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LG OLED TV ile Hayallerine Yol Aç

Kurumsal 09/21/2017
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LG Electronics ve OPET’in birlikte düzenlediği kampanya kapsamında 15 Eylül - 15 Ekim 2017 tarihleri arasında seçili LG 4K OLED TV modellerinden birini satın alan tüketiciler aldıkları TV’nin kurulumunu en geç 22 Ekim 2017 tarihine kadar LG yetkili servisine yaptırmaları ve en geç 29 Ekim 2017 tarihine kadar www.hayallerineyolac.com adresinden başvurularını yapmaları durumunda kampanyadan faydalanabilecekler.

 

Tüm koşulları sağlayan ve başvurularını 29 Ekim 2017 tarihine kadar www.hayallerineyolac.com adresinden eksiksiz ve hatasız tamamlayan tüketiciler satın aldıkları TV modeline bağlı olarak değişen tutarda, Paro Pod kurulumu mevcut OPET istasyonlarında benzin veya motorin alımlarında geçerli hediye yakıt puan kazanacaklar.

 

Kampanyadan kazanılan hediye yakıt puanlar, 24 Aralık 2017 tarihine kadar kullanılabilecek.

 

Kampanyaya dahil olan LG OLED TV modelleri şunlardır:

OLED77W7V.APD, OLED77G6V.APD, OLED65W7V.APD, OLED65E7V.APD, OLED65G6V.APD, OLED65E6V.APD, OLED65B7V.APD, OLED65C6V.APD, OLED55E7N.APD, OLED55E6V.APD, OLED55B7V.APD ve OLED55C6V.APD

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