق إلى الاستبدال ويمكن غسله وإعادة استخدامه.
2. UVnano (UVC LED)
المكون الثاني هو UVnano LEDs. تطلق مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية أشعة UVC (أو الأشعة فوق البنفسجية من النوع C) على الفلتر المسبق وتقوم بتطهيره. تميل مصابيح LED بزاوية للتصوير في اتجاه الفلتر الأولي، والذي يتم وضعه أمام فلتر MERV-13. تتميز UVnano بقدرة تعقيم معتمدة بنسبة 99.99٪ ضد البكتيريا والفيروسات التي تتطفل على البكتيريا ويمكن استخدامها بشكل شبه دائم دون الحاجة إلى استبدالها.
3. فلتر MERV 13 (فلتر ePM1 بنسبة 50٪)
المكون الداخلي للفلتر هو فلتر MERV 13 بسمك 2 بوصة. الفلتر حاصل على تصنيف ISO 16890 لـ ePM1 50٪. بمعنى آخر ، يمكن للفلتر أن يحبس ما لا يقل عن 50٪ من جزيئات الغبار PM1 في الهواء الذي يمر عبره. يمكن للجسيمات التي يصل قطرها إلى 0.3 ميكرومتر أن تحاصر بشكل كاف وتنظف مما يوفر هواءًا أكثر صحة في الداخل. وفقًا لتوصيات ASHRAE ، يعد MERV 13 هو الحد الأدنى من درجة التصفية للمرافق غير الصحية لتقليل التعرض للهباء الجوي المعدي. يتم استبدال الفلتر بعد 960 ساعة من التشغيل. يتم إخطار المستخدم بوقت الاستبدال من خلال إنذار من جهاز التحكم السلكي عن بعد.
المزيد عن UVnano (UVC LED)
يمثل UVC أقصر نطاق للأشعة فوق البنفسجية يتراوح بين 100 ~ 280 نانومتر. النوعان الآخران من الأشعة فوق البنفسجية هما UVA و UVB ويتراوحان بين 315 ~ 400nm و 280 ~ 315 ، على التوالي. على عكس هذين النوعين، يتم امتصاص UVC تمامًا بواسطة طبقة الأوزون في الغلاف الجوي وهو مبيد للجراثيم. يمكن أن يعطل قدرة الكائنات الحية الدقيقة على التكاثر عن طريق إحداث تغييرات كيميائية في الأحماض النووية التي تشكل الحمض النووي الريبي والحمض النووي.
في البكتيريا ، تخترق الأشعة فوق البنفسجية جدار الخلية والغشاء وتصل إلى النواة لإيقاف وظيفة انقسام الخلية ومنع الانتشار. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، تم استخدام الأشعة فوق البنفسجية بشكل فعال لعقود للحد من انتشار البكتيريا ، مثل السل.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن UVC يقضي على طبقة البروتين الخارجية للفيروسات التي تتطفل على البكتيريا. يؤدي هذا التأثير في النهاية إلى تعطيل نشاط الفيروس. ومع ذلك، هناك حاليًا بيانات محدودة منشورة حول الطول الموجي والجرعة ومدة الأشعة فوق البنفسجية المطلوبة لتعطيل فيروسات معينة.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن UVC يقضي على طبقة البروتين الخارجية للفيروسات التي تتطفل على البكتيريا. يؤدي هذا التأثير في النهاية إلى تعطيل نشاط الفيروس. ومع ذلك، هناك حاليًا بيانات محدودة منشورة حول الطول الموجي والجرعة ومدة الأشعة فوق البنفسجية المطلوبة لتعطيل فيروسات معينة.
أداء معتمد1.
UVnano (UVC LED)
من أجل التحقق من أداء UVC LED ، تم إجراء نوعين من الاختبارات. الأول هو التحقق من أداء تعقيم البكتيريا ، والآخر للتحقق من تعقيم الفيروسات التي تتطفل على البكتيريا. يتم إجراء الاختبارات وفقًا لمعيار TUV Rheinland.
في الاختبار الأول تمت زراعة ثلاثة أنواع من البكتيريا على 6 أغشية. ثم تم إصلاحها على الفلتر المسبق كإعداد للاختبار. بعد ذلك، تم تنفيذ مصابيح UVC LED كما هو موضح في الجدول أدناه:
الشكل 2 وضع غشاء البكتيريا للاختبار (مجموعة من 2 فلترات مسبقة)
الجدول 1 تسلسل تشغيل LED UVC
يوضح تقرير التحقق من TUV أن مصباح UVC LED له أداء تعقيم بنسبة 99.99٪ لكل نوع من أنواع البكتيريا المستزرعة عند نقاط القياس. ستكون هذه النتيجة مختلفة في ظروف الاستخدام العملية لنظام تكييف الهواء مع مراعاة معدل تدفق الهواء وعوامل أخرى.
وبالمثل ، في الاختبار الثاني ، تم تحضير فيروس وزُرعت البكتيريا المضيفة. تم تحضير 6 عينات وربطها بالفلتر الأولي وتم تنفيذ مصابيح LED UVC بنفس الطريقة كما في الاختبار السابق. تم إجراء الاختبار ثلاث مرات لتأكيد النتائج. وأظهرت النتائج في كل نقطة قياس للتشغيلات التجريبية الثلاثة أداء تعقيم فيروسي بنسبة 99.99٪ كما يوضح تقرير TUV Rheinland.
2- فلتر MERV 13 (فلتر ePM1 بنسبة 50٪)
وفقًا لتوصيات ASHRAE ، يمكن التقليل من خطر العدوى لكل درجة فلتر عالية بشكل طفيف عن طريق زيادة معدل التهوية. وباستخدام MERV 13، يمكن إزالة البكتيريا والدخان، بالإضافة إلى PM1 بكفاءة لا تقل عن 50٪. تُظهر نتائج الاختبار لقدرة الفلترات على تقليل مخاطر العدوى بمعدلات تهوية مناسبة أن معدل الإصابة بمعدلات العدوى في MERV 13 في حالة عدم وجود تهوية أعلى قليلاً من مخاطر فلترات HEPA. ومع ذلك ، مع معدلات تهوية أكثر من مرة في الساعة ، يمكن تغطية هذه الفجوة الصغيرة.
مع تحسين الترشيح (MERV 13 أو أعلى) ، توفر التهوية المتزايدة مساهمة ضئيلة في إزالة الهباء الحيوي من الهواء الداخلي. لذلك ، يوصى بالتصميم للترشيح العالي والتهوية على أساس ASHRAE 62.1 لتوفير الطاقة وتكاليف التشغيل.
ملاحظة: تتسبب فلترات MERV 13 في حدوث انخفاض في الضغط يمكن تعويضه عن طريق ضبط قيمة E.S.P لوحدة مجرى الهواء. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى PDB والاقتراح القياسي.
فلتر MERV 13 والحد من انتشار العدوى
تتمتع فلترات MERV 13 بكفاءة احتجاز تزيد عن 90٪ عندما تنتشر الفيروسات في شكل قطرات. عادةً ما تؤدي الأنشطة العادية مثل السعال والتحدث وحتى التنفس فقط إلى إطلاق قطرات تتفاوت في الحجم من أقل من 1 ميكرومتر إلى 10 ميكرومتر. الفيروسات بمفردها صغيرة جدًا في الحجم ، لكنها تلتصق بسهولة بهذه القطيرات التي بدورها يتم التقاطها بكفاءة بواسطة فلترات MERV 13.
الجدول 2 كفاءة ترشيح القطرات لكل تصنيف فلتر
(تم القياس على أساس ASHRAE [يسار] وحساب النتائج الإجمالية [يمين])
المواصفات
هناك ثلاثة نماذج لصندوق الترشيح لتتناسب مع أبعاد هيكل مجرى الهواء المتوسط الثابت. لمزيد من التفاصيل بشأن مواصفات النموذج المتاح ، يرجى الرجوع إلى دليل بيانات المنتج للوحدة الداخلية المتوفر على Global B2B Partner Portal. http://partner.lge.com/global/index.lge
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.