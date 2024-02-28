1. في وعاء كبير، امزج دقيق القمح الكامل، والخميرة، ونصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، والبيكنج بودر، والكركم، وحبة البركة، ورشة ملح. ثم اخلط هذه المكونات الجافة جيدًا.

2. أضف الماء تدريجيًا إلى الخليط، مع العجن باليد حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

3. قم بتغطية العجين بقطعة قماش نظيفة واتركها جانباً لمدة ٣٠ دقيقة لترتفع وتتضاعف في الحجم.

4. بعد أن ترتفع العجينة، ضعها في طبق خبز آمن للاستخدام في الميكروويف مدهون قليلًا بالزيت.

5. استخدم فرن الميكروويف بالحمل الحراري من إل جي للخبز؛ وسخن الفرن إلى ١٨٠ درجة مئوية (٣٥٦ درجة فهرنهايت) باستخدام وضع الحمل الحراري، ثم اخبز الخبز المسطح حتى ينضج تمامًا ويصبح ذهبي اللون، لحوالي ٢٠-٣٠ دقيقة، مستفيدًا من توزيع الحرارة المتساوي الذي يوفر ميكروييف الحث الحرار من إل جي للحصول على قوام مخبوز بشكل مثالي.

6. أثناء الخبز، جهّز الطبقة الحشو في مقلاة على نار متوسطة؛ أذب السمن وقلب البصل والطماطم والبهارات المتبقية والملح حسب الذوق حتى ينضج الخليط تمامًا وتصبح رائحته عطرية.

7. أخرج الخبز من فرن الميكروويف بالحث الحراري من إل جي وقطعه إلى قطع، ثم ضع فوقه خليط البصل والطماطم.

8. اضغط برفق باستخدام سكين أو ملعقة لدمج طبقة الحشو قليلًا مع الخبز.

9. أعد الخبز بطبقته العلوية إلى الميكروويف على وظيفة الشواء لبضع دقائق لتصبح الطبقة العلوية مقرمشة، مما يعطي تباينًا لذيذًا في القوام.

10. قدمه ساخنًا واستمتع!

ملاحظة: من بين أنواع أفران الميكروويف الأخرى، لأفضل فرن الميكروويف الحراري القدرة على أن يخبز الخبز دون أن يجف لأنه يستطيع توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.