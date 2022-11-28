We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
نظام التكييف المثالي للمنزل المثالي: LG Multi Split
إذا كنت تبحث عن مكيف الهواء المناسب، وبشكل أكثر تحديداً نظام مولتي سبليت (multi split system)، لمنزلك، فاستمر في القراءة لمعرفة المزيد حول الحل المثالي لمولتي سبليت. يجلب نظام LG Multi Split إلى الطاولة أكثر من التركيبات السكنية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. انبعاث ضوضاء منخفض وعامل شكل موفر للمساحة وراحة تجعل من Multi Split حل HVAC المثالي لمنزلك. نظراً لأن منازلنا هي المكان الذي نسترخي فيه وننشطه، يجب ألا تسبب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاصة بنا أي صداع أثناء التشغيل أو التركيب أو الصيانة.
السلام والهدوء
غالباً ما نتجاهل تأثير الضوضاء التي تحدثها الوحدة الخارجية. للحصول على أقصى قدر من الرضا من مكيف الهواء الخاص بك، يجب فحص مستوى الضوضاء قبل شراء وحدتك. يعمل نظام Multi Split للتركيبات السكنية على تقليل انبعاثات الضوضاء لتوفير بيئة أكثر هدوءاً وسكينة. السر يكمن في هيكل التمرير الهجين الذي يمر عبر العمود مع الضغط السفلي. يقلل الضاغط R1 من LG انبعاث الضوضاء من خلال تحسين الاستقرار والحد من الاهتزازات أثناء التشغيل. يعمل استقرار ضاغط R1 أيضاً على تحسين المتانة وزيادة عمر المنتجات مثل Multi Split حتى تتمكن من الاستمتاع ببيئة أكثر هدوءاً لفترة أطول.
الحجم الصغير يعني مساحة أكبر لك
لا يحمي Multi Split منزلك من الضوضاء غير الضرورية فحسب، بل يقلل عامل الشكل الصغير أيضاً من المساحة اللازمة للتثبيت، مما يوفر مزيداً من الحرية في تصميم النظام والداخل. يمكن أيضاً تشغيل العديد من الوحدات الداخلية من وحدة خارجية واحدة، مما يجعل استخدام المساحة أكثر كفاءة. إلى جانب المساحة الإضافية، لن يتداخل Multi Split مع تصميم منزلك أو جمالياته. عامل الشكل المرن هذا يجعل Multi Split مثالياً للتركيبات التحديثية أيضاً نظراً لأن الوحدة يمكن أن تتقدم بدقة في أي مساحة بدون قنوات مرهقة أو أنابيب واسعة النطاق. ليس أصحاب المنازل هم الوحيدون الذين يستفيدون من التصميم المبتكر لـ Multi Split. كما أن التصميم المدمج الأكثر ذكاءً لهذا الحل يجعل التثبيت أسرع وأكثر مرونة لمهندسي HVAC. تسمح الوحدة الأكثر إحكاما للمهندسين بالوصول إلى المساحات المدمجة للتركيب والصيانة.
راحة خاطفة
يمكن للمستخدمين مراقبة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المنزل والتحكم فيها بالإضافة إلى اتصال LG ThinQ من أجل تشغيل أكثر ملاءمة وكفاءة سواء في المنزل أو بعيداً عن المنزل. علاوة على ذلك، فإن تصميم العديد من وحدات LG الداخلية يجعل خدمة الصيانة أكثر ملاءمة لفنيي الخدمة. يمكن للفنيين أيضاً الوصول إلى معلومات الصيانة القيّمة حول الوحدات الداخلية والخارجية لتشخيص المشكلات بدقة أكبر وتقليل أوقات الخدمة.
يعرف مالكو المنازل ما يحتاجون إليه لمنزلهم المثالي وتتفهم LG ما يطلبه العملاء لتلبية هذه الاحتياجات. يوفر نظام LG Multi Split للعملاء حل HVAC السكني الأمثل لراحة منزلية مثالية مع جعل الحياة أكثر ملاءمة لأصحاب المنازل والمصممين ومهندسي HVAC.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.