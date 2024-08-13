Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG 506 Litre Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı Alımlarında A9K-SOLO Süpürge Hediye
MEZ66927289 GC-L22FFQUJ_Rev.01 E 314.pdf
Enerji Sınıfı : EU
RF

LG 506 Litre Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı Alımlarında A9K-SOLO Süpürge Hediye

L22.A9KSOLO
Temel Özellikler

  • LG ThinQ™
  • LinearCooling™
  • Slim SpacePlus™
  • Yüksek Emiş Gücü
  • Kompressor™ - Toz Toplama ve Kolay Boşaltma
  • Tek Dokunuşla Kontrol
Daha fazla
Ana Özellikler

Gövde Rengi (Temizleyici)

Gümüş

5 Adımlı Filtreleme Sistemi

Var

Siklon Teknolojisi

Eksenel Turbo Siklon

Teleskopik Boru (4 Boy)

Var

Yıkanabilir Filtreler

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

Gövde Rengi (Temizleyici)

Gümüş

BARKOD

Barkod

8806096150665

TEMEL AKSESUARLAR

Kombinasyon Aracı

Var

Temizlik Fırçası

Yok

Aralık Aracı

Var

PİL

Piller dâhildir (adet)

1 (Tek)

Pil Türü

Lityum iyon

Pil başına Şarj Süresi (dakika)

240

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

60

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

40

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

7

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

6

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

Ürün Boyutları (GxYxD mm)

260 x 1120 x 270

Ağırlık (kg)

2,6

Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

1120

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

Tek Dokunuşla Kontrol

Var

Dual PowerPack

Yok

5 Adımlı Filtreleme Sistemi

Var

AEROSCIENCE

Yok

Pil Durumu Göstergesi

Var

Şarj ve Saklama

3 Yönlü (Duvara Monte / Ayakta Duran / Kompakt Kurulum)

Tıkalı Nesne Göstergesi

Var

El Tipine Dönüştürme

Var

Siklon Teknolojisi

Eksenel Turbo Siklon

Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi

Yok

Teleskopik Boru (4 Boy)

Var

Yıkanabilir Filtreler

Var

BAŞLIKLAR

Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

Yok

Yatak Başlığı

Yok

Paspas Başlığı

Yok

Evcil Hayvan Başlığı

Yok

İnce Sert Zemin Başlığı

Yok

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

Ağır Kir Aleti

Yok

Aksesuar Çantası

Yok

Ekstra Ön Filtre

Var

Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

Yok

Uzatılabilir Hortum Uzatma

Yok

Ekstra Egzoz Filtresi

Yok

Esnek Aralık Aleti

Yok

Yatak Aracı

Yok

Paspas Bezleri (Adet)

0

Çok Açılı Araç

Yok

Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)

Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

Güç Modu

Normal / Güç / Turbo

Toz Haznesi Kapasitesi (L)

0,44

Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

1,1

Maksimum Emiş Gücü (W)

220

AKILLI TEKNOLOJİ

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Temizleme Geçmişi

Var

Filtre Temizleme Programı Alarmı

Var

Filtre Temizleme Kılavuzu

Var

Smart Diagnosis

Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
WEB INFO(A9K-SOLO)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
Ana Özellikler

Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

835 x 1787 x 730

Kompresör Tipi

Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

InstaView

Yok

Door-in-Door

Yok

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Yüzey (Kapı)

Mat Siyah

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

Ürün Tipi

Çok Kapılı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

835 x 1787 x 730

Ürün Ağırlığı (kg)

131

Derinlik (kapı olmadan) mm

619

Ambalaj Ağırlığı (kg)

141

ÖZELLİKLER

Door Cooling+

Yok

Door-in-Door

Yok

LINEAR Cooling

Var

InstaView

Yok

Koku Giderici

Yok

BUZ VE SU SİSTEMİ

Sıhhi tesisat

Sıhhi tesisat gerektirmez

Buz ve Su Sebili

Küp ve Ezilmiş Buz

Otomatik Buz Makinesi

Var (Spaceplus)

MALZEME VE YÜZEY

Yüzey (Kapı)

Mat Siyah

PERFORMANS

Kompresör Tipi

Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)

BUZDOLABI BÖLMESİ

Buzdolabı Işığı

Üst LED

Raf_Temperli Cam

2

Hygiene Fresh+

Yok

Sebzelik

Var (2)

Raf_Katlanır

Yok

Ekstra Alan

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

DONDURUCU BÖLMESİ

Dondurucu Işığı

Üst LED

Raf_Temperli Cam

Yok

Çoklu Hava Akışı

Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Türkiye Energy Label 2019(GC-L22FFQUJ)
uzatma
Türkiye Information Sheet(GC-L22FFQUJ)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

