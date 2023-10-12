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Single split
نظام تكييف Single Split هو الخيار الأمثل للمتاجر المختلفة التي تعمل بنظام البيع بالتجزئة. إن توافقه مع مجموعة كبيرة من الوحدات الداخلية يزيد من الراحة في المكان ويوفر كفاءة طاقة مثالية وأداءًا موثوقًا به.
ما هو نظام Single Split؟
الميزات الرئيسية
توافق مرن
تتصل وحدة خارجية واحدة بسلاسة بمجموعة كبيرة من الوحدات الداخلية، مما يسمح بمجموعة متنوعة من خيارات التصميم الجمالية التي تعزز جاذبية الفريدة للمساحة والجو المريح.
توفير الطاقة
على عكس الضواغط التقليدية، يقوم الضاغط العاكس LG Smart Inverter بضبط تدفق الهواء بذكاء لتوفير الراحة المثلى وتوفير الطاقة بغض النظر عن الظروف الخارجية.
الموثوقية
يتم الحفاظ على اتساق الأداء القوي لنظام Single Split حتى في ظل الظروف القاسية، مثل عدم انتظام إمداد الطاقة والطقس القاسي.
LG ThinQ
استمتع بحرية إدارة المنزل عن بعد. يتيح تطبيق LG ThinQ™ التحكم في درجة الحرارة بسهولة، والأوامر الصوتية، ومراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وكل ذلك من أجل تحسين كفاءة المنزل.
* يرجى الملاحظة أن مودم WiFi قد يكون ضروريًا حسب موقعك.
المنتجات المطروحة
* يمكن أن تختلف المنتجات المطروحة حسب البلد.
الأسئلة الشائعة
ما هو المُكيف العاكس وكيف يعمل؟
يمكن لمكيف الهواء العاكس ضبط سرعة محرك الضاغط لتنظيم درجة الحرارة. بالمقارنة مع الضاغط ذو السرعة الثابتة، فإن الضاغط المتغير السرعة معروف بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الضجيج.
ما هي تقنية Fin وما أهميتها؟
تم تصميم تقنية Fin لتعزيز مقاومة التآكل، وحماية ملفات مكثف تكييف الهواء من التآكل والصدأ. تعمل التقنيات التالية على زيادة كفاءة التبريد وإطالة عمر مكيفات الهواء بشكل كبير.
- تقنية Gold Fin: يتم تطبيق الطلاء الذهبي الحصري المضاد للتآكل على زعنفة التبريد الخاصة بالمبادل الحراري. تضمن تقنية Gold Fin أن يكون المبادل الحراري أكثر متانة وأن السطح أكثر مقاومة للتآكل لفترة أطول.
- تقنية Black Fin: يتم تطبيق الطلاء الأسود مع راتنج الإيبوكسي المعززة على الوحدات الخارجية لمكيف الهواء لتوفير حماية قوية من مختلف الظروف الخارجية المسببة للتآكل، مثل التلوث الملحي وتلوث الهواء، بما في ذلك الأبخرة.
هل تتطلب أنظمة تكييف Single Split صيانة؟
يتطلب تكييف Single Split صيانة دورية. يتضمن ذلك تنظيفًا شاملاً للمرشح (الفلتر) كل عام لمساعدة التكييف على العمل بشكل أكثر كفاءة وخفض تكاليف التشغيل. تدعم تقنيات الضاغط المتفوقة من LG الأداء المستقر عبر نطاق واسع من درجات الحرارة.
أين يجب أن أقوم بتركيب الوحدة الداخلية لنظام Single Split؟
يساعد موقع التثبيت المناسب لكل نوع من الوحدات الداخلية على تحقيق الأداء الأمثل.
أ. CEILING MOUNTED CASSETTE
يوفر التكييف المثبت بالسقف ملاءمة ممتازة للاستخدام التجاري، بما في ذلك المقاهي والمخابز ومتاجر الملابس. للحصول على راحة بيئية مثالية، يوصى بتثبيت الوحدة في منتصف السقف.
ب. CEILING CONCEALED DUCT
هذا التكييف يتيح التبريد المتزامن لغرف متعددة، مثل المكاتب أو الفنادق. من الأفضل تركيبه في مكان مرتفع على الحائط أو في السقف، بعيدًا عن أي عوائق قد تسد فتحة التهوية.
ج. وحدة تكييف تقف على الأرضية (FLOOR STANDING)
لضمان تدفق الهواء بشكل مثالي، يجب أن يتم تركيب وحدة أرضية في نفس اتجاه النافذة، ويجب أن تظل فتحة التهوية بعيدة عن العوائق.
د. WALL MOUNTED UNIT
للتركيب المثالي لهذا التكييف، عليك وضعه في وسط الغرفة، بالقرب من السقف، دون أي عوائق تسد فتحة التهوية.
ما الفرق بين أنظمة تكييف Single Split وأنظمة التقسيمات المتعددة (Multi Split)؟
تشير أنظمة Single Split إلى نظام تكييف الهواء الذي يتكون من خارجية واحدة واحدة مقترنة بوحدة داخلية واحدة. على الصعيد الآخر، يسمح نظام Multi Split بتشغيل وحدات داخلية متعددة مع وحدة خارجية واحدة.
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