LG, mutfakta geçirilecek zamanı kolay ve keyifli bir hale getiriyor!

LG Electronics’in (LG) en yeni cihazları tasarımla buluşturan akıllı mutfak teknolojileri ve kolaylığı artıran mutfak çözümleri ile mutfakta geçirilecek zaman çok daha kolay ve keyifli bir hale geliyor LG teknolojinin insanları bir araya getirmek için de kullanılabileceğini çok etkili bir biçimde gösteriyor.

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı ile gıdalar koruma altında

Evde pişirilen yemekler, daha düşük kalorisi ve daha yüksek besin değerleri ile olan dışarıda satılan yiyeceklerden çok daha besleyici olduğu herkes tarafından bilinir. Bunun nedeni, evde pişirilen yemeklerde kullanılan gıdanın temizliğinden ve tazeliğinden emin olunmasıdır. Ancak yapılan araştırmalar buzdolabının içindekileri kontrol etmek için buzdolabı kapısını açmamızla, buzdolabının serinliğini kaybettiğini ve sabit bir sıcaklığı tekrar yakalamak için daha fazla enerji harcadığını gösteriyor. Yiyecekleri daha uzun süre taze tutacağına olan güveni pekiştiren yenilikçi teknolojilere sahip LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabında bulunan “tıklama” özelliği kullanıcıların buzdolabının içini kapıyı açmadan görmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door ™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını önemli ölçüde azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Buna ek olarak, LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. LG InstaView Door-in-Door ™ buzdolabı, Smart ThinQ™'yu desteklerken, böylece kullanıcılar mobil uygulamaları aracılığıyla buzdolabını uzaktan kontrol edebiliyor. Akıllı telefonlardan basit bir dokunuşla Control Temperature, Express Freeze, Smart Diagnosis ve Hygiene Fresh+ ™ Air Purifying gibi temel özelliklerin kullanımı son derece kolay hale gelirken, kullanıcılar, akıllı bir evin rahatlığını deneyimleyebiliyorlar.

Bulaşıkları da düşünen LG EasyClean fırın

Yemeklerin ve pişirme yüzeylerinin temizlenmesi bazen gerçek öğünün kendisinin hazırlanması kadar vakit alabiliyor. Tarif bilgisine kablosuz olarak erişerek, önceden belirlenen bir saatte ve sıcaklıkta otomatik olarak ön ısıtma yapan LG EasyClean fırın, temizliğe ihtiyaç duyduğunda ev sahibinin akıllı telefonuna bildirim gönderirken, aspiratör ve lamba ise ocağın kullanılmasıyla beraber otomatik olarak çalışmaya başlıyor.

LG Easy Clean fırın, aynı zamanda bulaşık yıkamayı angarya bir iş olmaktan çıkarıp, çok daha kolay yönetilebilir bir konuya da dönüştürüyor. Bu doğrultuda Easy Clean fırın, hazırlanan tabağın bilgisini QuadWash bulaşık makinesine göndererek makinenin bu tabağa göre en uygun yıkama döngüsünü belirlemesini sağlıyor.

LG, “DeepThinQ” teknolojisiyle akıllı ev, akıllı mutfak

LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. “DeepThinQ” teknolojisiyle akıllı cihaz ve akıllı ev vizyonu hayata geçiren LG,hayata geçirdiği cihazların sadece birer makine değil, aynı zamanda birbirleriyle interaktif ilişki kuran bir ekosistem oluşturmasını amaçlıyor. Kullanıcılar LG SmartThinQ® uygulaması ile buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, klimaları ve daha fazlasını kontrol edebiliyorlar