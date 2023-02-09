يقضي الناس في عصرنا الحالي أكثر من 90 بالمائة من أوقاتهم في أماكن مغلقة. ويتعامل تكييف الهواء مع درجة الحرارة والرطوبة وتدفق الهواء وتوزيعه والغبار العائم في الهواء والروائح الكريهة والبكتيريا وتركيزات الغازات الخطرة في الأماكن التي نعيش فيها. ووفقًا لذلك، يحتوي مكيف الهواء المعتمد على الذكاء الاصطناعي على أجهزة استشعار تساعد في تدفق الهواء النقي إلى البيئات الداخلية والتحكم في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المريحة.

يمكن التحكم في تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا بحسب تواجد أشخاص في المكان. وبهذا لم نعد بحاجة إلى القلق بشأن ما إذا كنا قد أطفأنا مكيف الهواء في المنزل عند الخروج أم لا. فبفضل قدرة مكيف الهواء على استشعار الحركة تلقائيًا، يمكنه إطفاء نفسه إن اكتشف عدم وجود أي حركة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام الهاتف الذكي لمراقبة تشغيل مكيف الهواء أو التحكم فيه. ونظرًا لأنه يمكن مراقبة وقت التشغيل واستهلاك الطاقة، يمكننا أن نقول وداعًا للقلق بشأن فواتير الطاقة، حيث يمكن الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة عن طريق ضبط قيم الاستهلاك المستهدفة مسبقًا.