LG TwinWash Çamaşır Makinesi alanlara OMO Deterjan hediye!

LG Electronics (LG) hayata gerçirdiği kampanyalarla kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya ve ev ekonomisine katkı sağlamaya deavm ediyor. LG’nin çamaşır makinesi kategorisinde başlattığı yeni kampanyası kapsamında TwinWash çamaşır makinesi alan kullanıcılara çamaşır detarjanı hediye edilecek. 15 Ekim 2018 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında LG Premium mağazalardan TwinWash çamaşır makinesi alanlar 2 adet likit OMO deterjanın da sahibi olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların satın aldığı çamaşır makinesinin kurulumunu LG yetkili servisine yaptırması ve 30 Kasım 2018 tarihine kadar www.lgilekazan.com adresindeki online katılım sayfasına; Ad, Soyad, Telefon, E-posta, Adres, Kurulum bilgilerini girmesi ve fatura ile servis formunun fotoğrafını yüklemesi yeterli olacak.

LG TwinWash ™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kadınlar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

*Kampanya FH0C9CDHK7.ASSPLTK, F4J8FHP2S.AESPLTKF2K2CHK2T.ASSPLTK, FH6G1BCHK2N.ABWPLTK, FH6G1BCHK6N.ASSPLTK, F4J6TMP0W.ABWPLTK, F4J6TMP8S.AESPLTK, F4J8FHP2W.ABWPLTK, F4J8JHP2W.ABWPLTK, F4J9JHP2T.ASSPLTK, F4J9JHP2TD.ASSPLTK, F4J9JHP2TD.ASSPLTK, F4J9JSP2W.ABWPLTK model çamaşır makineleri için geçerlidir