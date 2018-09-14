LG bu kez de Türk Telekom ile kazandırıyor!

LG Türkiye, LG G7 ThinQ, Q7+ ve Q Stylus+ model akıllı telefonları için yeni bir kampanya başlattı. 14- 16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Türk Telekom mağazalarından satın alınan G7ThinQ, Q7+ ve Q Stylus+ model telefonlarının kaydını www.lgkazandiriyor.com sayfasına 23 Eylül 2018 tarihine kadar yapan kullanıcılar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.

Kampanya kapsamında G7ThinQ alan kullanıcılar LG PK5 Bluetooth hoparlör ve LG X BTS Aksesuar Paketinin (Şeffaf Kılıf, Kırılmaz Cam ve BTS Photocard) sahibi olurken,, Q Stylus+ ve Q7+ model telefon olan kullanıcılara LG PH1 Bluetooth hoparlör ve LG X BTS Aksesuar Paketi (Şeffaf Kılıf, Kırılmaz Cam ve BTS Photocard) hediye edilecek. Hediye ürün kazanmak isteyen kullanıcıların www.lgkazandiriyor.com adresine kişisel bilgilerini, satın aldıkları ürünün IMEI numarasını ve fatura kopyasını girmesi yeterli olacak.

Qualcomm® Snapdragon™ işletim sistemi ile güçlendirilen LG G7ThinQ’de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. LG G7ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı.

LG’nin Q serisi telefolarının en yeni modeli LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensörü gibi pek çok yenilik bulunuyor.

LG, üst sınıf özelliklere sahip, orta segment akıllı telefonu LG Q Stylus+, şık metalik gövdenin çevrelediği 6.2 inçlik FHD+ FullVision ekranı ile kullanıcılara parlak ve canlı renklerle üstün seyir deneyimi yaşatıyor. LG Q Stylus+’ta elle yazmanın klavyeyle yazmaktan çok daha üretken, samimi ve duyguları gösterdiğine inananlar için el yazısı özelliği de bulunuyor.