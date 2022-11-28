من أهم الأمور لأي مدير منشأة هو تقليل استهلاك الطاقة وتكاليفها. توفر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG الكفاءة وإدارة الطاقة لتقليل التكاليف ومساعدة المنشآت على تحقيق أهداف الطاقة الخاصة بها. يوفر الضاغط العاكس Ultimate Inverter Compressor الخاص بـ LG في نظام Multi V 5 نطاق تشغيل أوسع يبلغ 165 هرتز لتحسين الكفاءة والموثوقية. يعمل التحكم الذكي في الحمل مع التحكم المزدوج في الاستشعار على اكتشاف درجة الحرارة والرطوبة لتوفير إدارة دقيقة لدرجة الحرارة وتوفير بيئات أكثر راحة. توفر المبردات اللولبية (Scroll Chillers) من LG أيضًا مرافق تجارية مع بديل موفر للطاقة وصديق للبيئة للتدفئة والتبريد. تتيح عملية التشغيل المتغيرة السرعة للمبردات اللولبية (Scroll Chillers) من LG العمل في نطاق واسع من الترددات، مما يقلل من الطاقة المهدرة حيث يمكن للوحدات مواءمة الإخراج بشكل وثيق مع الحمل المطلوب. يعد التحكم الشامل في النظام أحد أهم العوامل في تقليل استهلاك الطاقة وجعل الإدارة الشاملة للنظام أكثر ملاءمة. يمنح التحكم في التشغيل في الوقت الفعلي والمراقبة عن بُعد والجدولة التفصيلية لمسؤولي المنشأة ميزة عند ترشيد تشغيل النظام وإدارة الطاقة.



وإذا كانت المساحات التجارية الكبيرة تمثل تحديات عندما يتعلق الأمر بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإدارة الطاقة، فإن حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG تضمن للعملاء والشركاء أن يكونوا قادرين على تحقيق أهدافهم، لأنها تحافظ على سعادة المستأجرين والمتسوقين من خلال التصميمات المتنوعة والراحة التي لا مثيل لها والكفاءة العالية.