We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
إثبات أن الراحة والاستدامة في الأماكن المغلقة يمكن أن تتعايش
أن تصبح أكثر استدامة يعني الالتزام باستخدام موارد أقل، وإنتاج نفايات أقل، وبذل كل ما هو ممكن لضمان كوكب صحي للأجيال القادمة. تحتضن LG Electronics هذا التحدي وتواصل اتخاذ خطوات لتقليل تأثيرها البيئي من خلال برنامج شامل لإدارة ESG. جنباً إلى جنب مع مبادرة Zero Carbon 2030 الطموحة وهدفها للانتقال بالكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، تقدم LG حلولاً مبتكرة يمكن أن تساعد المستهلكين على العيش بشكل أكثر توازناً مع الطبيعة اليوم.
أتيحت لشركة LG مؤخراً فرصة لعرض معرضها الواعي بالبيئة لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في معرض كوريا للطاقة 2021، أكبر معرض سنوي للطاقة في كوريا الجنوبية. بدلاً من إهدار موارد جديدة في معرض مؤقت، استخدمت LG حاويات شحن مسبقة الصنع واعتمدت مواد معاد تدويرها مثل نفايات الخشب لإنشاء مساحة فريدة ومثيرة للاهتمام بصرياً.
من خلال عرض مجموعة كاملة من حلول LG HVAC عالية الكفاءة والمناسبة للمنازل والمكاتب والمدارس بالإضافة إلى البيئات الداخلية الأخرى، كان أبرز ما في المعرض هو مكيف الهواء التجاري الجديد الذي أصبح أكثر كفاءة عبر محرك AI.
تستفيد أحدث حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG من التقنيات الذكية للمساعدة في تحسين جودة الهواء الداخلي مع خفض استهلاك الطاقة في الوقت نفسه. يعمل الكاسيت أحادي الاتجاه المثبت بالسقف من LG مع نظام شامل لتنقية الهواء على تنظيف الهواء وتبريده وتسخينه للحفاظ على راحة المنزل طوال العام.
تضمنت ابتكارات LG الأخرى المعروضة في المعرض نظام تخزين الطاقة (ESS) ونظام التحكم في طاقة المبنى (BECON)، وهو ثنائي قوي يخلق معاً حلاً شاملاً لإدارة الطاقة للشركات. كما تم عرض LG 4-Way DUAL Vane Cassette التي تستخدم تقنية UVnano وحوض تصريف مضاد للبكتيريا لتعزيز نظافة الوحدة وتدفق الهواء الناتج.
عرضت LG أول مكيف هواء بنظام المضخة الحرارية الهجينة GHP، وهو خيار فعال من حيث التكلفة للمرافق التعليمية والحكومية. يجمع الحل الهجين من LG بين مزايا أنظمة التحكم في المناخ التي تعمل بالكهرباء والغاز لتقديم أداء رائع مع تقليل تكلفة التبريد والتدفئة.²
بعد اختتام معرض كوريا للطاقة 2021، تبرعت LG بحاويات المعرض إلى Habitat Korea، الفرع الكوري الجنوبي من منظمة Habitat for Humanity العالمية غير الربحية. سيتم استخدام الحاويات المعاد توجيهها من قبل المنظمة كمركز تعليمي مخصص.
كما توضح حلول HVAC الفعالة والمسؤولة بيئياً من LG، فإن إنشاء بيئة داخلية صحية ومريحة لا يجب أن يأتي على حساب الاستدامة. من خلال الابتكارات التي تراعي بعناية احتياجات عملائها ورفاهية الكوكب، تساعد LG في تحقيق غد أفضل وأكثر إشراقاً.
1. أثبت الاختبار الذي أجراه معهد FITI للأبحاث والاختبار أن شريط LG DUAL Vane Cassette أدى إلى تقليل 99 بالمائة من بكتيريا المكورات العنقودية وعصيات القولون.
2 أثبت الاختبار الذي أجراه معهد FITI للاختبار والأبحاث أن كاسيت LG DUAL Vane أدى إلى تقليل 99 بالمائة من بكتيريا المكورات العنقودية وعصيات القولون.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
- السابق
- التالي