About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
ميكروويف بسعة 42 لتر، نيو شيف، لون أسود تقنية الطهي والتسخين السريع، ومجموعة واسعة من الوظائف.

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

ميكروويف بسعة 42 لتر، نيو شيف، لون أسود تقنية الطهي والتسخين السريع، ومجموعة واسعة من الوظائف.

MS4295DIS

ميكروويف بسعة 42 لتر، نيو شيف، لون أسود تقنية الطهي والتسخين السريع، ومجموعة واسعة من الوظائف.

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.

أيقونة التسخين

التدفئة

أيقونة إزالة الجليد

إزالة الجليد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

إزالة جليد وتسخين متساوٍ

لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم

العاكس الذكي يتحكم بدقة في درجة الحرارة لتسخين الأطعمة وإذابة الجليد بالتساوي.
طبخ سريع

طهي أسرع ومتعة أكثر

توزع قوة الطهي التفصيلية حرارة مجموعة كبيرة من الأطعمة 1.5 مرة أسرع.
التخمير

زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
التبخير

خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة

يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.

ميزات سهلة الاستخدام

وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية

يُظهر يدًا تمسح الجانب الداخلي من LG Neochef™

™EasyClean

يوفر ™EasyClean طريقة سريعة ومريحة لتنظيف فرنك.

يظهر طاولة الدوران مع 8 نقاط ثابتة.

القرص الدوار المستقر

يُظهر LG Neochef™ أن المصباح الداخلي مضاء.

مصباح LED بإضاءة أكبر 3 مرات

حجم أصغر، سعة أكبر

حجم أصغر، سعة أكبر

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الملخص

طباعة
السعة
42لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
544x307x432
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
تسخين يتميز بالسهولة

كل المواصفات

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

زجاج يعمل باللمس

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

608 × 331 × 477

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

432 × 307 × 544

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

544 × 307 × 432

وزن المنتج (كجم)

11.5

وزن الشحن (كجم)

14.8

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1200

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

أساليب الطهي

اعادة تسخين ذاتي

8

إذابة الصقيع العاكس

4

تذويب

3

مقاوم للماء

2

إزالة العسر

3

تدفئة

2

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

تأرجح جانبي

اللون الخارجي

أسود

ميزات فرن ميكروويف

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1200

سعة الفرن (لتر)

42

حجم القرص الدوار (مم)

360

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

أسود

سعة الفرن (لتر)

42

النوع

Solo

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

اشترِ مباشرةً

MS4295DIS

ميكروويف بسعة 42 لتر، نيو شيف، لون أسود تقنية الطهي والتسخين السريع، ومجموعة واسعة من الوظائف.

بحث عبر الإنترنت