LG, “Deep Learning” teknolojisiyle hayalleri bir adım öteye taşıyor

Trendleri belirleyen teknolojileriyle sektörün bir adım önünde olan LG Electronics (LG), ilk olarak CES 2017’de tanıttığı “Deep Learning” teknolojisiyle günümüzün akıllı ev ve cihazlarını daha da akıllandırıyor. Artık sadece bir makine değil aynı zamanda birbiriyle haberleşen, kullanıcıların ihtiyaçlarını bilen ve ona ayak uyduran, gerektiğinde kişiselleştirilebilen bir seviyeye ulaşan akıllı ev cihazları günlük hayatımızın gitgide daha içine giriyor.

Kullanım tercihlerinizi öğrenerek bunlara göre kendi kendine çözümler geliştiren LG “Deep Learning” teknolojili akıllı evler ve cihazlar, çok daha kişiselleştirilmiş kullanım özellikleriyle kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı oluyor.

Önümüzdeki yıl içinde dünyada 30 milyona yakın akıllı evin, birbirine bağlı kameralar, videolu kapı zilleri, birbirleriyle bağlantılı ampuller ve akıllı kilitlerle akıllı ev teknolojisine geçeceği öngörülüyor.

Günümüzde kullanıcılar, uygulamalarını uzaktan ve sesli komut sistemiyle kontrol edebilmek istiyor. Birbirlerine bağlı cihazlar nasıl enerjiden tasarruf edileceği ve kullanıcı kolaylığının artırılacağının yanı sıra kullanıcı geçmişine bakarak uygulama performansını nasıl artırılacağını da gösteren işaretler sunuyor.

Akıllı yetkinlikler yeni pazarlara sunuldukça, “Deep Learning” teknolojisinin de zamanla gelişen hizmetlere imkan vereceği görülüyor. Akıllı ev ve cihazlarını aktif olarak kullanan tüketicilerin yüzde 70’den fazlası entegre ses kontrolüne sahip olan cihazları kullanma taleplerini belirtiyor. Güvenlik ve daha fazla kullanıcı kolaylığı akıllı ev teknolojisi ve ses kontrolüne artan talepleri yönlendiriyor.

LG Çamaşır makinesi: en uygun performans için analiz ediyor

Yeni teknolojiye sahip LG akıllı çamaşır makineleri, en uygun yıkama performansını sağlamak için bulunduğu ortamdaki çevresel değişkenleri öğreniyor ve kullanıcının günlük faaliyetleri hakkında bilgi edinerek analiz yapıyor. Örneğin, suyun aşırı kalsiyum karbonat ihtiva ettiği bölgelerde, sert suyun kıyafetler üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan su miktarını ve sıcaklığını en uygun şekilde ayarlıyor. Çok tozlu bölgelerde ise daha temiz bir yıkama için otomatik olarak fazladan bir durulama döngüsü daha ekliyor.

LG Buzdolabı: Daha akıllı, daha rahat

LG'nin Deep Learning teknolojisi, LG akıllı buzdolaplarının tüketiciye sağladığı rahatlık ve kolaylığı çok daha üst seviyeye taşıyor. LG akıllı buzdolabı kullanıcıların alışkanlıklarını analiz ederek neye ihtiyaçları olduğunu “öngörüyor” ve kendi kendine çeşitli görevleri yerine getiriyor. LG'nin Deep Learning teknolojili buzdolabı, soğuk içeceklerin en çok tüketildiği zamanları gözlemliyor ve o saatlerde buz haznesini otomatik olarak kendisi dolduruyor.

LG Robot süpürge: Bellek ile geliştirilmiş performans

Çoklu sensörler ve LG Deep Learning teknolojisini kullanan LG'nin en yeni robot süpürgesi, odadaki eşyaları tanıyor ve buna göre tepki veriyor. Odanın yüzey görüntülerini kaydeden akıllı süpürge, karşılaştığı engelleri hatırlıyor ve onları aşmayı öğreniyor. LG robot süpürge temizlik sırasında karşısına çıkan engelin bir insan mı yoksa bir koltuk ya da masa gibi cansız bir nesne mi olduğunu da ayırt edebiliyor.