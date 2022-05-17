Buz ve Su Sebiline Sahip Bir Buzdolabı Dondurucu Nasıl Çalışır?

LG, su sebilli buzdolaplarını merak eden tüketiciler için bu cihazların nasıl çalıştığını anlattı.

En son teknolojiyle donatılmış LG Buzdolapları, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha pratik ve konforlu hale getirirken hijyen ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Su sıcaklıklarının buzdolabının soğutma teknolojisi tarafından kontrol edilmesini sağlayarak soğuk su ve buza her an erişim saylayan LG Buzdolabı modelleri kullanıcılarına bunaltıcı sıcaklarda serin bir durak oluyor.

LG Electronics’in (LG), buz ve su sebiline sahip buzdolabı modelleri hepsi bir arada bir ürün gibi davranarak küp buz, kırılmış buz ve suyu aynı yerde sunabilme ve sadece su filtreleme veya küp buz gibi daha spesifik işlevleri de sunuyor. Ayrıca, tesisatlı veya tesisatsız olmasına bağlı olarak farklı şekilde çalışma fonksiyonlarına da sahip olan LG buz ve su sebilli buzdolapları, modelin tarzına bağlı olarak değişen kapasitelerde su haznesiyle gelirken, bunlar kolay doldurma için çıkarılabiliyor. Tesisatsız buz ve su sebilli buzdolabı kullanıcıları, ana su kaynağına bağlamaya gerek kalmadan rahatça buz ve su elde edebiliyor.

LG'nin buz ve su sebilli buzdolapları, çeşitli modeller, renkler ve boyutlarla tüketicilere sunuluyor. LG UVnano™ GSLV91PZAE Amerikan Tipi Buzdolabı ve LG InstaView™ ThinQ™ GSXV91MCAE Amerikan Tipi Buzdolabı gibi yeni modeller, LG'nin UVnano™ teknolojisini kullanarak su dağıtma başlığını zararlı mikroplardan koruyor. UVnano™ teknolojisi, kullanıcının herhangi bir dokunuş yapmasına gerek kalmadan buzdolabının su sebilinin ağzındaki bakterilerin 99,99%'unu temizlemek için otomatik olarak saatte bir çalışıyor. UVnano™ özelliği, tek bir düğmeye basılarak istendiği zaman etkinleştirilebiliyor, böylece kullanıcılar her zaman hijyenik su sebili musluğundan taze ve filtrelenmiş suyu keyifle tüketebiliyorlar.

LG'nin Buzdolabı ürün yelpazesi, çeşitli buz yapıcılar ve su dağıtıcıları sunarak her evin ihtiyaçlarına uygun bir model sunmayı amaçlıyor. Siyah veya paslanmaz çelik gibi farklı renk seçenekleriyle birlikte, Amerikan tarzı buzdolaplarından uzun buzdolaplarına ve InstaView™ teknolojisine kadar çeşitli stillere sahip LG ürünleri, hem tesisatlı hem de tesisatsız modellerle sunuluyor.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.