تعمل وظيفة ESP على ضبط حجم الهواء عبر وحدة تحكم عن بُعد، بينما يتحكم محرك BLDC في سرعة المروحة وحجم الهواء. يضبط جهاز التحكم عن بعد السلكي الضغط الساكن الخارجي تلقائيًا بغض النظر عن طول الأنبوب، مما يوفر سهولة التركيب.