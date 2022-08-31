LG, BAĞLANTI STANDARTLARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU’NA KATILDI





Daha Bağlantılı Bir Gelecek için Teknolojik Uzmanlık ve Vizyon Sunan LG, Akıllı Ev Ekosisteminin Genişletilmesine Öncülük Ediyor. Daha Bağlantılı Bir Gelecek için Teknolojik Uzmanlık ve Vizyon Sunan LG, Akıllı Ev Ekosisteminin Genişletilmesine Öncülük Ediyor.

LG Electronics (LG), Nesnelerin İnterneti (IoT) için evrensel açık standartları geliştirmeye ve gelişimi teşvik etmeye odaklanan lider küresel kuruluş olan Bağlantı Standartları Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi. Global ev aletleri pazar lideri ve Birliğin Yönetim Kurulu’nun Destekleyici Üyesi olan LG, organizasyona akıllı ev ve iletişim teknolojilerinde büyük bir uzmanlık ve deneyim getiriyor. Yeni atanan Yönetim Kurulu üyeleri, LG'nin Baş Strateji Ofisinden Don Williams ve LG'nin Baş Teknoloji Ofisinden Dr. Sang Kim oldu.

Yeni rolüyle LG, Bağlantı Standartları Birliği’nin akıllı ev cihazlarını bağlamak için açık kaynaklı IoT protokolü olan Matter'in geliştirilmesine ve standartlaştırılmasına aktif olarak katılmayı ve akıllı ev ekosisteminin genişlemesine öncülük etmeyi planlıyor.

LG Electronics'in CTO'su ve Başkan Yardımcısı Dr. Kim Byoung-hoon, “Bağlantı Standartları Birliği’ndeki rolümüzle, daha bağlantılı ve uygun bir gelecek yaratma yönündeki motivasyonumuzu gösteriyoruz” dedi. Kim Byoung-hoon şöyle devam etti; “Matter'in benimsenmesi ve desteklenmesiyle, TV'ler, ev aletleri, IoT cihazları ve sensörlerin de dahil olduğu büyüyen akıllı ürün yelpazemiz, birbirine ve tüm uyumlu çözümlere daha güvenli ve kolay bir şekilde bağlanabilecek. Yenilikçi müşteri deneyimleri sunmaya ve akıllı evin evrimini ileriye taşımaya yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Akıllı ev teknolojileri için İnternet Protokolü (IP) tabanlı bir iletişim standardı olan Matter, çeşitli üreticilerin ürünlerinin iletişim kurabileceği ve veri paylaşabileceği açık bir akıllı ev ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor ve uyumluluk sorunlarını sona erdiriyor.

LG, LG ThinQ akıllı ev platformu ve uygulaması ve ödüllü webOS™ akıllı TV platformu da dahil olmak üzere kolaylık sağlayan akıllı platformlarında Matter için destek sağlamayı amaçlıyor. Matter'ın benimsenmesi yalnızca LG müşterilerine fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şirketin yenilikçi ev aletleri ve TV programlarının genel rekabet gücünü de güçlendirecek.

LG'nin İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG'nin Kuzey Amerika İnovasyon Merkezi LG NOVA’nın Başkanı, Dr. Sokwoo Rhee “Tıpkı Birlik gibi, LG de kendini içinde yaşadığımız dünyayı geliştirmeye ve iyileştirmeye adadı. Bizim için bu, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunma, evde ve ev dışında hizmet ve değer sağlama şeklimizi iyileştirmeye odaklanan yenilikçi ürün geliştirme anlamına geliyor. Bu işbirliğini ve gelecek tüm fırsatları dört gözle bekliyoruz” dedi.

Bağlantı Standartları Birliği Başkanı ve CEO’su Tobin Richardson, "LG, mühendislik alanındaki uzmanlığı ve bağlantı çözümlerinin de içerisinde bulunduğu geniş ürün yelpazesiyle Bağlantı Standartları Birliği’ne büyük bir enerji ve pazar erişimi sağlıyor, ancak bizi LG ile daha güçlü yapan şey, şirketin inovasyona olan bağlılığıdır. Matter ile gelecekte daha da büyük yenilikleri teşvik etmeye yardımcı olmak ve Nesnelerin İnterneti'nin değerini her yerdeki tüketicilere ulaştırmak için LG'nin Yönetim Kurulumuza katılmasından heyecan duyuyoruz" dedi.

Bağlantı Standartları Birliği, global üyeliği olan 500'den fazla şirketle IoT için açık standartlar oluşturmak için işbirliği yaparak yaşama, çalışma ve oyun oynama şeklimizi dönüştürüyor. Üyelerinin derin ve farklı alanlardaki uzmanlıkları, sağlam sertifika programları ve eksiksiz bir açık IoT çözümleri paketi ile, daha sezgisel, yaratıcı ve kullanışlı bir dünyaya doğru harekete öncülük ediyor.