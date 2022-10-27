إثبات أن الراحة والاستدامة في الأماكن المغلقة يمكن أن تتعايش

أتيحت لشركة LG مؤخراً فرصة لعرض معرضها الواعي بالبيئة لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في معرض كوريا للطاقة 2021، أكبر معرض سنوي للطاقة في كوريا الجنوبية. بدلاً من إهدار موارد جديدة في معرض مؤقت، استخدمت LG حاويات شحن مسبقة الصنع واعتمدت مواد معاد تدويرها مثل نفايات الخشب لإنشاء مساحة فريدة ومثيرة للاهتمام بصرياً.

من خلال عرض مجموعة كاملة من حلول LG HVAC عالية الكفاءة والمناسبة للمنازل والمكاتب والمدارس بالإضافة إلى البيئات الداخلية الأخرى، كان أبرز ما في المعرض هو مكيف الهواء التجاري الجديد الذي أصبح أكثر كفاءة عبر محرك AI.