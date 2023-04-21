We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ملحقات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC): رفع مستوى أنظمتك
على مدار القرن الماضي، تغيرت أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتطورت بعدة طرق مختلفة. لقد أصبحت أكثر فاعلية وكفاءة وأكثر صداقة للبيئة. هذه الأنظمة التي تؤثر على معظم حياتنا تقطع شوطًا طويلاً لتجعلنا مرتاحين وآمنين في مناخات متنوعة في جميع أنحاء العالم. ولكن مع تطور أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ظهرت أيضًا الحاجة إلى الملحقات لمرافقة هذه الأنظمة على مر السنين. من المثبتات وحواجز الرياح إلى وحدات التحكم الذكية والحلول المضادة للبكتيريا ، تعمل هذه الملحقات على تحسين أداء وفعالية أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتجعل الحياة أكثر ملاءمة لنا. دعنا نستكشف بعض ملحقات نظام HVAC التي تعمل على تحسين تركيبات HVAC.
البيئات الخارجية
أغطية الوحدة الخارجية والزجاج الأمامي
عندما يصبح الطقس بارداً ، نقوم بإيقاف تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بنا. ولكن حتى في حالة عدم استخدام مكيفات الهواء ، تتعرض الوحدات الخارجية للعوامل الجوية. يمكن أن تتجمع الأوراق المتساقطة والأمطار المتجمدة والثلج والجليد وتسبب الضرر وتضعف أداء الوحدات الخارجية بمرور الوقت. يمكن للغطاء أو الزجاج الأمامي الذي يمر فوق الوحدة الخارجية لمكيف الهواء في الشتاء أن يحمي الوحدة من العناصر ويجعل تحضير مكيف الهواء لفصل الصيف أسهل. بمجرد وضع غطاء على وحدتك الخارجية عندما يصبح الجو باردًا ، يمكنك توفير الوقت والمال مع مكيف هواء يدوم لفترة أطول ويعمل بشكل أكثر فاعلية.
مثبتات أنظمة تكييف الهواء
كل تركيب HVAC له بيئة فريدة ومتطلبات فريدة. عند تركيب وحدة خارجية ، يجب على مالكي المباني ومهندسي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العمل معًا للعثور على أفضل مكان للتركيب. لأسباب جمالية أو عملية ، قد يتطلب التثبيت تركيب وحدة خارجية على الأرض. في هذه الحالات ، يمكن استخدام أقواس التكييف لربط الوحدة بالمبنى ورفع الوحدة عن الأرض. يمكن إرفاق المثبت أو الحامل بالمبنى ويمكن وضع الوحدة بشكل آمن على المثبت ، مما يترك مساحة أرضية أكبر للخارج ويسمح للوحدة بالبقاء بعيدًا عن الأرض عندما تتطلب البيئة ذلك. يمكن أن توفر هذه المثبتات مزيدًا من الحرية في التصميم الخارجي واستخدام المساحة.
البيئة الداخلية
عواكس الرياح
تعتبر الوحدة الداخلية ذات تدفق الهواء القوي والفعال أمرًا مهمًا ، لكننا جميعًا عانينا من الانزعاج الشديد من التعرض للتيار المباشر لمكيف الهواء. يجب أن يوفر مكيف الهواء تدفقًا قويًا للهواء لضمان راحة كل فرد في مكان ما ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يكونون تحت فتحات تهوية مباشرة ، قد يكون ذلك غير مريح أبداً. يتم تثبيت عواكس الرياح أمام فتحات التهوية وتعمل على الحد من تدفق الهواء المباشر بحيث لا يعاني أي شخص من تيار بارد مستمر من الهواء يهب عليه مباشرة. في حالة LG DUAL Vane Cassette ، تم دمج عواكس الرياح في الوحدة الداخلية ويمكن التحكم فيها من خلال 6 إعدادات مختلفة ، مما يوفر تجربة تهوية قابلة للتخصيص.
أضواء الأشعة فوق البنفسجية الخاصة بأنظمة HVAC
مع توفير الراحة الداخلية ، يمكن لمكيفات الهواء أيضًا توفير الترشيح والتهوية لتقديم هواء أنظف وأكثر نقاءً. يمكن أن تقضي محاليل تطهير الهواء بالأشعة فوق البنفسجية على الفيروسات والبكتيريا الموجودة على أسطح مكونات الوحدة الداخلية للتخفيف من توزيع هذه الجسيمات في الهواء. هذه الحلول جزء لا يتجزأ من توفير بيئات داخلية أكثر أمانًا. توفر إل جي الآن Safe Plus Insulation ، وهو تطبيق اختياري لمكونات العزل الداخلي في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي لمنع نمو العفن وتوفير تدفق هواء أنظف وأحدث.
أجهزة تحكم ذكية
"تعد حلول التحكم الشاملة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تطورًا حديثًا نسبيًا ظهر على الساحة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تتيح أنظمة التحكم هذه للمستخدمين الوصول المركزي إلى المراقبة والتحكم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بهم لزيادة الراحة والكفاءة وفعالية التكلفة في أنظمة التدفئة والتهوية الخاصة بهم. يتيح حل إل جي ThinQ للمستهلكين التحكم في أنظمة HVAC وغيرها من الأجهزة مباشرة من أجهزتهم المحمولة ومراقبة أداء النظام في الوقت الفعلي. لقد أحدثت هذه الأنواع من حلول التحكم الذكية ثورة حقيقية في طريقة تفكيرنا والتفاعل مع أنظمة HVAC الخاصة بنا. إذا لم تكن قد اختبرت هذا النوع من التحكم في النظام من قبل ، فمن المؤكد أنه يستحق التجربة.
لا تساعد هذه الملحقات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) على إبقائنا مرتاحين فحسب ، بل تجعلها أيضًا أكثر فعالية وكفاءة. لتحقيق أقصى استفادة من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لديك ، استكشف بعض الخيارات المبتكرة التي توفرها الملحقات التكميلية المعروضة في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. "
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
