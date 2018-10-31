LG Electronics, 2018 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı!

LG Electronics Inc. (LG), 2018’in üçüncü çeyreğindeki toplam satışının 13,76 milyar dolar ve işletme karının da 667,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. 2018 yılında en fazla cironun gerçekleştiği dönem olan üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre işletme gelirinde yüzde 2,7’lik artış meydana geldi. Bunun yanında işletme geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarken mobil iletişim bölümündeki zarar da belirgin biçimde azaldı.

LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme Bölümü, 4,33 milyar dolar ciro ve 365,3 milyon dolar işletme karı elde ettiğini açıkladı. Satışlar özellikle Kore, Avrupa ve Kuzey Amerika’da artarken Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da ekonomik yavaşlama ve kur sorunları nedeniyle azaldı. Karlılık özellikle birinci sınıf ürün satışlarının artması ve süren maliyet yönetiminin de desteğiyle artmaya devam etti.

LG Ev Eğlence ve Sinema Sistemleri Bölümü, gerçekleştirdiği 3,31 milyar dolarlık satıştan 289,9 milyon dolarlık kar elde etti. Gelişmekte olan pazarlarda TV ürünlerine olan talep azalırken üst sınıf OLED ve UHD TV’lerin satışlarındaki artış devam etti. Yılın son bölümünde şirket kilit pazarlardaki üst sınıf TV modellerine daha fazla odaklanmayı planlayarak genel TV pazarındaki durgunluğa rağmen karlılığını sürdürmeyi amaçlıyor.

LG Mobil İletişim Bölümü, 1,82 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, 3. Çeyreği 130,5 milyon dolar tutarında zararla kapattı. Şirketin uyguladığı iş planı ve orta sınıf ürünlere odaklanması sayesinde, akıllı telefonlara olan talebin dünya genelinde azaldığı ve artan rekabetin olduğu bir dönemde, işletme zararı azaldı. Üst sınıf V40ThinQ akıllı telefonun pazara sunulmasının dördüncü çeyrekteki satışları artıracağı öngörülüyor. Şirket iş geliştirme stratejisini planlandığı gibi gerçekleştirerek, ve çok daha sağlam bir temel- oluştururarak, karlı girişimi uygulamaya devam edecek.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü’nün gerçekleştirdiği 1,05 milyar dolarlık satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 35 artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu artışın arkasında yeni projeler nedeniyle artan üretim ve otomotiv aydınlatma ve far sistemleri sağlayıcısı ZKW Grup’un satın alınması yatıyor. 2018’in üçüncü çeyreği şirket tarihinde araç yedek parça satışlarının 1 milyar dolar bandını aştığı ilk dönem oldu. Hammadde fiyatlarının ve yeni projeler sebebiyle harcamaların artması sonucunda çeyreği 38,3 milyon dolarlık zararla kapattı.

LG Kurumsal Ürün Bölümü, 514,2 milyon dolarlık bir satış ve 31,3 milyon dolarlık bir kar elde etti. ABD’deki ithal ürün vergilerinin artması ve kilit pazarlardaki güneş modüllerinin fiyatlarının düşmesi karlılığı olumsuz etkiledi. Güneş modülü pazarındaki fiyat rekabeti kızışmaya devam ederken dördüncü çeyrekte üst sınıf ekran ürünleri talebinin artması bekleniyor.