هل مكيف الهواء والمضخة الحرارية جاهزان لفصل الشتاء؟

في فصل الشتاء، يمكن أن يؤثر تراكم الجليد على الوحدة الخارجية على كفاءة وأداء المُكيِّف. ولمعالجة ذلك، تم تجهيز أنظمة HVAC من LG بوظيفة إزالة الصقيع التلقائية، والتي تلعب دورًا حيويًا في منع تراكم الجليد. تضمن هذه الميزة أن يحافظ النظام على التشغيل الأمثل، مما يسمح له بالاستمرار في العمل بكفاءة حتى أثناء الظروف الجوية الباردة. من خلال تنشيط دورات الإذابة تلقائيًا حسب الحاجة، فإن هذه الميزة تحمي النظام من مشاكل الأداء وتُقلِّل من مخاطر إهدار الطاقة، مما يعزز في النهاية موثوقية معدات HVAC وإطالة عمرها الافتراضي.