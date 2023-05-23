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LG Health/LG Mobile Switch/Smart World/Remote Consultation/Quick Help/Remote Unlock/Quick Translator hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin duyuru

05/23/2023
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LG Health/LG Mobile Switch/Smart World/Remote Consultation/Quick Help/Remote Unlock/Quick Translator hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin duyuru

Detaylar:

LG Electronics mobil ürünlerini seven ve destekleyen müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

LG Electronics'in cep telefonu sektöründen çekilmesine uygun olarak bazı hizmetlerin 3 Temmuz 2023 tarihinde sona ereceğini bildirmek isteriz.

*. Sonlandırılan hizmetler: LG Health/LG Mobile Switch/Smart World/Remote Consultation/Quick Help/Remote Unlock/Quick Translator

*. Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

*. Hizmetler sonlandırıldıktan sonra:
- Kullanıcılar, LG Health/Mobile Switch/Smart World/Remote Consultation/Quick Help/Remote Unlock/Quick Translator hizmetlerini kullanamaz.
- LG Mobile Switch: Artık Play Store'da Mobile Switch uygulamasını arayamaz veya indiremezsiniz. Halihazırda indirmiş olduğunuz uygulamanın işlevlerini kullanabileceksiniz.
- LG Health: Yalnızca adımsayar olarak çalışacaktır. Adım sayınızı Play Store'daki diğer uygulamalar (ör. adımsayar uygulamaları vb.) aracılığıyla cep telefonunuzdan kontrol edebileceksiniz.
- Hizmetler için topladığımız kişisel bilgiler, hizmetler sona erdiğinde derhal imha edilecektir.
Ancak ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre kişisel bilgilerin saklanması gerekiyorsa, ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülen süre kadar saklanacaktır.

Teşekkür ederiz.

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