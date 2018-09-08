BTS fanları LG ile doyasıya eğlendi!

LG Electronics (LG), Cevahir AVM’de bir etkinlik gerçekleştirdi. Güney Kore pop müziğinin (K-Pop) sevilen grubu BTS’in İstanbul’da yaşayan fanlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte CHOS7N isimli dans grubunun performansıyla çok keyifli anlar yaşandı.

İki gün süren etkinlikte 1 adet Q7+, 1 adet Q Stylus+ ve 4 adet LG Tone PlatinumTM Bluetooth kulaklığın yanı sıra yüzlerde BTS posteri, magneti ve photo cardları hediye edildi.

LG’den BTS hayranlarına özel tema ve kişiselleştirmeler

LG G7ThinQ’in marka elçisi BTS’in Amerika, Avrupa ve Asya'daki büyük akıllı telefon pazarındaki tüketicilerin yanı sıra Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunuyor.

BTS hayranı olan LG akıllı telefon kullanıcıları ayrıca LG Smart World aracılığıyla telefonlarına indirecekleri BTS Value Pack ile BTS'nin her bir üyesi için tasalanmış temalardan istediğini telefonuna yükleyebiliyor. Böylece, seçtikleri tema doğrultusunda telefonlarının, ana ekran ve menüler de dahil olmak üzere, tüm ara yüzü tamamen değişebiliyor. Bu özellik geçen yıldan beri piyasaya sürülen tüm LG akıllı telefonlar için geçerli.

Buna ek olarak, LG G7ThinQ BTS Smart Case ile BTS hayranları LG G7ThinQ model telefonlarını sadece görüntü olarak değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirecek şekilde kişiselleştirebiliyor. Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC teknolojisi sayesinde dünyanın en popüler K-Pop grubu olan BTS temalı kişiselleştirmeler yapılabiliyor