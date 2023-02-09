We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مع مكيفات الهواء التي تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي ستنعم بمستوى أفضل من الراحة وتوفير الطاقة
نحن نعيش في عالم لم نشهده من قبل، حيث يعاني كوكبنا من زيادة مستوى الاحترار ونضوب مصادر الطاقة القائمة على الكربون وزيادة في غازات الاحتباس الحراري، ومن الناحية الأخرى، أصبح مجتمعنا شديد الترابط وقائمًا على الإنترنت، وثمة آلات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة. ويسهم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إعادة تشكيل عالمنا وأنماط حياتنا للأفضل. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؟ دعونا نتعمق في أساسيات تقنية الذكاء الاصطناعي ونتعرف على كيفية تأثيرها على المحترفين في صناعتنا وتحسين حياة عملائنا.
التعلم الآلي يدعم الذكاء الاصطناعي
يجري حاليًا تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات باعتباره "تقنية تجسد القدرات الفكرية للإنسان مثل التفكير والتعلم من خلال أجهزة الكمبيوتر". ويمكن تعريف التقنية الأساسية للذكاء الاصطناعي بأنها قدرة الجهاز على التعلم. وبينما اعتاد البشر على تعلُّم كيفية استخدام الأجهزة والآلات، إلا أنّ تقديم الذكاء الاصطناعي يؤذن بعصر تتعلم فيه الآلات عن الناس. وبفضل وظائف التعلم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تستطيع الأجهزة تفسير محيطها وتحليل الظروف المثالية وتحديدها لتوفير الاستهلاك الأمثل للطاقة وأفضل بيئات المعيشة.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تطوير التحكم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغير ذلك المزيد
يقضي الناس في عصرنا الحالي أكثر من 90 بالمائة من أوقاتهم في أماكن مغلقة. ويتعامل تكييف الهواء مع درجة الحرارة والرطوبة وتدفق الهواء وتوزيعه والغبار العائم في الهواء والروائح الكريهة والبكتيريا وتركيزات الغازات الخطرة في الأماكن التي نعيش فيها. ووفقًا لذلك، يحتوي مكيف الهواء المعتمد على الذكاء الاصطناعي على أجهزة استشعار تساعد في تدفق الهواء النقي إلى البيئات الداخلية والتحكم في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المريحة.
يمكن التحكم في تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا بحسب تواجد أشخاص في المكان. وبهذا لم نعد بحاجة إلى القلق بشأن ما إذا كنا قد أطفأنا مكيف الهواء في المنزل عند الخروج أم لا. فبفضل قدرة مكيف الهواء على استشعار الحركة تلقائيًا، يمكنه إطفاء نفسه إن اكتشف عدم وجود أي حركة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام الهاتف الذكي لمراقبة تشغيل مكيف الهواء أو التحكم فيه. ونظرًا لأنه يمكن مراقبة وقت التشغيل واستهلاك الطاقة، يمكننا أن نقول وداعًا للقلق بشأن فواتير الطاقة، حيث يمكن الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة عن طريق ضبط قيم الاستهلاك المستهدفة مسبقًا.
تطوير خدمات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء باستخدام الذكاء الاصطناعي
في المباني الكبيرة الحجم، يمكن لأنظمة التشغيل المستندة إلى السحابة الإلكترونية التعرف على أخطاء التشغيل مبكرًا لصيانة النظام بصورة أكثر فاعلية. وفي حال تعطل مكيف الهواء، يمكن إبلاغ مشرفي النظام والمستخدمين بالمشكلة من خلال أجهزة الاستشعار وأجهزة الإنذار. وعندئذٍ يمكن لمشرف النظام تحليل مشاكل النظام وإبلاغ مهندس الصيانة. وسيستطيع مدير الصيانة بدوره فهم المشكلة وتحضير الأدوات والمكونات والمواد اللازمة قبل إرسالها مع الفنيين. وستساعد هذه الخدمة في إجراء الصيانة بسرعة ودقة. فضلاً عن أنّ استخدام قاعدة بيانات شاملة وإدارة العمليات وإمكانية الوصول إلى سجلّ صيانة النظام يجعل أوقات الاستجابة أسرع ويمنع استهلاك الطاقة بلا طائل في أثناء عملية الصيانة.
مع استمرار تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنها ستصبح جزءًا لا يتجزأ من عالمنا وستسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة للعديد من الأنظمة التي نستخدمها يوميًا. وفي المستقبل، من المتوقع أن تسهم تقنية الذكاء الاصطناعي في تحسين حياتنا من خلال تطوير مكيفات الهواء وتمكينها من التعرف على الأنشطة البشرية وفهم صحتنا وحالاتنا المزاجية من أجل تحكم أدقّ وظروف معيشة مثلى.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.