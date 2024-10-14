الاتجاه السائد في مبردات HVAC‏ لعام 2025

ب. R32 & R454B

من بين العديد من الخيارات، يعتبر R32 وR454B بديلين محتملين لمُبرِّد R410A، حيث يوفران قدرة منخفضة على الاحترار العالمي وثباتًا. R32، وهو أحد مكونات R410A (وكذلك R454B)، هو مبرد أحادي المكون مع قدرة منخفضة على الاحترار العالمي تبلغ 675. لا يتطلب مواد أخرى للخلط، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة. وباعتباره مادة تبريد أحادية المكون، فمن الأسهل إعادة تدويره، مما يزيد من فوائده البيئية. يحتوي R454B على قدرة احترار عالمي أقل من 466 وضغط تشغيل ودرجة حرارة تفريغ مماثلة لمُبرِّد R410A، مما يجعله بديلاً مباشرًا أكثر. يعتبر كل من R32 وR454B بديلين مناسبين لـ R410A ولكن بطرق مختلفة.

* https://trane.eu/uk/about-trane/blog-post.html?ld=11

* https://www.r32reasons.com/docs/default-source/default-document-library/the-facts-about-r-32-and-r-454b.pdf?sfvrsn=f711fd62_0

ج. مواد التبريد الطبيعية

تتميز المبردات الطبيعية مثل R717 وR744 وR290 وR600a بقدرة أقل بكثير على التسبب في الاحترار العالمي مقارنةً بالمبردات الاصطناعية مثل R32 وR454B، وهي أرخص ثمنًا. ومع ذلك، فإن R717 وR290 وR600a تنطوي على مخاطر أعلى من القابلية للاشتعال، مما يتطلب تدابير سلامة صارمة وتعامل خاص. من حيث الكفاءة، لا تزال المبردات الاصطناعية خيارات أفضل من المبردات الطبيعية.