وفي الولايات المتحدة، تتولى كل من وكالة حماية البيئة (EPA) والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) مسئولية وضع معايير جودة الهواء الداخلي. تراقب إرشادات وكالة حماية البيئة عن كثب مستويات مُسببات التلوث، مما يضمن بقاء الهواء الذي نتنفسه في المنازل والمدارس والمكاتب نظيفًا وصحيًا. الأمر لا يقتصر على ذلك بالنسبة لمعيار ASHRAE 62.1 من الجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد والتكييف (ASHRAE)، حيث يركز على التهوية وتوزيع الهواء وتنظيف الهواء لضمان هواء داخلي نقي وصحي. وبالمثل، في كندا، يعتبر الحفاظ على سلامة الهواء في الأماكن المغلقة أولوية، وهو ما تؤكده إرشادات جودة الهواء في الأماكن السكنية المغلقة (RIAQG) الصادرة عن وزارة الصحة الكندية. وتوفر هذه الإرشادات توجيهات واضحة بشأن الحفاظ على جودة الهواء المُثلى، في حين أن النهج الذي تتبعه كندا لفهم ملوثات معينة يُمكِّن أصحاب المنازل من معالجة قضايا جودة الهواء بفعالية.