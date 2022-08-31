LG, Su Tasarrufu Sağlayarak Kuraklıkla Mücadeleye Destek Veriyor





Dünyamızın sürdürülebilirliği baş etmek zorunda kaldığımız en önemli konulardan biri olarak gösteriliyor. Enerji kıtlığı ve kuraklık insan yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmak üzere. Su sorunu tarımdan üretime her sektörü yakından ilgilendiriyor. Özellikle tarımda yaşanan çölleşme tehdidi, insanların gıdaya ulaşmasını ve sağlıklı beslenmesini de engelleyecek boyuta ulaşmış durumda. Uzmanların paylaştığı verilere göre, sadece Türkiye topraklarının % 13'ü yüksek, %52'si orta düzeyde çölleşme riski altında. Dünyamızın sürdürülebilirliği baş etmek zorunda kaldığımız en önemli konulardan biri olarak gösteriliyor. Enerji kıtlığı ve kuraklık insan yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmak üzere. Su sorunu tarımdan üretime her sektörü yakından ilgilendiriyor. Özellikle tarımda yaşanan çölleşme tehdidi, insanların gıdaya ulaşmasını ve sağlıklı beslenmesini de engelleyecek boyuta ulaşmış durumda. Uzmanların paylaştığı verilere göre, sadece Türkiye topraklarının % 13'ü yüksek, %52'si orta düzeyde çölleşme riski altında.

Sürdürebilirlik prensipleri altında, çevre ve toplumun geleceğine katkı sağlayacak teknolojilere imza atan LG Electronics (LG), toplumu bilinçlendirmek adına da adımlar atıyor. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nü fırsat bilen LG, bulaşık makineleri özelinde hazırladığı bilinçlendirme çalışması ile hem sosyal medya üzerinden farkındalık yaratıyor hem de kampanya sonunda Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’na yaptıkları 5.000 fidan bağışı ile ağaçlandırmaya destek oluyor.

LG’nin #DoğruSUGelecek sosyal medya kampanyası, kullanıcıların yüzlerini bir çöle gibi kurutan bir Instagram filtresinin devreye girmesiyle başlıyor. LG, eş zamanlı olarak, sosyal medya aracılığı ile, bulaşıkları yıkamadan önce sudan geçirmenin hane başına yılda 27 ton su kaybına neden olacağı, makinede yıkamanın ise, elde yıkamaya oranla yüzde 85 enerji ve su tasarrufu sağladığına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor, bilinç yaratmak amacıyla su ve enerji tasarrufuna ilişkin sorular soruyor.

Geleceğin suyunu bugünden harcama diyen LG, kampanya dönemine özel, takipçilerine bulaşık makinelerinde geçerli 500 TL’lik bir de indirim ve 5 adet LG PL5 Blutooh hoparlör kazanma şansı da sunuyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 75.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2020 yılında dünya çapındaki satış rakamı 56 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirs