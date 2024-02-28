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أكلات سريعة لرمضان مع إل جي
Febuary, 2024
بينما يحل علينا شهر رمضان الكريم محملاً بلحظات غالية من العبادة والصلاة وجمعات العائلة، ننتظر جميعنا بحماس لمشاركة وجبات لذيذة مع أحبائنا، ولتكون سفرتك مميزة جداً، إليك بعض الوصفات السهلة والكلات السريعة لرمضان لتجربتها هذا العام والاستمتاع بوجبات إفطار مثالية مع عائلتك.
وصفة السليق
السليق هو طبق سعودي شهير يتميز بفوائده الغذائية المتعددة بسبب احتوائه على الحليب، ويمكنك إعداد هذا الطبق باتباع الخطوات التالية:
1. المكونات
● للسليق:
- ٢ كوب أرز قصير الحبة
- ٢ كوب حليب
- دجاجة كاملة
- زبدة
- لبان دكر
- بودرة ماجي
- بصلة واحدة
- حبوب هيل
- عود قرفة
- أوراق غار
● للدقوس (الصلصة):
- ٢ طماطم
- خيارة واحدة
- فص ثوم واحد
- فلفل حار
- زيت نباتي
- عصير ليمون
- ملح
2. الخطوات
● تحضير الدجاج:
- اغسل الدجاج جيداً وقم بتصفيته.
- اسلق الدجاج مع البصل والتوابل وبودرة الدجاج حتى ينضج تماماً بواسطة الفرن الكهربائي من إل جي بخاصية الاتصال بشبكة الإنترنت، والذي يمكنك من التحكم بإعدادات الفرن عن طريق هاتفك الذكي بفضل تطبيق إل جي ThinQ.
- عند الانتهاء، اترك الدجاج جانباً واحتفظ بالمرق.
● طهي الأرز:
- انقع الأرز لمدة ٣٠ دقيقة، ثم اغسله وصفيه.
- اطه الأرز في مرق الدجاج حتى ينضج.
- تأكد من بقاء قليل من المرق مع الأرز لينضج فيه.
● إضافة الحليب:
بعد أن يقترب الأرز من النضج ويبقى بعض المرق، أضف الحليب واستمر في غلي الأرز مع التحريك المستمر حتى يثخن قليلاً.
● تحضير خليط الزبدة:
- أذب بعض الزبدة أو السمن مع لبان دكر في مقلاة صغيرة.
- أضف هذا إلى خليط الأرز (السليق) وقلب جيداً.
● تحمير الدجاج:
باستخدام الفرن الكهربائي InstaView® من إل جي، حمّر الدجاج بقليل من الزبدة للحصول على قشرة مقرمشة؛ اضبط إعدادات الشواء "Grill" واستمتع بخاصية Infrared Heating™ من إل جي، فهما مثاليتان لهذه الخطوة، حيث يعد أفضل فرن ميكروويف لتحمير الدجاج بشكل متساوٍ، مما يعزز نكهته وملمسه.
● صنع الدقوس:
امزج الطماطم، والخيار، والثوم، والفلفل الحار، والقليل من الزيت النباتي، وعصير الليمون، والملح لعمل صلصة دقوس شهية مفرومة ناعماً في محضرة الطعام.
● التقديم:
قدم السليق في طبق واسع، ثم رتب الدجاج المحمر على الوجه، وزينه ببعض قطرات الزبدة المتبلة، وقدمه مع الدقوس على الجانب لإضافة نكهة مميزة للطبق.
القرصان (القرص المفروك)
القرصان هو طبق شعبي نجدي سعودي، يصنع عجينة من الدقيق المطحون، وتختلف طريقة صنعه بين الرياض والقصيم؛ إذ يستخدم أهل الرياض القرصان الجاف، بينما يستخدم أهل القصيم القرصان الرطب. ويمكن تحضيرها عن طريق الخطوات التالية:
1. المكونات
● ٣ و ١/٢ كوب من دقيق القمح الكامل
● ملح، حسب الذوق
● رشة من الكركم
● ماء، حسب الحاجة
● ١ ملعقة كبيرة خميرة
● ١ ملعقة كبيرة حبة البركة (حبة سوداء)
● ١ ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
● ١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
● ١ بصلة مفرومة ناعماً
● ٢ طماطم مقطعة إلى مكعبات
● ١/٤ كوب سمن (أو زبدة)
2. طريقة التحضير
1. في وعاء كبير، امزج دقيق القمح الكامل، والخميرة، ونصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، والبيكنج بودر، والكركم، وحبة البركة، ورشة ملح. ثم اخلط هذه المكونات الجافة جيدًا.
2. أضف الماء تدريجيًا إلى الخليط، مع العجن باليد حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.
3. قم بتغطية العجين بقطعة قماش نظيفة واتركها جانباً لمدة ٣٠ دقيقة لترتفع وتتضاعف في الحجم.
4. بعد أن ترتفع العجينة، ضعها في طبق خبز آمن للاستخدام في الميكروويف مدهون قليلًا بالزيت.
5. استخدم فرن الميكروويف بالحمل الحراري من إل جي للخبز؛ وسخن الفرن إلى ١٨٠ درجة مئوية (٣٥٦ درجة فهرنهايت) باستخدام وضع الحمل الحراري، ثم اخبز الخبز المسطح حتى ينضج تمامًا ويصبح ذهبي اللون، لحوالي ٢٠-٣٠ دقيقة، مستفيدًا من توزيع الحرارة المتساوي الذي يوفر ميكروييف الحث الحرار من إل جي للحصول على قوام مخبوز بشكل مثالي.
6. أثناء الخبز، جهّز الطبقة الحشو في مقلاة على نار متوسطة؛ أذب السمن وقلب البصل والطماطم والبهارات المتبقية والملح حسب الذوق حتى ينضج الخليط تمامًا وتصبح رائحته عطرية.
7. أخرج الخبز من فرن الميكروويف بالحث الحراري من إل جي وقطعه إلى قطع، ثم ضع فوقه خليط البصل والطماطم.
8. اضغط برفق باستخدام سكين أو ملعقة لدمج طبقة الحشو قليلًا مع الخبز.
9. أعد الخبز بطبقته العلوية إلى الميكروويف على وظيفة الشواء لبضع دقائق لتصبح الطبقة العلوية مقرمشة، مما يعطي تباينًا لذيذًا في القوام.
10. قدمه ساخنًا واستمتع!
ملاحظة: من بين أنواع أفران الميكروويف الأخرى، لأفضل فرن الميكروويف الحراري القدرة على أن يخبز الخبز دون أن يجف لأنه يستطيع توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.
وصفة عجينة السمبوسة المخبوزة
تأتي السمبوسة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وانتشرت إلى إفريقيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. ويعبر اسمها عن مجموعة من المعجنات الزلابية المشهورة في شمال شرق إفريقيا وغرب الصين، ويمكن تحضيرها على النحو الأتي:
1. المكونات
● كوب من الدقيق الأبيض المنخول
● كوب من الدقيق البني المنخول
● ١/٢ كوب من زيت عباد الشمس أو زيت الذرة
● ملعقة صغيرة من الملح
● ملعقة كبيرة من بيكنج بودر
● كوب من الماء
● ملعقتان كبيرتان من الحليب المجفف
● بيضة بدرجة حرارة الغرفة
2. التعليمات
1. امزج الدقيق الأبيض والبني معًا، ثم أضف الحليب المجفف واابيكنج بودر والزيت بهذا الترتيب، مع الخلط جيدًا.
2. أضف البيض والماء، واعجن جيدًا. ثم، أضف الملح.
3. اعجن العجينة حتى تصبح متماسكة.
4. اتركها جانبًا لترتاح لمدة ١٥ دقيقة.
5. افرد العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تصبح رقيقة، ثم قطعها إلى دوائر متوسطة الحجم.
6. ضع الحشوة المفضلة على دوائر العجين، اطوها على شكل سمبوسة، ورتبها على صينية الخبز.
7. اخبز في ميكروييف الحث الحراري من إل جي مسخن مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية (٣٩٢ درجة فهرنهايت) لمدة ١٥ دقيقة.
8. قدمها ساخنة، مزينة بالبقدونس بجانب السلطات.
ملاحظة: لسطح السمبوسة، اخلط صفار بيضتين مع ملعقتين كبيرتين من الحليب، وادهن هذا الخليط على السمبوسة، ورش فوقها بذور السمسم. ثم سيقوم أفضل فرن مايكروييف حث حراري بإعطائك القرمشة اللذيذة التي ترغب بها.
حشوة اللحم المفروم مع الجبن
1. المكونات
● ١/٢ كغ من اللحم المفروم
● ملعقتان صغيرتان من بودرة البصل
● ملعقة صغيرة من الملح
● ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
● ملعقة صغيرة من البابريكا
● ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
● ١/٤ كغ من جبن الشيدر الكريمي
● كوب من الصنوبر المحمص
2. التعليمات
1. قم بتحمير اللحم المفروم في مقلاة بدون زيت، ثم تبله جيدًا، واطهيه لمدة 5 دقائق حتى يتغير لون اللحم ويتبخر الماء.
2. أضف الملح، الفلفل، بودرة البصل، البابريكا، والبهارات المشكلة.
3. أضف الجبن الكريمي وقلّبه حتى يمتزج جيدًا، ثم أضف الصنوبر.
4. اتركه جانبًا ليبرد قبل استخدامه كحشوة.
ملاحظة: يمكنك إذابة اللحم المفروم باستخدام ميكروويف الحث الحراري من إل جي نظرًا لأن محوله الذكي يسمح بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللحم دون طهي سطحه الخارجي.
حشوة البطاطا بالكاري
1. المكونات
● ٢ بطاطس كبيرة
● ٥ ملاعق كبيرة من زيت الذرة
● ١ بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
● ملعقة كبيرة من بودرة الكاري
● ملعقة صغيرة من الفلفل الحار
● ١/٢ ملعقة صغيرة من الكركم
● ١/٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
● ملعقة صغيرة من الملح
● ١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
● كوب من الدجاج المسلوق، مقطع إلى مكعبات صغيرة
● ملعقة كبيرة من عصير الليمون
● ١/٢ كوب من البقدونس المفروم ناعمًا
2. التعليمات
1. قشر البطاطا وقطعها إلى مكعبات بحجم 1 سم، اسلقها لبضع دقائق حتى تصبح طرية لكن غير مطهية بالكامل، ثم قم بتصفيتها واتركها تبرد.
2. سخن الزيت في مقلاة، وأضف البصل، واطهيه حتى يصبح داكن اللون.
3. أضف الكاري، والفلفل الحار، والكركم، والكزبرة، والملح، والفلفل، وقلب حتى تتحمص البهارات.
4. امزج جيدًا مع الدجاج، وعصير الليمون، والبقدونس، والبطاطا جيدًا، واترك الحشوة تبرد تمامًا قبل استخدامها.
جرّب هذه الوصفات السهلة للإفطار واستمتع بأوقات رائعة مع عائلتك في رمضان! وتحقق من كتاب الطبخ الخاص بإل جي وغيره من أجهزة الطبخ من إل جي وابدأ مغامرتك في الطهي اليوم!
!Life's Good, LG