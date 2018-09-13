LG, 2018 Evian Şampiyonası’nın resmi sponsoru oldu!

LG Electronics (LG) bu yıl da Evian Şampiyonası’nın resmi sponsoru oldu. 13 -16 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Évian-les-Bains şehrinde bulunan Evian Resort Golf Club'da gerçekleşecek turnuvada LG, LG SIGNATURE birinci sınıf markası ile turnuvaya yeni bir soluk getirecek.

Bayanlar Profesyonel Golf Birliği (LPGA) Turu'nda beş ana başlıktan biri olan Evian Şampiyonası, her yıl 70 farklı ülkeden toplam 24 milyonu aşkın izleyici tarafından takip ediliyor.

LG’nin golf sahasındaki LG SIGNATURE Hole olarak adlandıracağı sekizinci deliği LG’nin birinci sınıf ürünleriyle tasarlayacak. Tek vuruşta deliğe topu sokabilenlerin ödüllendireceği turnuvada LG SIGNATURE ve Evian’ın Facebook sitelerindeki online çizim etkinliğine katılanlar da golf oyuncuları tarafından imzalanan golf hatıralarından kazanacak.

Avrupalı ünlü şefler de ile LG SIGNATURE ile Evian Şampiyonası’nda!

Golf oyununun iyi bir yemek olmadan tamamlanamayacağını düşünen LG, ünlü şefleri de turnuvaya davet ediyor. Avrupalı şefler Patrice Vander, Christopher Crell ve Juan Arbelaez, LPGA golfçüler ile LG SIGNATURE cihazlarını kullanarak en sevdikleri yemekleri hazırlayacak.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.facebook.com/LGSIGNATURE