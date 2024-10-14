We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الاتجاه السائد في مبردات HVAC لعام 2025
من المقرر أن يكون عام 2025 علامة فارقة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عندما يتعلق الأمر بغازات التبريد، مع تغيير اللوائح التنظيمية بناءً على تعديل Kigali لبروتوكول مونتريال. ستدخل اللوائح الجديدة بشأن المبردات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، وستؤثر على البلدان الأخرى لاعتماد المبردات ذات التأثير البيئي الأقل. فلنستكشف كيف ستؤثر هذه التغييرات التنظيمية على صناعة HVAC.
01 التغييرات في اللوائح التنظيمية
أ. لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالغازات المفلورة
يخطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من مُركَّبات الهيدروفلوروكربون الهيدروفلورية (HFCs) في السوق الأوروبية لتحقيق أهدافه المناخية لعام 2030 وحياد الكربون بحلول عام 2050، كجزء من اتفاقية باريس. تحظر اللائحة تصنيع وتركيب واستيراد أنظمة مُكيّف سبليت الفردي التي تحتوي على أقل من 3 كجم من المبردات عند استخدام مبردات تزيد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي عن 750 ابتداءً من 1 يناير 2025. يمتد هذا الحظر تدريجيًا ليشمل منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الأخرى مثل المضخات الحرارية من 2027 إلى 2035.
ب. برنامج SNAP التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA" (سياسة البدائل الجديدة الهامة)
تخطط وكالة حماية البيئة الأمريكية (US EPA) للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون من خلال حظر المنتجات ذات القدرة العالية على إحداث الاحتباس الحراري العالمي (GWP). كجزء من هذه الخطة، يحظر برنامج التحولات التكنولوجية تصنيع وتركيب واستيراد المنتجات التي تستخدم مبردات تزيد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي عن 700 ابتداءً من 1 يناير 2025. ويشمل ذلك المبردات والمضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء التجارية. يهدف البرنامج إلى الانتقال التدريجي في منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من 2025 إلى 2028، بما في ذلك تقييد أنظمة الترددات الهوائية المرنة التي تستخدم مبردات ذات قدرة احترار عالمي تزيد عن 700.
02 المبردات الجديدة كبدائل
أ. المبردات التي يتم التخلص منها تديجيًا
يتم التخلص تدريجيًا من بعض المبردات الأكثر استخدامًا، مثل R22 وR410A، بموجب اللوائح الجديدة. تبلغ قدرة الاحترار العالمي لمبرد R22، المسموح به فقط في حالة إعادة تدويره، 1810، بينما تبلغ قدرة الاحترار العالمي لمبرد R410A 2088 - وكلاهما أعلى بكثير مما تسمح به اللوائح الجديدة. ونظرًا لاستخدام هذه المبردات على نطاق واسع في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، تتزايد الحاجة إلى بدائل. نظرًا لأن كلاً من R22 وR410A مستقرين نسبيًا وغير قابلين للاشتعال، يجب أن تتمتع البدائل أيضًا بالثبات إلى جانب انخفاض القدرة على الاحترار العالمي وكفاءة الطاقة.
ب. R32 & R454B
من بين العديد من الخيارات، يعتبر R32 وR454B بديلين محتملين لمُبرِّد R410A، حيث يوفران قدرة منخفضة على الاحترار العالمي وثباتًا. R32، وهو أحد مكونات R410A (وكذلك R454B)، هو مبرد أحادي المكون مع قدرة منخفضة على الاحترار العالمي تبلغ 675. لا يتطلب مواد أخرى للخلط، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة. وباعتباره مادة تبريد أحادية المكون، فمن الأسهل إعادة تدويره، مما يزيد من فوائده البيئية. يحتوي R454B على قدرة احترار عالمي أقل من 466 وضغط تشغيل ودرجة حرارة تفريغ مماثلة لمُبرِّد R410A، مما يجعله بديلاً مباشرًا أكثر. يعتبر كل من R32 وR454B بديلين مناسبين لـ R410A ولكن بطرق مختلفة.
ج. مواد التبريد الطبيعية
تتميز المبردات الطبيعية مثل R717 وR744 وR290 وR600a بقدرة أقل بكثير على التسبب في الاحترار العالمي مقارنةً بالمبردات الاصطناعية مثل R32 وR454B، وهي أرخص ثمنًا. ومع ذلك، فإن R717 وR290 وR600a تنطوي على مخاطر أعلى من القابلية للاشتعال، مما يتطلب تدابير سلامة صارمة وتعامل خاص. من حيث الكفاءة، لا تزال المبردات الاصطناعية خيارات أفضل من المبردات الطبيعية.
03 كيف ستؤثر اللوائح على السوق والحياة اليومية؟
سيتم حظر تصنيع المنتجات التي تستخدم المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي بشكل صارم في الولايات المتحدة، ولكن لا يُحظر بيع واستخدام وإصلاح المنتجات المنتجة قبل عام 2025. لذا، لا يحتاج المستهلكون إلى تغيير المبردات في أنظمة HVAC الخاصة بهم على الفور. ومع ذلك، بعد تعديل Kigali وبروتوكول مونتريال، الذي أثر على التغييرات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ستحتاج البلدان الأخرى إلى تحديث لوائحها في غضون بضع سنوات. مع القيود المفروضة على البيع في الولايات المتحدة والاتجاه العالمي لتغيير اللوائح، سينخفض استخدام المبردات المحظورة، مما قد يؤدي إلى رفع أسعارها.
04 منتجات LG ذات المبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي
بدأت شركة LG في التكيف مع هذه التغييرات التنظيمية منذ بضع سنوات باستخدام مبردات جديدة أقل ضررًا بالبيئة. تنتقل مبردات LG إلى مبردات ذات قدرة احترار عالمي أقل، مثل مبرد الطرد المركزي الخالي من الزيت باستخدام R-1233zd (قدرة الاحترار العالمي 1) ومبرد التمرير العاكس باستخدام R32. ويستخدم نظام Multi V i (VRF) مادة R32، بينما تنتقل منتجات Multi V الأخرى من R410A إلى مبردات ذات قدرة احترار عالمي أقل، مثل R32 وR454B. أخيرًا وليس آخرًا، تستخدم طرازات المضخات الحرارية الجديدة من LG إما R290 مع قدرة منخفضة على الاحترار العالمي تبلغ 3 أو R32.
تهدف اللوائح الجديدة بشأن المبردات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى الحد من التأثير الضار للاحتباس الحراري. تسعى صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) أيضًا إلى توفير هواء مريح ونظيف على المدى القصير والطويل من خلال الانتقال إلى منتجات تسبب ضررًا أقل للبيئة. وكجزء من هذه الصناعة، تساهم LG في الجهود الرامية إلى توفير هواء نظيف في الحياة اليومية على المدى الطويل.
