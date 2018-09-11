LG yenilikçi çözümleri ile çocukları okula başlayan ebeveynlerin hayatını kolaylaştırıyor!

LG TWIN Wash™ ile tek seferde iki yıkama birden!

Okulların açılmasıyla yıkanacak çamaşır miktarı da bir hayli artıyor. Ebeveynler, LG TWIN Wash™ çamaşır makinelerinde ana ve alt kısımdaki bölümde aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Hassas ve özel yıkama isteyen çamaşırlar için tasarlanan mini yıkama bölmesi makinenin alt kısmında yer alıyor. En önemlisi ise bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.

LG ile çocuklara taze ve sağlıklı yemekler!

Her ebeveyn çocuğuna taze ve sağlıklı yiyecekler yedirmek ister. Yiyecekleri taze tutmak için tasarlanan LG InstaView Door-in-Door™ buzdolaplarında bulunan tıklama özelliği sayesinde, kullanıcı buzdolabı camını iki kez tıklayarak buzdolabının kapısını açmaya gerek kalmadan içerisindeki gıdalara bakabiliyor. İçerideki havayı otomatik olarak temizleyen Hygiene Fresh + ™ ile donatılan LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı yiyecekleri taze ve hijyenik tutuyor. LG InstaView Door-in-Door™ buzdolaplarında ayrıca %32'ye varan enerji tasarrufu sağlayan, % 25'e kadar gürültüyü azaltan, evdeki enerji verimliliğini artıran ve evde huzur sağlayan dahili Inverter çizgisel kompresör de bulunuyor.

Bir mikrodalgadan çok daha fazlası olan LG NeoChefTM ise okul için yemek hazırlamayı bir zahmetten ziyade bir zevk haline getiriyor. NeoChefTM ile ebeveynler yiyecekleri kolayca kızartabilir ya da ısıtabilirken, ev yapımı yoğurdu bile fermente edebiliyor. LG'nin pişirme gücü sağlayan Akıllı İnverter teknolojisi sayesinde kullanıcılar mikrodalgaların daha önce hiç hazırlayamadığı çeşitli yemekleri pişirebiliyor.

LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. LG SmartThinQ® uygulaması ile buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, klimaları ve daha fazlasını kontrol edebiliyorlar.

Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayan LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Başkanı Sayın Kevin Cha “LG'de geliştirdiğimiz çözümler, daima zamana karşı çalışan çalışkan insanlar için tasarlandı. LG olarak okulların açılmasıyla ebeveynlerin çocuklarının yeni düzene uyum sağlamaları için mümkün olduğunca fazla zaman harcamalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çalışan ebeveynlerin hayatlarını kolaylaştıracak çözümler geliştirerek onlara yardımcı olmayı hedefliyoruz.” diyor.