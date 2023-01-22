أوشك عام 2022 أن ينتهي. وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن تقديرنا للعمل الشاق الذي بذله شركاؤنا وأعضائنا في جميع أنحاء العالم هذا العام. وعندما ننظر بإمعان إلى رحلتنا عبر هذا العام، نزداد إيمانًا بأن أهم أطراف المعادلة هم الأشخاص الذين عملوا معنا يدًا بيد. لقد تمكنت LG من المحافظة على موقعها في الصدارة هذا العام مرة أخرى بفضلكم، لأنكم بارعون في القيادة وتولي زمام الأمور.

ولهذا، أردنا أن نرسل إليكم أطيب أمنياتنا بالسعادة والتقدم بمناسبة الأعياد، وانضمت إلينا مكاتبنا المحلية حول العالم لمشاركة أطيب تمنياتنا للعام المقبل.

ولقد شارك الجميع، كلٌ بلغته، للتعبير عن امتنانهم لعام آخر ناجح: من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى!

تم تكوين فريق في كل مكتب، وسجَّل كل منهم مقطع فيديو بكلماته الخاصة. وكما سترى، كانت هذه أيضًا فرصة للتواصل بين أعضاء الفرق. تعرَّف على طبيعة أجواء العطلات هنا في LG HVAC والتفاؤل والصداقة المذهلين اللذين نعتز بهما على مستوى العالم.

وفي هذا الفيديو، نتمنى لكم جميعًا عطلة سعيدة وعامًا جديدًا سعيدًا.