يمكن للمستخدمين مراقبة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المنزل والتحكم فيها بالإضافة إلى اتصال LG ThinQ من أجل تشغيل أكثر ملاءمة وكفاءة سواء في المنزل أو بعيداً عن المنزل. علاوة على ذلك، فإن تصميم العديد من وحدات LG الداخلية يجعل خدمة الصيانة أكثر ملاءمة لفنيي الخدمة. يمكن للفنيين أيضاً الوصول إلى معلومات الصيانة القيّمة حول الوحدات الداخلية والخارجية لتشخيص المشكلات بدقة أكبر وتقليل أوقات الخدمة.

يعرف مالكو المنازل ما يحتاجون إليه لمنزلهم المثالي وتتفهم LG ما يطلبه العملاء لتلبية هذه الاحتياجات. يوفر نظام LG Multi Split للعملاء حل HVAC السكني الأمثل لراحة منزلية مثالية مع جعل الحياة أكثر ملاءمة لأصحاب المنازل والمصممين ومهندسي HVAC.