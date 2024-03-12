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Ceiling Cassette, 4-Way Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 34kBtu

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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Ceiling Cassette, 4-Way Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 34kBtu

ATNW34GPLT6 ANWBIBR + AUUW34GT6 ATWGIBR

Ceiling Cassette, 4-Way Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 34kBtu

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  • يتكون مكيف LG Ceiling Cassette من جزء علوي وسفلي باللون الأبيض. في الأسفل، توجد مراوح في كل اتجاه من الاتجاهات الأربعة، بحيث يمكن للهواء أن يتدفق.
  • تتميز وحدة LG Single Split الخارجية بشكل مستطيل طويل وتحتوي على مروحة كبيرة مدمجة بالداخل
يتكون مكيف LG Ceiling Cassette من جزء علوي وسفلي باللون الأبيض. في الأسفل، توجد مراوح في كل اتجاه من الاتجاهات الأربعة، بحيث يمكن للهواء أن يتدفق.
تتميز وحدة LG Single Split الخارجية بشكل مستطيل طويل وتحتوي على مروحة كبيرة مدمجة بالداخل

الميزات الرئيسية

  • عازل داخلي آمن لتوفير تدفق هواء أنظف وأنقى
  • نظام تنقية هواء قوي من 5 خطوات لتنقية هواء قوية ولتوفير مساحات داخلية صحية (اختياري)
  • جهاز تحكم عن بُعد ذكي مزود مع تطبيق ThinQ™، مما يوفر لك أقصى درجات الراحة (اختياري)
  • تركيب سهل ومرن
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هواء نظيف مع تنقية متقدمة للهواء

نظام تنقية الهواء المكون من 5 خطوات يحد من الروائح والجراثيم وجزيئات الغبار الدقيقة الصغيرة مثل PM 1.0.‏1) يمكن استخدام الفلتر القابل للتنظيف بالماء بشكل شبه دائم بينما يعالج نظام Safe Plus Insulation‏2) المكونات الداخلية لمنع العفن وتمكين تدفق الهواء النظيف والمنعش.

منطقة تغطية واسعة

 

 

تمتد تنقية الهواء إلى ما وراء المنطقة المبردة حتى 147 مترًا مربعًا، 3) مما يساعد في الحصول على بيئة نظيفة وصحية حتى في الأماكن المزدحمة مثل رياض الأطفال والمدارس ومراكز التسوق.

أيقونة تكامل التكنولوجيا الذكية

يمكن التحكم في مكيف الهواء من أي مكان عن طريق تطبيق LG ThinQ™. فهو يعمل على زيادة كفاءة الطاقة والراحة إلى أقصى حد من خلال الكشف عن الوجود البشري من خلال مستشعر الكشف عن وجود بشر (Human Detection Sensor) 4) وتدفق الهواء المعدل بناءً على مستويات الرطوبة التي تتناسب مع الظروف المناخية المختلفة.

سهولة التركيب والصيانة

يعمل جهاز LG Ceiling Mounted Cassette على تبريد وتدفئة المكان بقوة، ويتميز بتصميم مدمج مرن وفعال من حيث التكلفة للتركيب. يتم التحكّم في المرواح الأربع جميعها بشكل منفصل بينما يسهل فصل ألواح الزوايا وإعادة تركيبها، كما تضمن وظيفة التسوية التلقائية سهولة تنظيف الفلتر.

1. شراء طقم تنقية الهواء اختياري.

2. يتم تطبيق عزل Safe Plus على الأجهزة التي تم طرحها في مايو 2021. يُرجى الاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل المنتج.

3. المنتج الذي يتم اختباره هو الطراز RNW1450T2S.

 - محتوى نتيجة اختبار فحص شهادة معيار منظف الهواء الداخلي.

 - تركيز الأوزون - TR (النزرة): يشير إلى حالة أقل من 0.01.

4. يُعد شراء مستشعر الكشف عن وجود بشر اختياريًا.

طباعة

كل المواصفات

السعة

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    3.36~7.75~9.95

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    11,480~26,400~34,000

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    3.36~6.99~9.95

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    11,480~23,800~34,000

  • التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    3.27~7.90~8.20

  • التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    11,200~27,000~28,000

مدخل الطاقة

  • التبريد¹ (المعدل) (kW)

    2.13

  • التبريد² (المعدل) (kW)

    2.74

  • التدفئة (المعدل) (kW)

    2.13

EER / COP

  • التبريد¹ / التدفئة (W / W)

    12.40 / 3.7

الوحدة الخارجية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • الأبعاد (W x H x D) (mm)

    870 x 650 x 330

  • الوزن الصافي (kg (lbs))

    44.7

  • نوع الضاغط

    Twin Rotary

  • نوع المبرد

    R410A

  • معدل تدفق هواء المروحة (m3/min x No.)

    50 x 1

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    50.00

  • تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    52.00

  • الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ15.88 (5/8)

  • طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m (ft))

    50

  • الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU‏ - ODU) (الحد الأقصى) (m (ft))

    30.00

الوحدة الداخلية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • أبعاد الجسم (W x H x D) (mm)

    840 x 246 x 840

  • الوزن الصافي (kg (lbs))

    25.5

  • معدل تدفق الهواء (H / M / L) (m3/min)

    23.0 / 21.0 / 19.0

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))

    40.0 / 38.0 / 36.0

  • تدفئة مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))

    40.0 / 38.0 / 36.0

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