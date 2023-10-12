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مكيّف هواء عاكس - دولابي - ديلوكس - بارد فقط

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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مكيّف هواء عاكس - دولابي - ديلوكس - بارد فقط

APNQ55GT3E0

مكيّف هواء عاكس - دولابي - ديلوكس - بارد فقط

تصميم عصري

يمتزج تصميم الحامل الأرضي الجديد بشكل مثالي مع الديكور المحيط في المنزل والمكتب.
تصميم نحيف

تصميم نحيف

يتميز بنحافته المميزة، مما يمنحك تصميمًا داخليًا شاملاً وملائمًا.
شاشة مخفية

شاشة مخفية

تظهر الشاشة المخفية فقط عندما يلمس المستخدم الشاشة.

أداء مثالي

كفاءة عالية ذات مستوى عالمي يُضاف إليها لمسة جمالية جديدة كل عام.
تبريد سريع

تبريد سريع

وظيفة تبريد قوية توفر أداء تبريد أعلى وأسرع.
دفق هواء قوي

دفق هواء قوي

استمتع بهبّة هوائية ثلاثية الأبعاد تصل إلى 20 مترًا، تمنحك تبريدًا مريحًا ومنعشًا بشكل سريع.
وحدة التحكم

وحدة التحكم

ليست هناك حاجة إلى تعلّم المزيد. ما عليك سوى النظر والضغط.
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كل المواصفات

المواصفات العامة

القدرة - تبريد (المصنف)

13.51كيلوواط
46,100وحدة حرارة بريطانية/ساعة

دخل الطاقة - تبريد (المصنف)

3.88كيلوواط

تيار التشغيل - تبريد (المصنف)

17.0أمبير

مزوّد الطاقة (فولط، طور، هرتز)

230, 1, 60

توصيلات سلكية - كابل تزويد بالطاقة (بما في ذلك التوصيل الأرضي) (العدد × ملم² (AWG))

3C x 6.0‏ (10)

الأبعاد - (العمق×العرض×الارتفاع)

950 × 1.380 × 330 مم
37-13/32 × 54-11/32 × 13 بوصة

الوزن الصافي

89.0كجم (196.2 رطل)

الضاغط - النوع

دوار مزدوج

الضاغط - الطراز

GPT442MAB الطراز x 1 رقم

الضاغط - نوع المحرك

BLDC

الضاغط - خرج المحرك

4,000 واط (عند 60 هرتز) ×عدد1

مبرّد - النوع

R410A

مبرّد - المقدار المشحون سلفًا

3,400جم (119.9أونصة)

مبرّد - طول الأنبوب بدون شحن

5م (16.4قدم)

مبرّد - حجم الشحن الإضافي

40جم/م (0.43أونصة/قدم)

مبرّد - التحكم

صمام توسيع إلكتروني

زيت المبرّد - النوع

FVC68D ‏(PVE)

زيت المبرّد - الحجم المشحون

1,300cc × 1عدد

المبادل الحراري - عدد×(صف×عمود×FPI)

(2 × 32 × 16) × 2

مروحة - النوع

دافعة

مروحة - معدل تدفق الهواء

120 × 2م/3د

محرك المروحة - النوع

BLDC

محرك المروحة - خرْج

124.2واط × 2عدد

مستوى ضغط الصوت - التبريد (المصنف)

62ديسيبل (A)

توصيلات الأنابيب - سائل (قطر خارجي)

Ø9.52ملم‏ (بوصة3/8)

توصيلات الأنابيب - غاز (قطر خارجي)

Ø19.05ملم‏ (بوصة3/4)

طول الأنابيب (الحد الأقصى)

30م (98.4قدم)

الحد الأقصى لفرق الارتفاع - الوحدة الخارجية ~الوحدة الداخلية (الحد الأقصى)

20م (65.6قدم)

نطاق التشغيل (Teriperatvre خارجي) - التبريد - الحد الأدنى - الحد الأقصى

0°C (32.0°F) - 54DB (129.2DB)

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