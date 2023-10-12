We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ميكروويف بسعة 42 لتر، نيو شيف، لون أسود تقنية الطهي والتسخين السريع، ومجموعة واسعة من الوظائف.
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع
سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.
لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم
طهي أسرع ومتعة أكثر
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة
*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
كل المواصفات
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
زجاج يعمل باللمس
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
608 × 331 × 477
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
432 × 307 × 544
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
544 × 307 × 432
-
وزن المنتج (كجم)
-
11.5
-
وزن الشحن (كجم)
-
14.8
-
خرج الطاقة (واط)
-
1200
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
-
اعادة تسخين ذاتي
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
تذويب
-
3
-
مقاوم للماء
-
2
-
إزالة العسر
-
3
-
تدفئة
-
2
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
تأرجح جانبي
-
اللون الخارجي
-
أسود
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1200
-
سعة الفرن (لتر)
-
42
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
360
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
أسود
-
سعة الفرن (لتر)
-
42
-
النوع
-
Solo
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
MS4295DIS
ميكروويف بسعة 42 لتر، نيو شيف، لون أسود تقنية الطهي والتسخين السريع، ومجموعة واسعة من الوظائف.