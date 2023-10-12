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ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين
ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بالطعام اللذيذ بفضل التسخين المتساوي والطهي السريع
لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم
طهي أسرع ومتعة أكثر
اصنع مجموعة متنوعة من الأطباق الصحية
اجعل طبخك بسيطًا وممتعًا مع درجة الحرارة المناسبة لمختلف الطهي لجعل طبخك صحيًا.
مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
يجعل Infrared Heating™ طبقك مقرمشًا وطريًا في نفس الوقت مع الحفاظ على النكهة والمذاق الأصليين.
استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية
يمكنك الآن الاستمتاع بطعام مقلي صحي قليل الدسم، مطبوخ على الشواية بدلاً من نقعه في الزيت.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.
مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
يجعل Infrared Heating™ طبقك مقرمشًا وطريًا في نفس الوقت مع الحفاظ على النكهة والمذاق الأصليين.
استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية
يمكنك الآن الاستمتاع بطعام مقلي صحي قليل الدسم، مطبوخ على الشواية بدلاً من نقعه في الزيت.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.
*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات. قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
كل المواصفات
-
استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)
-
1450
-
استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)
-
1900
-
استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)
-
1850
-
استهلاك طاقة الشواية (وات)
-
950
-
نوع السخان
-
فحم + كوارتز
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1100
-
سعة الفرن (لتر)
-
39
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
360
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
اللمس والاتصال
-
إذابة الثلج
-
8
-
القلي بالهواء
-
8
-
خبز
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
الطبخ البطيء
-
4
-
الطبخ بالبخار
-
8
-
تدفئة
-
4
-
الطهي بالبخار (ea)
-
نعم
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
614 × 381 × 573
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
523 × 325 × 540
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
544 × 327 × 525
-
وزن المنتج (كجم)
-
15.2
-
وزن الشحن (كجم)
-
21.8
-
خرج الطاقة (واط)
-
1100
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
فضي راقي
-
سعة الفرن (لتر)
-
39
-
النوع
-
الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
سحب لأسفل
-
اللون الخارجي
-
فضي راقي
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MJ3965ACS
ميكرويف بسعة 39 لتر، قوة 1100 واط بالانتقال الحراري STS ، NeoChef، تنظيف مضاد للبكتيريا، العاكس الذكي، الطهي السريع وسهولة التسخين