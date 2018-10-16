CES 2019’un açılış konuşmasını bu yıl LG yapacak!

LG Electronics (LG) Teknoloji Direktörü Dr. I.P. Park, yaklaşan CES 2019'da açılış konuşmasını yapacak. Dr. Park'ın konuşması, 7 Ocak Pazartesi günü saat 18.00’de Las Vegas’ta bulunan MGM Park Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

LG'nin ilk CES açılış konuşmacısı olan Dr. Park, konuşmasında yenilikçi yapay zekâ teknolojilerinin (AI) kullanıcıların evde, yolda, ofiste olmak üzere yaşadıkları deneyimi nasıl zenginleştireceği üzerine yeni bakış açıları sunacak. Konuşmasında AI’nın üç temel dayanağı olan evrimleşmek, bağlantı kurmak ve açık olmak unsurlarına değinecek olan Dr. Park bir ürün imalat şirketinden yenilikçi yaşam tarzları sunan bir şirkete dönüşen LG'nin bu tür gelişmelere yaptığı öncülüğü de anlatacak.

LG Teknoloji Direktörü olan Dr. Park, yapay zekayı şirketin ana büyüme motoru olarak görerek bu konuda yeniliklere öncülük ediyor. Tüketici elektroniği, otomotiv robotları, telekomünikasyon ve yazılım endüstrilerinde 30 yılı aşkın Ar-Ge tecrübesiyle dünyanın en iyi CTO'larından biri olarak tanınan Park, LG'nin açıklık stratejisi ile de bağlantılı olarak hem yurt içi hem de yurt dışında geniş ortaklıklar geliştiriyor.

CES 2019’da yapacağı açılış konuşması ile ilgili açıklama yapan Dr. Park, “CES 2019'un yapay zeka için bir dönüm noktası olması bekleniyor. LG olarak bizim stratejimiz, tüketicilerin günlük yaşamlarını zenginleştirmeye yönelik yaşam tarzı odaklı yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmek. CES'te yapacağım konuşmada da bu stratejimizi nasıl hayata geçirebileceğimizi anlatacağım.” dedi.

Tüketici Teknoloji Derneği'nin (CTA) başkanı ve CEO'su Gary Shapiro ise “LG, yapay zeka devriminin ön saflarında küresel bir güç merkezi konumunda bulunuyor. LG'nin CES tarihindeki ilk açılış konuşmasını yapacağı için Dr. Park'a hoş geldiniz demenin heyecanı içindeyiz. Evimizi, işyerlerini ve toplumlarımızı yeniden tanımlayan yapay zekanın geleceğine dair anlayışını dört gözle bekliyoruz. ” dedi.

CES 2019’da 20 ürün kategorisinde 4,500 katılımcı şirketin, yaşama, çalışma ve oynama şeklimizi değiştirecek ve dönüştürecek teknolojileri sergilenecek. Fuar, 5G bağlantısı, yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, akıllı ev, akıllı şehirler, spor, makine zekası gibi en yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak.

CES 2019’da LG'nin gelişmiş ürün ve hizmetleri ise 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi Central Hall’de Stand 11100'de bulunan CES Tech East'te sergilenecek.