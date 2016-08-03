LG, 2016 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemi Bölümleri bu çeyrekte de kar elde etti.

LG Electronics, 2016’nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 140’lık artışla 503.10 milyon dolarlık işletme karı elde ettiğini duyurdu. Bu karda, LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Bölümü ve LG Ev Eğlence Bölümü’nün LG tarihindeki en yüksek çeyrek işletme karına ulaşmalarının önemli bir rolü bulunuyor. Tüm dünya çapındaki toplam ciro da hem bir önceki yıla, hem de bir önceki çeyreğe göre artarak 12.05 milyar dolara ulaştı.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Bölümü, 373.24 milyon dolarla şimdiye kadarki en büyük çeyrek işletme karını açıkladı. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 4,8’lik bir artışla 4.04 milyar dolar olarak gerçekleşen ciroda özellikle klima sistemlerinin B2B’deki artan satışı ve şirketin Kore, Avrupa ve Asya’daki güçlü genel performansından kaynaklandı. Şirketin gelişmiş ürün portföyü ve fiyatlandırma politikası sayesinde de yüzde 9’un üzerinde faaliyet karı gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde LG SIGNATURE koleksiyonu, TWINWash ve LG Styler gibi premium ürünlerin şirketin performansını olumlu bir şekilde etkileyeceği öngörülüyor.

LG Mobil İletişim Bölümü’nün cirosu ilk çeyreğe göre yüzde 12’lik bir artışla 2.86 milyar dolara ulaştı, ancak geçen yılın aynı dönemine göre bir düşüş gözlendi. Ciroda görülen 132.10 milyon dolarlık azalmanın nedeni artan pazarlama harcamaları ve 2. çeyreğin başında piyasaya sürülen G5 akıllı telefonun planlanan satış rakamlarına henüz ulaşmaması olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında piyasaya sürülen tüm akıllı telefonların adedi ise 13.9 milyonla bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi. Satışa sunulan yeni V serisi ve büyük potansiyele sahip K ve X serilerinin artan satış adetleri, şirketin bir sonraki çeyrekte satışlarının artacağını gösteriyor.

LG Ev Eğlence Bölümü 3.58 milyar dolarlık ciro ve 306.97 milyon dolarlık rekor işletme karıyla 2015’in ikinci çeyreğine göre yüzde 5,7’lik bir artış gerçekleştirdi. Bu karın önemli bölümü premium TV pazarının büyümesinden kaynaklanıyor. Premium ULTRA HD ve OLED TV ürünlerinin satışlarındaki artış ve gelişmiş maliyet yapısı yönetimi, işletme karının LG Ev Eğlence Sistemleri bölümünün tarihindeki en büyük kar olan yüzde 8,6’ya ulaşmasını sağladı. Bu bölüm, büyüyen UHD ve OLED TV pazarından ve fiyat rekabetinden faydalanmaya devam ederken, düz panel parçalarındaki fiyat artışı ise karlılığı etkileyebilir.

LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü, otomobil bilgi – eğlence sistemleri alanındaki büyüme sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 550.4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Bununla birlikte bilgi – eğlence sistemleri ve elektrikli otomobil teknolojisindeki artan AR-GE yatırımları, bu çeyrekte 14.46 milyon dolarlık bir azalmaya yol açtı. LG’nin Otomotiv Bileşenleri Bölümü tahminleri ise üçüncü çeyrekte başlaması planlanan Chevrolet Bolt elektrikli otomobil parçalarının üretilmeye başlamasıyla kara geçileceği yolunda.