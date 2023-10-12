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مكيّف هواء عاكس - دولابي - ديلوكس - بارد فقط
كل المواصفات
-
القدرة - تبريد (المصنف)
-
13.51كيلوواط
46,100وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
دخل الطاقة - تبريد (المصنف)
-
3.88كيلوواط
-
تيار التشغيل - تبريد (المصنف)
-
17.0أمبير
-
مزوّد الطاقة (فولط، طور، هرتز)
-
230, 1, 60
-
توصيلات سلكية - كابل تزويد بالطاقة (بما في ذلك التوصيل الأرضي) (العدد × ملم² (AWG))
-
3C x 6.0 (10)
-
الأبعاد - (العمق×العرض×الارتفاع)
-
950 × 1.380 × 330 مم
37-13/32 × 54-11/32 × 13 بوصة
-
الوزن الصافي
-
89.0كجم (196.2 رطل)
-
الضاغط - النوع
-
دوار مزدوج
-
الضاغط - الطراز
-
GPT442MAB الطراز x 1 رقم
-
الضاغط - نوع المحرك
-
BLDC
-
الضاغط - خرج المحرك
-
4,000 واط (عند 60 هرتز) ×عدد1
-
مبرّد - النوع
-
R410A
-
مبرّد - المقدار المشحون سلفًا
-
3,400جم (119.9أونصة)
-
مبرّد - طول الأنبوب بدون شحن
-
5م (16.4قدم)
-
مبرّد - حجم الشحن الإضافي
-
40جم/م (0.43أونصة/قدم)
-
مبرّد - التحكم
-
صمام توسيع إلكتروني
-
زيت المبرّد - النوع
-
FVC68D (PVE)
-
زيت المبرّد - الحجم المشحون
-
1,300cc × 1عدد
-
المبادل الحراري - عدد×(صف×عمود×FPI)
-
(2 × 32 × 16) × 2
-
مروحة - النوع
-
دافعة
-
مروحة - معدل تدفق الهواء
-
120 × 2م/3د
-
محرك المروحة - النوع
-
BLDC
-
محرك المروحة - خرْج
-
124.2واط × 2عدد
-
مستوى ضغط الصوت - التبريد (المصنف)
-
62ديسيبل (A)
-
توصيلات الأنابيب - سائل (قطر خارجي)
-
Ø9.52ملم (بوصة3/8)
-
توصيلات الأنابيب - غاز (قطر خارجي)
-
Ø19.05ملم (بوصة3/4)
-
طول الأنابيب (الحد الأقصى)
-
30م (98.4قدم)
-
الحد الأقصى لفرق الارتفاع - الوحدة الخارجية ~الوحدة الداخلية (الحد الأقصى)
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20م (65.6قدم)
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نطاق التشغيل (Teriperatvre خارجي) - التبريد - الحد الأدنى - الحد الأقصى
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0°C (32.0°F) - 54DB (129.2DB)
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