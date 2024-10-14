We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
التنقل في معايير جودة الهواء الداخلي في جميع أنحاء العالم
جودة الهواء الداخلي (IAQ) ليست مجرد كلمة رنانة - فهي ضرورية للحفاظ على صحة وإنتاجية وراحة كل من يقضي وقته داخل البيت، وهذا يشملنا جميعًا. يتم تحسين معايير جودة الهواء الداخلي (IAQ) باستمرار في جميع أنحاء العالم. تتقدم المزيد من البلدان إلى الأمام، حيث تقوم بصياغة ومراجعة المبادئ التوجيهية لإدارة ملوثات الهواء بشكل أكثر فعالية ولتعزيز جودة الهواء في أماكن المعيشة والعمل. وعلى الرغم من أن العديد من هذه المعايير في العالم هي إرشادات وليست لوائح تنظيمية، إلا أن هدفها يظل واحدًا: ألا وهو مساعدتنا على خلق بيئات داخلية صحية أكثر، وبالتالي تحسين صحتنا ورفاهيتنا.
معايير جودة الهواء الداخلي (IAQ) العالمية
لا ينصب تركيز منظمة الصحة العالمية (WHO) على المشكلات الصحية الكبيرة فقط؛ فهي تقدم إرشادات مهمة بشأن المشكلات الصغيرة المهمة أيضًا، مثل الجسيمات والرادون والمركبات العضوية المتطايرة والملوثات البيولوجية. تساعد هذه الإرشادات الدول على وضع سياسات تحافظ على جودة الهواء داخل المنازل. عندما يتعلق الأمر بوضع مخطط للمباني الصحية، تقوم المُنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO) بوضع المبادئ التوجيهية. تضمن معايير مثل ISO-16814:2008 والمعايير المحدثة ISO 16000-40:2019/Amd 1:2024 أن تعطي تصاميم المباني الأولوية لجودة الهواء، مما يجعل البيئات الداخلية أكثر أمانًا وراحة.
المعايير في قارة أمريكا الشمالية
وفي الولايات المتحدة، تتولى كل من وكالة حماية البيئة (EPA) والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) مسئولية وضع معايير جودة الهواء الداخلي. تراقب إرشادات وكالة حماية البيئة عن كثب مستويات مُسببات التلوث، مما يضمن بقاء الهواء الذي نتنفسه في المنازل والمدارس والمكاتب نظيفًا وصحيًا. الأمر لا يقتصر على ذلك بالنسبة لمعيار ASHRAE 62.1 من الجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد والتكييف (ASHRAE)، حيث يركز على التهوية وتوزيع الهواء وتنظيف الهواء لضمان هواء داخلي نقي وصحي. وبالمثل، في كندا، يعتبر الحفاظ على سلامة الهواء في الأماكن المغلقة أولوية، وهو ما تؤكده إرشادات جودة الهواء في الأماكن السكنية المغلقة (RIAQG) الصادرة عن وزارة الصحة الكندية. وتوفر هذه الإرشادات توجيهات واضحة بشأن الحفاظ على جودة الهواء المُثلى، في حين أن النهج الذي تتبعه كندا لفهم ملوثات معينة يُمكِّن أصحاب المنازل من معالجة قضايا جودة الهواء بفعالية.
المعايير في الاتحاد الأوروبي
في الاتحاد الأوروبي، يتم التركيز على ضمان تدفق الهواء داخل المباني بشكل جيد، وذلك بفضل المعيار BS EN 13142:2021. تضع هذه المواصفة القياسية معايير صارمة لأنظمة تهوية المباني، مما يضمن تصميمها ليس فقط من أجل الراحة ولكن أيضًا من أجل صحة كل من بداخلها. تستلهم الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA) من كُتيِّب التشغيل العالمي من خلال المواءمة بشكل وثيق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. ويعزز هذا الالتزام نهجًا موحدًا لمعالجة قضايا جودة الهواء داخل المباني في جميع أنحاء أوروبا، مما يضمن احترام المعايير دوليًا وفعاليتها محليًا.
المعايير في آسيا
وضعت دول شمال شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان إرشادات خاصة بالجودة والتهوية داخل المباني تتماشى بشكل وثيق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية. في كوريا الجنوبية، تُشرِف وزارة البيئة على هذه المعايير، بينما في اليابان، تركز اللجنة المعنية بمتلازمة البيت المريض على قياس جودة الهواء داخل المباني، وتضع لجنة معايير جودة الهواء الداخلي JEM 1467 معايير مُنظِّفات الهواء. وقد وضعت حكومات جنوب شرق آسيا أيضًا معايير IAQ استنادًا إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية. على سبيل المثال، أدخلت إدارة السلامة والصحة المهنية في ماليزيا مدونة ممارسات جودة الهواء الداخلي، بينما تستخدم الهند معيار الجمعية الهندية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ISHRAE) لقياس جودة الهواء الداخلي.
المعايير في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة)
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت بلدية دبي معايير خاصة بجودة الهواء الداخلي (IAQ)، مع التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية: الفورمالديهايد، والمركبات العضوية المتطايرة الكلية (TVOC)، والجسيمات العالقة، والمعروفة أيضًا باسم الجسيمات. ووفقًا لهذه اللوائح، يجب ألا تتجاوز مستويات الفورمالدهايد 0.08 جزء في المليون (ppm)، ويجب أن تظل مستويات المركبات العضوية المتطايرة أقل من 300 ميكروغرام لكل متر مكعب (μg/متر مكعب)، ويجب أن تبقى الجسيمات العالقة أقل من 150 μg/متر مكعب.
المعايير في جمهورية جنوب أفريقيا
في جنوب أفريقيا، معايير جودة الهواء الداخلي (IAQ) تتبع معايير منظمة الصحة العالمية التي تغطي عوامل مختلفة مثل الجسيمات وأول أكسيد الكربون (CO) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2). يتم تنظيم مستويات الجسيمات عند 50 ملليغرام لكل متر مكعب (ملغم/م³) على مدار 24 ساعة و20 ملغم/م³ سنويًا. تختلف حدود أول أكسيد الكربون (CO) بناءً على مدة التعرض، حيث تتراوح بين 100 ملغم/م³ لمدة 15 دقيقة إلى 7 ملغم/م³ لمدة 24 ساعة، ويجب ألا يتجاوز التعرض لثاني أكسيد النيتروجين (NO2) 200 ملغم/م³ لمدة ساعة واحدة و40 ملغم/م³ سنويًا.
نظرة أعمق على جودة الهواء الداخلي (IAQ)
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن معايير جودة الهواء الداخلي (IAQ) في جميع أنحاء العالم، فهناك العديد من الموارد لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تبحث عنها. بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في هذا المجال، فإن اللجنة الفنية العلمية 34 (STC34) التابعة للجمعية الدولية لجودة الهواء الداخلي والمناخ تُعتبر كنز من الخبرة في هذا الشأن. لا تقوم هذه اللجنة بالدراسة فحسب، بل تحدد أيضًا وتيرة البحث والابتكار في مجال جودة الهواء الداخلي. قاعدة بيانات المعهد الدولي لجودة البيئة والجودة في إرشادات IEQ تُدِّم نظرة مُفصَّلة على معايير جودة الهواء والماء المطبقة في 34 دولة، مما يوفر رؤى ثمينة حول الممارسات والسياسات العالمية.
بينما نستكشف المعايير الدولية المختلفة، يتضح لنا أن مواءمة المعايير العالمية لمعايير الجودة والسلامة في الهواء والماء تتجاوز كونها مُوحَّدة؛ حيث أن الأمر يتعلق بإنشاء إطار عالمي يضمن أن الهواء الذي نتنفسه في الداخل، سواء في المنزل أو العمل، آمن ونظيف باستمرار في جميع أنحاء العالم. ومن خلال سد الفجوات بين المعايير الدولية المختلفة والتركيز على تدابير شاملة لجودة الهواء، يمكننا أن نتمكن من تنمية بيئات صحيّة أكثر في جميع أنحاء العالم، وبناء أماكن أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة. ترقبوا الجزء التالي من سلسلة جودة الهواء الداخلي (IAQ)، حيث سنناقش الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على هواء أنظف في منزلك.
