استمتع دائمًا بالتبريد مع نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG: التطبيقات التجارية
يعد خلق بيئة مريحة للعملاء أمرًا بالغ الأهمية لنجاح متاجر البيع بالتجزئة. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى إدارة المناخ في مساحة كبيرة للغاية تضم مئات المتاجر والمطاعم والصالات الكبيرة ودور السينما؟ لا يتطلب هذا العمل الفذ فقط نظاماً قويًا للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مع القدرة على الحفاظ على درجات حرارة مريحة في كافة أرجاء المكان، بل يتطلب أيضًا مجموعة متنوعة من الحلول التي يمكن أن تلبي احتياجات كل مساحة مع إدارة تكاليف الطاقة بكفاءة. مراكز التسوق التجارية مثل مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت لديها احتياجات فريدة من نوعها تشكل تحديات لمديري المرافق عندما يتعلق الأمر بالتحكم في المناخ واستهلاك الطاقة. توفر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG للعملاء والشركاء التصميمات المتنوعة وإمكانية التحكم في المناخ والكفاءة وإدارة الطاقة التي يحتاجونها للنجاح في المجمعات التجارية حول العالم.
تتطلب المساحات المتنوعة تصميمات متنوعة لتلبية احتياجاتها
التنوع في التصميم
قد لا يكون التصميم الجمالي هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ولكن في منشأة مثل مركز التسوق الراقي، تعد التصميمات الجمالية المتنوعة عاملاً مهمًا لكل مستأجر من مستأجري محلات البيع بالتجزئة. توفر الوحدات الداخلية مثل LG ArtCool و DUAL Vane Cassette و Round Cassette تصميمات فاخرة لتناسب التصميمات الداخلية الفريدة لمحلات البيع بالتجزئة. التنوع في الأداء على نفس القدر من الأهمية أيضاً. تتطلب أيضًا محلات السوبر ماركت الكبيرة المفتوحة وصالات الطعام أو الردهات في مراكز التسوق حلولًا ذات سعة كبيرة يمكنها الحفاظ على برودة المساحات الشاسعة. مع حلول أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) المتكاملة من LG، يتمتع مديرو المرافق بخيارات متنوعة لتحقيق الكفاءة وإدارة المناخ في نفس الوقت عبر مجموعة واسعة من المساحات. توفر الوحدات الخارجية الأصغر أيضًا مرونة في تكوينات التركيبات للاستفادة بشكل أكثر فعالية من المساحة خارج منشأة تجارية أيضًا
يعد الحفاظ على راحة العملاء عبر مجموعة واسعة من المساحات تحديًا فريدًا
أداء من أجل الراحة
ليس سراً أن العملاء سوف يتسوقون أكثر إذا استمتعوا بتجربة التسوق الخاصة بهم. يعد إنشاء بيئات مريحة للمتسوقين أمرًا ضروريًا لبائع التجزئة الذي يحقق مبيعات ناجحة. عندما يقيم مسؤول مركز التسوق شراكة مع LG، يمكنهم أن يطمئنوا إلى أن المستأجرين لديهم سيكونون قادرين على الحفاظ على راحة عملائهم بغض النظر عن حجم متجرهم أو تكوينه. في الوقت نفسه، يوفر حل LG Multi V VRF، جنبًا إلى جنب مع وحدات معالجة الهواء والمبردات من LG، الأداء الموثوق والتحكم الدقيق اللازمين لإدارة المناخ بشكل فعال في المناطق المفتوحة.
التحكم الشامل يجعل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) أكثر فعالية وكفاءة
التحكم في الكفاءة وإدارة الطاقة
من أهم الأمور لأي مدير منشأة هو تقليل استهلاك الطاقة وتكاليفها. توفر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG الكفاءة وإدارة الطاقة لتقليل التكاليف ومساعدة المنشآت على تحقيق أهداف الطاقة الخاصة بها. يوفر الضاغط العاكس Ultimate Inverter Compressor الخاص بـ LG في نظام Multi V 5 نطاق تشغيل أوسع يبلغ 165 هرتز لتحسين الكفاءة والموثوقية. يعمل التحكم الذكي في الحمل مع التحكم المزدوج في الاستشعار على اكتشاف درجة الحرارة والرطوبة لتوفير إدارة دقيقة لدرجة الحرارة وتوفير بيئات أكثر راحة. توفر المبردات اللولبية (Scroll Chillers) من LG أيضًا مرافق تجارية مع بديل موفر للطاقة وصديق للبيئة للتدفئة والتبريد. تتيح عملية التشغيل المتغيرة السرعة للمبردات اللولبية (Scroll Chillers) من LG العمل في نطاق واسع من الترددات، مما يقلل من الطاقة المهدرة حيث يمكن للوحدات مواءمة الإخراج بشكل وثيق مع الحمل المطلوب. يعد التحكم الشامل في النظام أحد أهم العوامل في تقليل استهلاك الطاقة وجعل الإدارة الشاملة للنظام أكثر ملاءمة. يمنح التحكم في التشغيل في الوقت الفعلي والمراقبة عن بُعد والجدولة التفصيلية لمسؤولي المنشأة ميزة عند ترشيد تشغيل النظام وإدارة الطاقة.
وإذا كانت المساحات التجارية الكبيرة تمثل تحديات عندما يتعلق الأمر بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإدارة الطاقة، فإن حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG تضمن للعملاء والشركاء أن يكونوا قادرين على تحقيق أهدافهم، لأنها تحافظ على سعادة المستأجرين والمتسوقين من خلال التصميمات المتنوعة والراحة التي لا مثيل لها والكفاءة العالية.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل. يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
