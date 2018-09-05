LG’nin önceliği kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaşatmak!

LG telefonları dayanıklılığını kanıtlıyor!

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve sosyal medyaya erişim, her bir bireyi bir medyaya kanalı haline dönüştürdü. Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları, deneyimlerini gerçek zamanlı olarak diğer sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşabiliyorlar. Bu durumda bir kullanıcın bir üründen ne kadar memnun kaldığı, bir ürünün ne kadar eleştiri ve şikayet aldığı markalar için çok daha önemli bir hale geliyor.

Kullanıcı deneyimine fazlasıyla önem veren LG, akıllı telefonlarının tasarımı ve teknolojisine önem verdiği kadar dayanıklılığına ve zorlu koşullardaki performansına da son derece dikkat ediyor. Bu sebeple telefonlarını piyasaya sunmadan önce uluslararası dayanıklılık testlerinden geçiriyor.

LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu G7ThinQ, gelişmiş özellikleriyle olduğu kadar güç ve dayanıklılığıyla da ön plana çıkıyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için hazırladığı MIL-STD 810G testlerine göre tasarlanan telefon, kullanıcıyla buluşmadan önce yüksek ve düşük sıcaklıklar, kum, toz, yağmur, nem, sis, düşük basınç, güneş ışığı gibi çeşitli ortamlarda test edildi. Testlerin sonucunda LG G7ThinQ’in sağlamlığı ve zorlu koşullardaki performansıyla da göz doldurdu.

Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, suya ve toza karşı tescillenmiş başarısı sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.

LG’nin ince, hafif yapısı ve zarif tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefonu LG V30+ da MIL-STD 810G Transit Drop testinin 14 kategorisinden de başarıyla çıkmayı başardı. Testin sonuçlarına göre zorlu ortamlarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmadığını kanıtlayan LG V30+, buna ek olarak toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına da sahip.

LG, yazılım güncellemelerine bütün hızıyla devam ediyor!

Tüketiciler, akıllı telefonlarının her zaman en iyi modeline sahip olmak istiyor. Ancak çoğu cihaz iki yıllık yaşam döngüsünün çok ötesine geçemiyor. Daha da endişe verici bir şekilde, telefonlarını iki yıldan uzun bir süre kullanmayı başaran tüketiciler, genellikle yeni satın alımlara teşvik etmek için belirli bir noktada yükseltme ve yamaların kesilmesiyle yeni bir telefon almaya mecbur bırakılıyor..

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tüm segmentlerdeki telefonlarını düzenli güncellemelerle yenileyen LG, satış sonrası müşteri memnuniyetine verdiği önemi de bir kez daha gösteriyor. Müşterilerine yazılım güncellemelerini en kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak için geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de ‘Yazılım Güncelleme Merkezi’ kuran LG, Seul'de hayata geçirdiği merkezle satış sonrası müşteri memnuniyeti ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

LG bu merkezle dünyanın her yerindeki müşterilerine aynı kalite ve hızda hizmet vermeyi hedefliyor. Yazılım güncellemelerini hızlı bir şekilde hazırlayıp yayınlayacak olan Yazılım Güncelleme Merkezi, yazılımlar güncellendikten sonra da yazılım - donanım uyumluluğunu sürekli kontrol ederek LG cihazlarında sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

LG bu güncellemelerle aynı zamanda ilk olarak LG G7ThinQ gibi premium modellere sunduğu ayrıcalıkları orta segment akıllı telefonlarına da uygulayarak, tüm tüketicilerin mümkün olan en iyi teknolojiyi hak ettiği inancını destekliyor. LG yalnızca tüm fiyat aralığında harika akıllı telefonlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların düzenli olarak güncellenen bir akıllı telefona sahip olmasını, böylece en son işletim sistemi ve kullanışlı özellikleri kullanmasını sağlıyor.